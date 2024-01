Nueve partidos políticos, de un total de diez, llegaron a presentar a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) sus informes de rendición de cuentas del financiamiento público directo (FPD) correspondiente al segundo semestre del 2023.

Estos informes pertenecen a Perú Libre, Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Avanza País, Somos Perú, Podemos Perú, Fuerza Popular, Juntos por el Perú y Partido Morado. Acción Popular fue el único partido que no solicitó el FPD durante el 2023.

Los informes recibidos están publicados en el portal digital de financiamiento (CLARIDAD), salvo los correspondientes a Fuerza Popular, Partido Político Nacional Perú Libre y Renovación Popular, que se encuentran en proceso de subsanación.

Cada informe de rendición de cuentas del FPD es objeto de verificación y control, a través del equipo de auditores, así como de visitas de verificación programadas e inopinadas a los locales de los respectivos partidos políticos.

El propósito es validar la información presentada en los plazos establecidos, sobre la documentación registrada en sus libros contables, que culmina con la emisión de un acta, mediante la cual se podrían advertir incumplimientos y presuntas infracciones a la norma.

Culminada las acciones de verificación y control, la ONPE emite el informe técnico respectivo, pronunciándose sobre el cumplimiento de las obligaciones financieras y contables dispuestas en la Ley de Organizaciones Políticas y el reglamento, y de encontrar infracciones, se inicia el Procedimiento Administrativo Sancionador correspondiente.

La rendición de cuentas se realiza de forma semestral desde el 2020. En los últimos dos años, la ONPE abrió procesos administrativos sancionadores a 85 organizaciones políticas y sancionó a 4,970 candidatos.

En el caso de las organizaciones políticas, los procesos administrativos sancionadores fueron abiertos por no presentar información financiera de campaña electoral en las Elecciones Regionales y Municipales 2022, ni información financiera anual del periodo 2021-2022, no tener cuenta bancaria en el sistema financiero, no tener libros contables, presentar fuera del plazo y recibir aportes de fuentes prohibidas.

A su vez, las sanciones a los candidatos se produjeron por no presentar información financiera de campaña de las Elecciones Congresales Extraordinarias 2020, Elecciones Generales 2021 y Elecciones Regionales y Municipales 2022; así como por recibir aportes de fuentes prohibidas durante las Elecciones Generales 2021.

En caso se identifiquen posibles ilícitos penales, la ONPE inicia acciones legales, a través de la Procuraduría Pública.