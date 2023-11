La congresista Margot Palacios (Perú Libre) trató de justificar que Vladimir Cerrón siga prófugo y no se entregue a las autoridades para cumplir su condena de tres años y seis meses de prisión por el caso Aeródromo Wanka al considerar que “no es cualquier ciudadano, es el secretario general de un partido” .

La legisladora se pronunció de esa manera al consultársele en el programa “Hablemos Claro” de radio Exitosa respecto a que hay una resolución judicial que para cualquier ciudadano sería de obligatorio cumplimiento.

“No, como usted lo ha dicho, para cualquier ciudadano (es de obligatorio cumplimiento la sentencia), pero el secretario general (de Perú Libre) no es cualquier ciudadano, es el secretario de un partido político que está siendo perseguido”, manifestó Margot Palacios.

Incluso, cuestionó al Poder Judicial por la sentencia contra Vladimir Cerrón y aseguró que no hay garantías que esté realizando un trabajo objetivo.

“Lo que resuelve el Poder Judicial con respecto al aeródromo Wanka no hay pruebas objetivas que puedan determinar que se haya cometido el delito correspondiente”, manifestó.

“No vemos que haya justificación del Poder Judicial en sentenciar de esa manera. Entonces, al no haber pruebas que puedan determinar esa sentencia, nosotros no creemos que haya garantías en este momento del Poder Judicial de poder trabajar de manera objetiva y transparentemente”, agregó.

Margot Palacios descartó que Perú Libre esté ayudando a escapar a Vladimir Cerrón de la justicia, tras las declaraciones del general Luis Flores, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) de la Policía Nacional del Perú (PNP), respecto a que Cerrón estuvo a punto de ser intervenido en tres oportunidades, pero cuando se iba a ejecutar la medida “ya había desaparecido”.

“Eso es la incompetencia de parte la Policía Nacional. ¿Quién le avisa? ¿Quién sabe las operaciones? Acaso los congresistas somos policías, trabajamos en una comisaría o estamos cerca de estos generales que dirigen estas operaciones. Ellos vienen justificando su incapacidad e incompetencia ya en situaciones que dan risa”, indicó.

El caso

Cerrón Rojas fue sentenciado el pasado 6 de octubre a 3 años y 6 meses de cárcel al ser hallado tras realizar diversos actos ilícitos para beneficiar a una empresa con la concesión del proyecto de construcción del Aeródromo Wanka.