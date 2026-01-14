La ONPE informó diez partidos políticos con representación en el Congreso deberán rendir cuentas por el uso de más de S/7 millones hasta el 15 de enero. (Foto: ONPE)
La ONPE informó diez partidos políticos con representación en el Congreso deberán rendir cuentas por el uso de más de S/7 millones hasta el 15 de enero. (Foto: ONPE)
Redacción EC
Redacción EC

La recordó que el 15 de enero es la fecha límite para que diez partidos políticos presenten su rendición de cuentas del , ascendente a S/ 7,798,001.64, correspondiente al segundo semestre del ejercicio anual 2025.

Los partidos políticos beneficiarios son los siguientes: Perú Libre (S/ 1,075,639.61), Fuerza Popular (S/ 957,530.59), Renovación Popular (S/ 843,268.72), Acción Popular (S/ 825,571.60) y Alianza para el Progreso (S/ 741,414.23).

Newsletter Mientras Tanto

Héctor Villalobos
LEE MÁS: Elecciones 2026: Sorteo para seleccionar miembros de mesa será el jueves 29 de enero

Asimismo, Avanza País (S/ 741,130.77), Juntos por el Perú (S/ 687,321.48), Somos Perú (S/ 661,153.18), Podemos Perú (S/ 644,211.68) y el Partido Morado (S/ 620,759.78).

El dinero asignado para cada organización política fue depositado en sus cuentas bancarias de forma mensual, previo el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 12° del Reglamento de Financiamiento y Supervisión de Fondos Partidarios (RFSFP).

LEE MÁS: ONPE modifica el reglamento del financiamiento de partidos con nuevos candados: ¿Quiénes ya no podrán ser contratados para las capacitaciones?

Por mandato de la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y sus modificatorias, la ONPE, vía la Gerencia de Supervisión de Fondos Partidarios (GSFP), verificará y controlará la correcta ejecución del financiamiento entregado.

La GSFP, una vez culminada la etapa de verificación y control de la información financiera y rendiciones de cuenta, se pronuncia sobre el cumplimiento de las obligaciones dispuestas en la LOP y el RFSFP. Asimismo, si hay mérito para el inicio del procedimiento administrativo sancionador.

LEE MÁS: ¿Cuánto gastaron los partidos políticos del dinero del financiamiento público y qué sucede con el monto no ejecutado?

El monto resulta de multiplicar el número total de votos emitidos para elegir representantes al Congreso por el 0.1 % de la Unidad Impositiva Tributaria (UIT).

¿En qué se puede usar el financiamiento?

Según la LOP, hasta el 50 % del financiamiento público directo recibido debe ser utilizado en gastos de funcionamiento ordinario, así como en la adquisición de inmuebles, mobiliario y otros bienes necesarios para atender actividades consustanciales al objeto de la organización política.

LEE MÁS: ONPE pone en la mira gastos de Perú Libre por elaboración de periódicos, contratación de defensa legal y otros con el fondo público

También para la contratación de personal y servicios diversos, los que incluyen servicios de asesoría y patrocinio legal a la organización política y a sus directivos, representantes y voceros en el ejercicio del cargo. En caso de dictarse sentencia condenatoria consentida o ejecutoriada, se debe devolver el dinero empleado para tal fin.

Asimismo, no menos del 50 % del financiamiento recibido debe destinarse a actividades de formación, capacitación, investigación y difusión, aplicando criterios de igualdad, paridad y no discriminación entre hombres y mujeres.

LEE MÁS: Perú Libre gastó fondos públicos en ponencias políticas que brindaron sus propios militantes

Estas actividades pueden estar orientadas a procesos electorales convocados e incluir la realización de encuestas, el desarrollo de sistemas informáticos o herramientas digitales, el procesamiento masivo de datos, así como la implementación y mantenimiento de canales o plataformas institucionales de comunicación, como publicaciones en medios físicos o digitales u otras homólogas.

El Financiamiento Público Directo no debe utilizarse con fines de lucro, ni con fines distintos a lo establecido en la LOP. Su incumplimiento constituye una infracción muy grave cuya sanción es de una multa no menor de 31 ni mayor de 100 UIT y la pérdida de este beneficio.

VIDEO RECOMENDADO

TAGS

TE PUEDE INTERESAR

Contenido sugerido

Contenido GEC