El secretario general de Fuerza Popular y excongresista, Luis Galarreta, afirma que en los últimos tres meses “se ha perdido lo que hemos avanzando” en los últimos 30 años como país. Aunque evitó criticar de manera directa al gobierno, si cuestionó que el Ejecutivo no haya convocado a los “peruanos de primer nivel”, sino a “varios NN” para afrontar la pandemia.

Galarreta también responde, en esta entrevista con El Comercio, sobre los activos y pasivos del fujimorismo, que cumplió hace unos días tres décadas. “Uno de los errores fue que había gente demasiado extremista”, refirió sobre la bancada naranja del Congreso que fue disuelto.

— El fujimorismo cumple 30 años, pero a lo largo de este tiempo ha tenido diferentes rostros: Cambio 90, Nueva Mayoría, Vamos Vecino, Perú 2000 y ahora Fuerza Popular. ¿Tras este tiempo, se ha consolidado un partido?

El expresidente Alberto Fujimori optó por movimientos distintos, pero todos estos tenían un solo norte: la reforma del país. Treinta años después estamos en una situación parecida, antes fue el terrorismo, hoy tenemos un enemigo mucho más difícil de encontrar. En tres o cuatro meses se ha perdido lo que hemos avanzando en 30 años como país. Fuerza Popular es el heredero del gobierno exitoso del presidente Fujimori, y lo que busca es consolidar un partido amplio, abierto y popular. El principal objetivo es defender lo avanzando.

— ¿Y así como Fuerza Popular menciona los activos del decenio de Alberto Fujimori, también asume los pasivos: los actos de corrupción, el Grupo Colina, la segunda reelección, entre otros?

Mira, se asume todo, cuando pones en una balanza entiendes que hay cosas positivas y cosas que no, de lo que tú has nombrado hay cosas que no corresponden al presidente Fujimori. Y hay situaciones que también [se dieron] y fueron sancionadas en los gobiernos de Belaunde y García. Por eso, el fujimorismo me encanta cada día más, es al que más le recuerdan el pasivo y el activo. Donde ha habido un gobierno, y ejecución de poder ha habido cosas malas y buenas. Lo importante es el balance, y respecto a los gobiernos de Belaunde y García, el de Fujimori tiene un balance positivo de lejos […] Las instituciones del Perú de la década de 1980 estaban podridas, había terrorismo. ¿Eso quiere decir los noventas fue pulcro? No, hubo errores, hubo hechos delictivos y hay gente que pagó en prisión por ello. Sobre el presidente Fujimori, él está [en prisión] por un tema de autoría mediata, no está porque él haya apretado el gatillo. Otros, que sí lo hicieron, llegaron a Palacio de Gobierno, y otros, hoy son congresistas.

— Tras la difusión de un audio entre Alberto Fujimori y un candidato de su partido al Congreso, usted dijo que esta grabación demostraba la unidad entre los llamados ‘albertistas’ y ‘keikistas’. ¿Cómo va ese proceso?

Desde que asumí el encargo [de reorganizar el partido], dije que uno de los errores que se cometieron [en las elecciones de 2016], que yo también los asumo, fue ‘desalbertizar’ la campaña. Pero el audio, reitero, demuestra que la unidad del fujimorismo va en una camino real, es la sincera intención del presidente Fujimori y de nuestra actual lideresa, Keiko Fujimori. Incluso, en los medios de comunicación salieron comunicaciones [que ambos intercambiaron].

— ¿Kenji Fujimori también es parte de esta nueva unidad?

Las puertas están abiertas para todo aquel que quiera sumar, para todo aquel que quiera fortalecer al partido y al fujimorismo, todos ellos son bienvenidos, entre ellos está Kenji Fujimori y quien sea. Así que, por ese lado, no están las puertas cerradas.

— A inicios de mayo, Keiko Fujimori salió en libertad. ¿Debe tomar la conducción de Fuerza Popular?

La presidenta está en funciones, y quiero recordar que ella, en un video, cuando fue llevada nuevamente a prisión [puso fin a la pausa que tomó en el partido]. Pero yo como secretario general tengo el encargo de algunos temas específicos, como estar en las reuniones de bancada, que era un tema que siempre lo lideraba la presidenta. Ella sigue siendo la presidenta. Obviamente, la prioridad [para Keiko Fujimori ahora] es su familia, su salud y su defensa legal. Ella ha salido motivada [de la prisión], ha estado haciendo cosas, que no son públicas, en favor de las mujeres que se quedaron dentro del penal de Chorrillos.

— ¿Cree que Fuerza Popular podrá recuperarse del impacto que ha tenido la investigación a Keiko Fujimori por el Caso Odebrecht?

Más allá de cómo se ha vendido y traslado la información, Keiko Fujimori es la única [de los investigados] que nunca ha visto a ninguno de estos señores brasileños. Ella no ha sido gobierno, han querido a meter al fujimorismo en un saco que no le corresponde. Nadie dice que no se lleve el proceso, cualquier persona que se siente inocente quiere que termine, vamos a esperar. Hasta ahora no hay una sola prueba, esto se verá en el juicio. El fujimorismo ha demostrado muchas veces que ha sabido superar adversidades.

— El Poder Judicial confirmó, en segunda instancia, la incorporación como persona jurídica de Fuerza Popular a la investigación sobre presunto lavado de activos contra Fujimori Higuchi…

Nosotros dábamos por descontado que nos iban a meter. Te invito a que consultes con abogados penalistas, pero no los que trabajan para el gobierno o que tienen alguna consultoría, sino con independientes, ellos te van a decir que el lavado de activos en el caso de Keiko Fujimori es un absurdo. En el supuesto negado de que haya recibido plata de Odebrecht, ni siquiera era delito […] Y bueno podrán hacer lo que quieran con el partido, con el logo, la marca, el nombre, y el registro, el fujimorismo armará un partido inmediatamente, el fujimorismo es un sentimiento, olvídate del nombre y el papel. No es un tema que nos quite el sueño .

— Han pasado más de ocho meses desde la disolución del anterior Congreso. ¿Ha reflexionado, en ese tiempo, sobre los errores, de ambas partes, que llevaron a ese punto extremo?

Bueno, errores ha habido varios, nosotros, en el fujimorismo los hemos analizado a la interna. Se pudieron hacer mejor las cosas, uno de los errores fue que había gente demasiado extremista [en la anterior bancada de Fuerza Popular], que tiene que entender que todo no se trata de pelear, sino de tratar de buscar salidas. Pero ningún error político justifica el cierre inconstitucional de un Congreso. Tampoco merece prisión.

— ¿Fuerza Popular desconoce la sentencia del Tribunal Constitucional, que estable que la disolución del anterior Parlamento fue constitucional?

Había una sentencia del Tribunal Constitucional sobre la libertad de Keiko Fujimori. ¿Le han preguntado al fiscal o al juez que la metió presa por segunda vez si la reconocen o no? Ningún periodista lo ha preguntado. Así que las sentencias son opinables. Yo he escuchado a constitucionalistas de primer nivel que discrepan con los cuatro magistrados del TC que votaron a favor, he escuchado a expresidentes del TC señalando que esto a todas luces es inconstitucional. Y cuando hablo de constitucionalistas me refiero a los de verdad, a Domingo García Belaunde, a Víctor García Toma, a Aníbal Quiroga y a Ernesto Álvarez Miranda, no a asesores externos o a personas que hacen trabajitos para un ministerio, me basta y sobra con las opiniones de la verdadera academia.

— La bancada de Fuerza Popular ha respaldado, con sus votos, el retiro del 25% de los fondos de las AFP, la suspensión del cobro de peajes y el ascenso automático en Essalud. ¿Este Congreso tiene un corte populista?

La bancada de Fuerza Popular ha entendido que hay una situación de emergencia. Y he visto debate, por ejemplo, en la norma sobre los peajes hubo dos o tres votos en contra y una abstención [de parte del fujimorismo], no ha sido por unanimidad, pero, en general, en la bancada hemos conversado bastante, lo más importantes es cuidar lo avanzando. Lo que pasó con las AFP tiene una lógica, la gente iba a tener una disminución [de sus ingresos] o iban a perder sus empleos, y si tienen recursos, que les den uso. ¿Si este Congreso es populista o no? Nuestra bancada ya ha manifestado de manera interna un par de temas. Por ejemplo, se están debatiendo cosas que la verdad, a mí gusto, si parecen [medidas] intervencionistas. Y hay algunas bancadas que quieren cambiar el modelo constitucional, que no es nuestro caso .

— Usted participó en una reunión virtual que promovió el Ejecutivo con los partidos políticos representantes en el Parlamento. ¿Cuál es su balance sobre el manejo del gobierno de la emergencia frente al COVID-19?

Estoy preocupado porque [la estrategia] no ha resultado -como entiendo- ellos hubieran querido, aquí hay que olvidarse de las posiciones políticas, el Perú es uno solo, hay que sumar y empujar el carro. El momento de ver responsabilidades vendrá, pero no ahorita, no es el momento de fijarnos quién es el responsable. Los errores han sido varios, pero no es momento de ver a quién lapido o ver si me gano un puntito sacándole la mugre al gobierno, las críticas están para que el gobierno reaccione. Ahora, si el gobierno no reacciona pues asumirá su responsabilidad, porque cada vez habrá más muertes. No podemos estar al mando de varios NN, el Perú tiene gente de primer nivel, cómo no los pueden convocar, si el presidente tiene una visión de estadista tiene que traer a los mejores peruanos.

— ¿Es necesario un nuevo Gabinete para el escenario pos estado de emergencia?

Mira, si quieres que se queden los ministros, imagino que no quieren perder los S/30 mil que ganan. No importa, que se queden, pero hablo de convocar a los mejores peruanos, cuándo veremos llegar a Hernando de Soto a Palacio de Gobierno, cuando llega el exministro Carranza. ¡Por el amor de Dios, el Perú se está yendo al caos, se está destruyendo lo avanzando, y no podemos estar solamente con los NN! Si no fuera porque los han convocado en esta oportunidad, no serían ni asistentes en una empresa. ¿Cuántos muertos más, cuánto más tiene que destruirse la economía para ver a los grandes peruanos que tenemos?

— ¿Keiko Fujimori continua siendo la candidata natural de Fuerza Popular para el 2021?

A ver, Keiko Fujimori nunca ha dejado de ser para nosotros la candidata natural ni la lideresa del partido, más allá de la pausa que hizo. Pero la mentalidad de Fuerza Popular ahorita [no está en la campaña], y la de ella está con familia y el tema legal.

Te puede interesar