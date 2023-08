— A inicios de julio, desde Fuerza Popular y Perú Libre rechazaron ir juntos en una fórmula para la Mesa Directiva. No obstante, al final si fueron parte de la misma lista. ¿Esta unión es el sinceramiento de una alianza en el Parlamento?

Es inexacto decir que nosotros negamos que pudiéramos ir con Perú Libre, yo fui muy preciso al señalar que Fuerza Popular no acompañaría una Mesa Directiva donde ellos fueran en la presidencia o la primera vicepresidencia, nunca mencioné la segunda vicepresidencia. ¿Tiene lógica esto? Sí, porque, a nuestro entender, dar la posibilidad de que una bancada de izquierda vaya a la presidencia del Congreso o primera vicepresidencia podía generar una inestabilidad que hoy no necesitamos.

En el supuesto negado que la presidenta de la República tenga que dejar el cargo, el presidente del Parlamento la sucede y el primer vicepresidente se queda al mando del Congreso. Teniendo en consideración eso, nosotros dijimos que no hay forma que Perú Libre pueda asumir esas posiciones.

[…] Respondiendo a tu pregunta sobre si esto es un sinceramiento de un fujicerronismo, la respuesta es un contundente no. Si revisas nuestras votaciones te vas a dar cuenta de que hay momentos en los que sí hay coincidencias con la izquierda, pero también hay muchos momentos en los cuales no. Por ejemplo, Perú Libre apoya la ley mordaza, nosotros no solamente no la apoyamos, sino que no obstante, que muchas veces la prensa es durísima con Keiko Fujimori y nosotros, hemos defendido el hecho de que no se debe aprobar. Entonces, no hay fujicerronismo, no generalicemos.

— Fuerza Popular y Perú Libre coincidieron en votaciones claves en los dos últimos años, como en la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional y la designación del defensor del Pueblo…

¿No es clave acaso la bicameralidad? ¿No es clave la posibilidad de que Dina Boluarte como presidenta salga del país? Tú dices que hemos coincidido para el TC y la Defensoría del Pueblo, pero por supuesto que sí, porque la Constitución habla de que se necesitan 87 votos. Entonces, cómo no coincidir. En hora buena que haya los partidos de derecha, centro e izquierda tan maduros de poder dejar la rivalidad a un lado y entender que es necesario llegar a más de 87 votos para elegir a los integrantes de estos órganos.

— Pero pusieron al abogado de Vladimir Cerrón como defensor del Pueblo…

Perdón, pero nuestra propuesta era Delia Muñoz…

— Fuerza Popular votó de manera unánime por Josué Gutiérrez para la Defensoría del Pueblo. Entiendo que Muñoz era su propuesta inicial, pero terminaron votando por el candidato de Perú Libre…

Nosotros presentamos a una súper candidata, estamos orgullos y agradecidos con ella, se presentó en una situación compleja para el país, pero no pasó al pleno. No pasó por un grupo de la derecha, increíblemente. Y cuando pasaron tres candidatos, el primero sospechosamente renunció, hasta ahora no sabemos el porqué, es un ex juez supremo, que hubiera dado una excelente imagen a la Defensoría del Pueblo. En el caso de Josué [Gutiérrez], en el partido se dejó en libertad a los congresistas para elegir. En lo que había consenso es que no podíamos seguir con una defensora del Pueblo interina. Y si no salía Josué, seguramente que Fuerza Popular iba a apoyar a quienes se presentaran, siempre que cumpla la norma.

— Durante los últimos dos años y medio, el fujimorismo calificó de fraudistas, de izquierda radical, de comunistas, entre otros a Perú Libre. ¿Cómo cambió su mirada sobre el partido de Vladimir Cerrón?

¿Qué hago? ¿Aún mantengo las dudas sobre si el proceso electoral fuese limpio? Por supuesto que sí. ¿Me voy a quedar enfrascado en este tema? ¿Me cruzo de brazos? No hay forma […] Yo no sé si ellos hicieron trampa, si el sistema no actuó de manera correcta, no lo sé. Sigo pensando que hubo actos fraudulentos, pero eso no nos detiene. Nosotros tenemos que tener la madurez suficiente para decir “oigan pasemos la página, la justicia traerá la verdad”.

[…] Y no, no ha cambiado en absoluto [la imagen que tenemos de Perú Libre]. ¿Y tengo dudas de las elecciones? Sí. ¿Creo que es un partido de izquierda radical? Sí. ¿Que tiene ideología comunista? Sí. No ha cambiado en absoluto. Lo que se ha logrado en el Congreso no es que se haya formado un nuevo partido político, un equipo de fútbol o un club de fans. Se ha elegido una Mesa Directiva y en las mesas directivas no es raro en nuestra historia que se hayan conformado por personas de derecha y de izquierda.

— ¿Y a Fuerza Popular no le genera conflicto el acercamiento con Cerrón, quien ya tiene dos sentencias por actos de corrupción en Junín?

La elección que se ha hecho de la Mesa Directiva es respecto a las bancadas que se encuentran dentro del Parlamento, si hay temas de la justicia que se deben resolver en el Poder Judicial, es un tema que a nosotros no nos compete.

— ¿Se equivocaron con la apuesta de Alejandro Soto para la presidencia del Congreso? De acuerdo a diferentes medios de comunicación, tendría una extensa lista de investigaciones fiscales.

Hasta ahora no encuentro una comunicación oficial respecto a esas investigaciones, respeto la decisión que tomó Alianza para el Progreso de presentar al señor Soto como su candidato a la presidencia del Congreso. Hasta el día de hoy hemos escuchado muchos dichos, pero pocas certezas respecto a algunas acusaciones. A veces se acusa, o se da relato de algunas acusaciones que no son correctas. Prefiero tener mucho cuidado con esas aseveraciones hasta que haya información oficial.

— ¿Soto debe solicitar al Ministerio Público una lista actualizada de las investigaciones que tiene abiertas? ¿Fuerza Popular se lo demandará?

No, no lo vamos a demandar. ¿Sería saludable que lo haga él? Sí, lo veo oportuno por un tema de transparencia.

— ¿Bajo qué escenario cabe la posibilidad de una salida de Alejandro Soto de la presidencia del Congreso? Ya hay bancadas que no descartan la censura...

Espero sinceramente que eso sea una broma, ya nos han hecho pasar en otras oportunidades por esta situación, recuerda el caso de la congresista Lady Camones. Nosotros a Camones la respaldamos hasta el final, porque este intento, a través de dimes y diretes de tratar de bajarse a un presidente del Congreso, no debe ser práctica de una política madura y seria. No puede ser que nosotros elijamos a un presidente del Congreso para que al día siguiente la agenda sea cómo nos lo bajamos, no estoy de acuerdo con eso.

— ¿Fuerza Popular no va a respaldar una censura a Soto?

Con la información que se cuenta al día de hoy, no.

— ¿Y si el Ministerio Público confirma que Soto tiene una serie de investigaciones abiertas?

Esperemos llegar a ese momento, no quiero opinar sobre supuestos.

— Soto, al ser consultado por los 10 congresistas denunciados por “mocha sueldos”, dijo que eso “no corresponde a mi gestión”. ¿Qué tipo de mensaje en este? ¿No avala la impunidad que se ha dado en estos casos?

Creo que ahí va a tener que reflexionar el presidente del Congreso, porque son temas que finalmente se va a terminar viendo dentro de esta gestión. En nuestro caso en particular, nosotros no hemos dudado un minuto. En el único caso que hemos tenido, no solamente expulsamos del partido y de la bancada a la persona [María Cordero], sino que presentamos una acusación constitucional y una denuncia ante la Comisión de Ética. Ese es un claro ejemplo de cómo un partido político debe actuar ante una situación como esta.

— ¿Fuerza Popular estará a favor de sancionar a los otros congresistas, más allá de Cordero?

Cada caso tiene que ser analizado, nosotros no creemos que todos los casos sean iguales. Para nosotros meter a todos en una sola bolsa, no es serio. Como partido tenemos que darnos el tiempo de analizar caso por caso, que pase un debido procedimiento dentro de las comisiones correspondientes, que se debata ante el pleno, y cada uno de los casos la bancada tendrá que tomar una decisión específica.

— Dentro de las conversaciones para la elección de la Mesa Directiva, ¿se le prometió a Perú Libre la conducción de la Comisión de Constitución? ¿Por qué sería peligroso que esta bancada hubiera presidido ese grupo de trabajo?

Fuerza Popular tiene claro que su principal función dentro del Congreso es ser el guardián de esta Constitución que ya cumple tres décadas, nosotros luchamos hasta el último momento porque la presidencia de la Comisión de Constitución recaiga en Fuerza Popular. En ningún momento hemos cedido o dejado entrever que podríamos dejar esta comisión.

— Alejandro Soto y Waldemar Cerrón, dos de los cuatro integrantes de la Mesa Directiva, están abiertos a debatir la asamblea constituyente…

Keiko Fujimori ha sido muy clara en ese sentido, ella, con ocasión de Fiestas Patrias, señaló que esas intenciones no van a pasar, desde Fuerza Popular nos negamos, rechazamos, luchamos en contra de que haya cualquier tipo de debate al respecto. Eso ya se debatió, dejemos tranquila a la Constitución, necesitamos estabilidad en el país.

— La presidenta Boluarte ha planteado la creación de una policía del orden y seguridad. Estos agentes solo tendrán seis meses de capacitación y podrán hacer uso de armas. ¿No resulta peligroso esto? ¿Fuerza Popular tiene observaciones?

Estamos evaluándolo, de hecho, le hemos pedido a personas más entendidas en la materia, técnicos que nos puedan dar su opinión antes de que podamos hacer observaciones al respecto. Si me llama la atención que podamos generar este tipo de equipo, que con tan poca preparación se hagan cargo de un tema tan delicado como la seguridad. Pero todavía estamos evaluando el tema, eso es lo bueno de una delegación de facultades, cuando te piden una delegación de facultades no es simplemente darla o no, sino que lo que corresponde es darla acotando los límites.

— A diferencia de otros años, Keiko Fujimori no tuvo ningún comentario en sus redes sobre el mensaje a la Nación, esta vez de Dina Boluarte. ¿Fuerza Popular quedó conforme con el discurso? ¿Lo aprueban?

No, creemos que fue un discurso profundo en extensión, pero no en contenido. El hecho de que sea largo, de 70 páginas, de muchas horas, no me satisface. Con discursos no vamos a solucionar el tema de la seguridad, ni la salud, ni lo que se nos está presentando en la economía, ya es un hecho, estamos en una recesión, todos los economistas lo dicen. Y a mí sí me preocupa que el Estado en vez de avanzar en la inversión pública, esté en −11% en julio por mal desempeño de las municipalidades. No he visto más allá de este relato, de algún tipo de mea culpa, la verdad que no término de ver cuál es la agenda concreta que nos va a ayudar a salir a flote en una situación tan difícil como la que estamos.

— El gobierno de Boluarte no solo es cuestionado por el manejo que le dio a las protestas sociales, también porque no tuvo una buena reacción en la epidemia de dengue en el norte, por la desaceleración económica y los altos índices de inseguridad. ¿No era necesario cambios en el Gabinete? ¿Fuerza Popular pide que se den?

Por supuesto que sí, hace rato que este Gabinete necesita oxígeno, nosotros lo hemos advertido, lo hemos hecho trasladando la voz de la población. Lastimosamente, parece que para el Ejecutivo todo anda bien y eso no es correcto. Ese cambio que hicieron en el Ministerio de Salud, okey, pero creemos que hay bastantes carteras donde se necesita ver que hay un pinto de inflexión. Un punto donde dices “tienen que cambiar las cosas porque estamos yendo por el camino equivocado”.

— ¿Y cuáles son esas carteras?

Tenemos problemas en el Ministerio de Agricultura, ha mejorado en algo la ejecución con la llamada a la reflexión; también está el tema de la seguridad, no tenemos luces respecto a cómo manejar la inseguridad que nos tiene a todos en pánico. Y Energía y Minas, es una locura pensar que los lotes [petroleros], que la actividad la va a realizar directamente el Estado cuando ya sabemos que esas fórmulas son nefastas.

Esta es una atenta invitación a la reflexión de que debe haber mayores modificaciones dentro el Gabinete Ministerial, si no hay mayores modificaciones, entonces deberíamos pensar que el problema no es cada uno de los ministros, sino quizás el problema sea el Gabinete en su totalidad.

— ¿La Presidencia del Consejo de Ministros, conducida por Alberto Otárola, también necesita oxígeno?