Los vínculos políticos de la red de ‘El Monstruo’: Estos son los partidos políticos donde tenía a nueve infiltrados

Erick Luis Moreno Hernández, ‘El Monstruo’, fue capturado en Paraguay después de que su organización criminal fuera desarticulada en el Perú. Sobre su organización criminal dedicada a la extorsión y cobro de cupos ya se conoce el modus operandi, pero El Comercio detectó un detalle adicional: nueve de sus miembros se habían infiltrado en partidos políticos que están próximos a la campaña electoral del 2026.

La Unidad de Investigación de El Comercio accedió al documento judicial que determinó, en mayo pasado, la detención preliminar, la requisa y otras medidas contra 39 miembros de la organización criminal Los Injertos del Cono Norte (antes conocida como Los Malditos del Sur), dirigida por ‘El Monstruo’. Tras un cruce de información con los registros del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), nuestro equipo detectó que nueve de los implicados figuran como afiliados en partidos políticos inscritos, y otros tres miembros estaban a la espera de conseguir registro en agrupaciones que aún se encuentran en proceso de inscripción.

—La madre y la cajera—

En la ramificación política de ‘El Monstruo’ se encuentran dos personajes claves de su organización: su madre, Martina Esther Hernández de la Cruz, y la cajera Grace Bados Neyra.

Martina Hernández, una de las personas encargadas de recibir el dinero de las extorsiones y moverlo en cuentas bancarias para finalmente enviarlo a Paraguay y Bolivia donde estuvo ‘El Monstruo’, se afilió en el 2024 a RUNA, el partido izquierdista que lidera Ciro Gálvez, exministro de Pedro Castillo. Desde el 2022 hasta abril del 2025, la organización criminal habría desviado al extranjero casi S/485 mil y alrededor de US$10 mil, específicamente a Bolivia y Paraguay, donde estuvo escondido ‘El Monstruo’.

Este Diario se comunicó con el equipo de prensa de RUNA, desde donde se nos indicó que hablarían con los asesores de Ciro Gálvez, pero no recibimos mayores detalles. A la fecha, Martina Hernández permanece en la carceleta del Callao mientras se define dónde cumplirá la orden de arresto domiciliario por 36 meses.

En el documento judicial de mayo del 2025, se solicitó la requisa de varios detenidos de la organización, entre los que se encontraba Grace Bados Neyra, sindicada como la cajera y administradora de la organización, quien se encontraba en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres en Chorrillos.

Según la investigación, ‘Grace’ habría lavado dinero de la organización criminal a través de empresas fachada como Grace Bados Importaciones y Claren Trndy Nails. Además, se tenía conocimiento de que –antes de ser capturada– tenía planeado viajar a Paraguay a fin de alquilarle una habitación al cabecilla de la organización, y a su vez darle cuenta de manera presencial sobre cómo se vienen llevando las cosas en la zona norte de Lima, y recibir instrucciones para el control de cupos de los paraderos que van de Ancón-Independencia-Grau. En el 2024, ‘Grace’ decidió también tener su carnet político con el partido ADP.

—Marcas reconocidas—

La infiltración de esta banda de extorsionadores no se limitó a partidos políticos pocos conocidos, pues algunos figuran afiliados en marcas con liderazgos conocidos.

Uno de los casos que más llaman la atención es el de Óscar García Tinoco, quien figura afiliado a Renovación Popular –el partido que lidera el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga. García figura como inscrito del partido celeste desde el 20 de mayo del 2024, y un año después se emitiría una resolución judicial donde se detalla que, en enero del 2025, habría recibido dinero producto de las extorsiones de Los Injertos del Cono Norte. A través de Western Union, García envió casi S/3 mil a Paraguay para ‘El Monstruo’.

Desde Renovación Popular se mostró a El Comercio la hoja de vida que presentó Óscar Garcia Tinoco para afiliarse al partido. Garcia Tinoco hoy es señalado como parte de la red de 'El Monstruo'.

Norma Yarrow, congresista y secretaria general de Renovación Popular, realizó una rápida investigación de la afiliación de García informada por El Comercio, y determinó que llegó a su agrupación junto a tres personas por una coordinadora zonal de Los Olivos que a la fecha ya no se encuentra vinculada. “Se está procediendo a suspender su militancia inmediatamente, y he dado la indicación de que inicien el proceso de expulsión”, remarcó. Otras fuentes del partido indicaron que se ha solicitado una revisión integral del padrón de afiliados para detectar otros posibles infiltrados.

En la banda de extorsionadores también se detectaron otras personas que se dedicaron a enviar dinero a Paraguay y Bolivia para ‘El Monstruo’. En esta lista se encuentran miembros de Los Injertos del Cono Norte que figuran como afiliados a otros partidos políticos como: Luis Antonio García Miñano (Ahora Nación de Alfonso López Chau), Verónica Quispe Coronado (Libertad Popular de Rafael Belaunde), Gilda Caldas Ramos (Salvemos al Perú de Mariano González) y Brandon de la Cruz Ramírez y Evelyn Acosta Neciosup (PRIN de Walter Chirinos).

Todos los líderes partidarios se mostraron sorprendidos al ser consultados por estas afiliaciones y anunciaron acciones inmediatas. Rafael Belaunde, precandidato presidencial de Libertad Popular, indicó a este Diario que derivó el caso a la comisión de ética del partido para la desafiliación de Verónica Quispe.

En el caso de Salvemos Perú, el precandidato presidencial Mariano González indicó que el consejo ejecutivo nacional del partido expulsaría inmediatamente a Gilda Caldas. “Estamos identificados con la lucha contra el crimen organizado. Seremos drásticos e iniciaremos la expulsión de la persona”, dijo.

Tras una entrevista con El Comercio, el presidente del PRIN; Walter Chirinos, solicito la separación de los dos afiliados vinculados a la red de 'El Monstruo'.

Mientras que en el PRIN, el precandidato presidencial Walter Chirinos adelantó que se suspenderá la militancia de las dos personas vinculadas a la banda de extorsionadores que están afiliadas a su agrupación, mientras se define su separación en un plazo de siete días. “Como no tienen sentencia, las afiliaciones han pasado nomás, pero gracias a su información, los separaremos”, dijo.

Este Diario también se contactó con Carlo Magno Salcedo, secretario general de Ahora Nación, quien anunció que revisaría el caso expuesto, pero hasta el cierre de esta edición no brindó mayores detalles sobre la vinculación de Luis Antonio Gamarra con las filas de su agrupación política.

