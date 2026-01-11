Partido ‘castillista’ en problemas: ¿qué pasa con las listas congresales incompletas de Juntos por el Perú?

Los partidos políticos tuvieron hasta el 23 de diciembre pasado para presentar sus 56 listas de candidatos: 1 para la plancha presidencial, 1 para el Senado Nacional, 27 para el Senado Múltiple y 27 para diputados. Pero no todos tuvieron éxito en la tarea, siendo uno de los casos más complicados el de Juntos por el Perú. El partido izquierdista de Roberto Sánchez y su principal aliado Pedro Castillo solo registran haber presentado 27 de las 56 listas posibles en la plataforma del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Juntos por el Perú se aseguró en presentar su lista para la plancha presidencial y para el Senado Nacional, pero no sucedió lo mismo con el grueso de las listas en Senado Múltiple y diputados. En nueve regiones, el partido ‘castillista’ no presenta listas para ninguno de los cargos. Es decir, no tiene candidatos en carrera hasta la fecha.

En otras seis regiones, la agrupación izquierdista no registra listas en Senado Múltiple, mientras que en otras cinco circunscripciones, la falta de candidaturas se circunscribe para diputados. Este Diario intentó, a través de varios mensajes, contactar con el presidente del partido y candidato presidencial Roberto Sánchez, así como con el personero legal Carlos Zafra, pero ninguno respondió.

—Apelaciones en curso—

Este Diario revisó las audiencias de apelaciones de la última semana y encontró un recurso presentado por JPP en Pasco.

En su apelación, la agrupación izquierdista alega presuntas fallas del sistema de inscripción de la plataforma digital del JNE. Sin embargo, el Jurado Electoral Especial de Pasco, en una resolución emitida el 29 de diciembre pasado, respondió que “no ha adjuntado medio probatorio idóneo que permita acreditar fehacientemente que las supuestas deficiencias del sistema hayan sido oportunamente reportadas ni que estas hayan impedido materialmente el envío de su solicitud dentro del plazo reglamentario, limitándose a formular una alegación genérica”.

Además, el JEE de Pasco indicó que se recepcionaron 53 listas de candidatos de diversas organizaciones políticas, “cuales fueron presentadas sin que se haya advertido deficiencia técnica alguna que imposibilitara su ingreso o recepción”. Ante ello, el ente electoral declaró improcedente el pedido de Juntos por el Perú, aunque unos días después se introdujo una apelación con lo cual el caso fue elevado al pleno del JNE, la máxima instancia para resolución de casos.

En el transcurso de los primeros días de enero, JPP ha ido impugnando por el resto de regiones bajo el mismo argumento. Sin embargo, existe un informe técnico del JNE, fechado el 9 de enero, donde se detalla que, por ejemplo, en el caso de Huánuco, las listas de JPP se encontraban “en borrador” para las 12:00 del 24 de diciembre, cuando ya había vencido el plazo de inscripción de candidaturas.

—Más problemas—

La inscripción de listas no es el único problema en JPP. Algunas de sus candidaturas en Arequipa, Ayacucho y Lima han sido declaradas inadmisibles. En la capital, toda la lista de Senado Múltiple, encabezada por el exministro ‘castillista’ Water Ayala, ha sido declarado inadmisible. Mientras que en los diputados, 21 de los 32 candidatos afrontan la misma situación.

El experto en temas electorales, Fernando Rodriguez Patrón, también anotó que existe una tacha contra la inscripción al Senado bajo el argumento de que se excel el porcentaje mínimo de invitados permitidos. “Resulta bastante probable que el partido no logre pasar la valla y pierda su inscripción”, dijo.

Sin embargo, José Manuel Villalobos, también especialista en temas electorales, explicó que el JNE ha reconocido algunos problemas en el sistema de firma digital, por lo que ha venido aceptando las apelaciones. “Pero pareciera que la prioridad (de JPP) ha estado en la inscripción para el Senado”, afirmó el abogado.

Fuentes del partido izquierdista indicaron que existieron demoras en la inscripción de listas debido a indecisiones sobre los nombres incluidos, debido a sus alianzas con el sector ‘castillista’. Hasta el último momento, se esperaron por algunos nombres que no se concretaron.