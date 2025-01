—Tenemos 41 partidos políticos y el número va en aumento. La gran incógnita es cómo va a ser la cédula de votación del 2026. ¿Qué es lo que se ideado desde la ONPE para este escenario?

Históricamente, hemos trabajado, en elecciones generales, con una sola cédula de tres cuerpos para fórmula presidencial, Congreso de la República y Parlamento Andino. Y en subnacionales hemos trabajado siempre con dos cédulas, una para lo que es regional y otra para lo que es municipal. En esta oportunidad, vamos a quebrar esta tradición de trabajar con una sola cédula y eso se debe a la aprobación de una ley, que es la Ley 32166, que trata de hacer es garantizar la participación política de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. ¿Cuál era el gran problema y el gran reclamo? Que las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como tenían que hacer servicio en un lugar diferente al cual ellos estaban inscritos como electores, al final no podían votar.

—¿De cuánto personal estamos hablando?

Las Fuerzas Armadas nos entregarán el listado de su personal y vamos a incorporarlos en las mesas de sufradio en orden alfabético. Pero van a votar, según la norma, en todo lo que es elección nacional; esto quiere decir para fórmula presidencial, para Senado con lista nacional y para Parlamento Andino. Entonces vamos a trabajar con dos cédulas para facilitar el voto estos casi 250 mil peruanos que sirven al país en el día de la elección. A ellos se les dará solo una cédula.

—¿Y en la otra cédula?

En una cédula todo lo que es nacional: presidencial, Senado por lista nacional y Parlamento Andino. En la otra cédula, Senado por circunscripción y Diputados. ¿Entonces tendremos dos ánforas? Vamos a trabajar con dos cédulas; por lo tanto, tendremos dos ánforas para facilitar un tema de ubicación. Lo hemos hecho antes y nos va siempre muy bien en subnacional. […] Estimamos que por el número de candidatos, el tiempo del elector en mesa va a ser un tiempo mayor.

—¿Cuánto calculan que puede demorar ahora?

Todo depende del perfil del elector. Los electores tienen diferentes perfiles, pero estamos hablando de muchas marcas. De una o dos marcas para fórmula presidencial; Para Senado por lista nacional, una marca más votos preferencial; Igual para la Cámara de Diputados; para Senado por circunscripción; y para el Parlamento Andino. Van a ser realmente demasiadas marcas y eso puede tomar mucho tiempo. Ahora no necesariamente todos los electores utilizan el voto preferencial, entonces hay que jugar un poco con los tiempos, pero nosotros estamos trabajando con 300 electores por mesa, que es nuestro tope legal. Vamos a trabajar con más de 93 mil mesas, porque son más de 27 millones de electores los que van a participar.

—¿El número de mesas de sufragio es mayor respecto a procesos anteriores?

Es bastante mayor. Estimamos 27 millones 193 mil 666 electores. Tendremos 93 mil 113 mesas de sufragio. Nosotros estábamos trabajando, más o menos, con 8 mil a 9 mil mesas de sufragio menos. Además tendremos casi 11 mil 300 locales de votación, y cuando yo llegué [a la ONPE] trabajábamos con 5 mil locales de votación. […] Hay un crecimiento importante de locales de votación, pero tiene que ver esto también con con dos cosas: existe un crecimiento demográfico importante y estamos creciendo también en centros poblados. Cuando llegamos, teníamos 750 centros poblados con mesa y nuestra meta es llegar a 3.400 centros poblados, con lo que va a permitir que más o menos 2 millones 30 mil peruanos que viven en centros poblados que son lugares alejados, puedan ir a votar sin ningún problema.

—Todos estos cambios implican mayor presupuesto. ¿Cómo se está manejando ese tema?

Hemos realizado un pedido de aproximadamente 750 millones de soles al Ministerio de Economía y Finanzas, y esperamos que se nos brinden el presupuesto cuanto antes. Esta es una elección que nos exige hacer varios cambios. Es un tema del número muy importante de electores, del número muuy importante de locales de votación, de mesas de sufragio, de trabajar con dos ánforas, dos cabinas, dos cédulas. Todo implica un mayor esfuerzo. Estas características particulares de la elección nos exigen incrementar también nuestros números de oficinas. Nosotros trabajábamos aproximadamente con unas 60 oficinas y luego pasamos a trabajar con 93 oficinas y diez centros de cómputos adicionales. Ahora vamos a trabajar con 128 oficinas, y vamos a tener el centro de cómputo junto a la oficina descentralizada. Sumado a esto, vamos a tener el almacén de las cédulas. Recuerde usted que por una reciente ley del Congreso tenemos que tener un almacén para las cédulas.

—Y sumado a esto, la ONPE ha propuesto una iniciativa de ley para el recuento de votos. ¿A qué responde esto?

Hemos propuesto que exista un recuento de votos en el caso que exista un error material en casos aritméticos. Es una práctica internacional común. A excepción de Panamá y Perú, el resto de países conservan la cédula de sufragio, pero creemos que conservar las cédulas no basta, porque varias actas se anulan por error material, por error aritmético. Hay varios errores materiales que tienen que ver, por ejemplo, con falta de datos, con falta de firmas, con varias ausencias en el en el acta. Pero a nosotros nos preocupa el posible error por el cansancio de los miembros de mesa. Son cinco elecciones. Tienen que llenar cuando cinco actas por elección. Va a existis cansancio y eso te puede llevar al error. Hemos hecho una proyección y podríamos encontrar aproximadamente 25 mil actas con error aritmético.

—Para tenerlo claro. ¿A qué se refiere específicamente con el error aritmético?Cuando no te cuadran los números.

Esto no es mala intención, es el cansancio. O por la rapidez, la presión, los personeros. ONPE va a tener apoyo en la mesa de sufragio, queremos tener una persona por mesa para poder ayudar a los miembros de mesa. Eso implica una contratación de, más o menos, 110 mil personas. No podemos, en un contexto de resultados tan estrechos, darnos el lujo de que 1% o 2% de actas pueda llegarse a anular por errores aritméticos. No podemos justificar, bajo ningún punto de vista, que un error aritmético pueda traer abajo 300 votos como máximo. Además, vamos a incorporar más tecnología y eso es algo que me parece importante. Desde el 2016 existe un sistema en la ONPE que hemos fortalecido, que tiene certificados digitales. Se llama STAE (Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio) que es un sistema de apoyo al escrutinio. Lo probamos con éxito de manera acotada en el 2020, 202121 y 2022 trabajamos en Lima con 8 mil mesas de sufragio.¿En qué consiste este sistema?Es una laptop y una impresora. El sistema es muy sencillo, porque donde tú cuentas los votos que se cuentan de manera pública, llenas una hoja borrador con esos votos. Esa hoja borrador se transcribe en papel, y va al STAE en la laptop. ¿Qué hace el sistema? Decirte, alertarte, si existe una inconsistencia, un error material. [...] Para que tengas una idea: de 8 mil mesas de sufragio, tuvimos 38 actas observadas. Cuando tenemos voto preferencial, por ejemplo, el error material nunca baja del 15 o 20%. Entonces, puede ayudar mucho. Y como Lima es el lugar más complejo porque tiene más candidatos, nuestra propuesta es poder usar el sistema en Lima y en el Callao. Estamos planteando tener 28 mil 892 máquinas en Lima y Callao […].

—Otra duda es el conteo final. ¿Va a tomar más tiempo conocer los resultados?

Nuestra lógica es la siguiente. Las mesas de sufragio cierran a las 5 de la tarde, en teoría; pero recuerde que aún se puede tener gente en cola o entrando al local de votación y está corriendo por llegar a su mesa. Entonces generalmente no cierran a la hora exacta, podría ser 5:15 p.m. Luego de eso, los miembros de mesa toman un poco de agua, un poco de aire. Vamos a tener un escrutinio que nosotros, en tiempos y movimientos, hemos calculado un promedio de una hora y media. Estamos hablando del escrutinio presidencial con llenado de actas. Eso pasa a nuestros centros de acopio, que son como los los corazones operativos de cada local de votación, donde se va a ordenar la información, las actas, y esto va a salir luego a nuestros 128 centros de cómputo. No deberíamos tener problemas mayores en tiempos de procesamiento de actas. Estamos tratando de poder hacer repliegues importantes entre el 50% y el 60% de actas. No vamos a tener mayores problemas para poder presentar resultados en tiempo y forma para la elección presidencial. Todo lo que tiene voto preferencial demora más. Senado va a demorar más, Diputados va a demorar más. Parlamento Andino. Vamos a hacer repliegues, eso nos falta definirlo. […] Si se aprueba el recuento de votos, vamos a tener un número de actas observadas en presidencial. Nosotros calculamos que en presidencial deberíamos tener entre 2.500 y 3.500 actas observadas. El histórico es que la mayor número de actas observadas generalmente proviene del exterior.

—En las últimas elecciones, la ONPE daba a conocer los primeros resultados entre las 8 y 10 de la noche. ¿Eso se mantendrá?

Quiero hacer una autocrítica. Hemos seguido una tradición que tenemos que cortar. ONPE no es el dueño de los resultados electorales. Es la ciudadanía la dueña de los resultados electorales. Entonces, consideramos que deberíamos salir a las antes de las 6 de la tarde a explicarle a la ciudadanía qué estamos haciendo y qué es lo que viene y dejar abierto el sistema para que comiencen a llegar las las actas y que la gente pueda conocerlas, con cortes cada 15 minutos. Es un tema que tenemos que tenemos que ajustarlo con informática, para que la gente pueda ir viendo cómo van llegando las actas y cómo se van procesando en 128 centros de cómputo en simultáneo. Creemos que es la manera más transparente de hacerlo.

—Se habla que existe entre un 15% y 20% de errores materiales en el voto preferencial. ¿Estiman que este porcentaje pueda ser mayor?

Mientras más voto preferencial, más error. En lo personal, soy enemigo del voto preferencial. Creo que el voto preferencial debería estar en las internas de los partidos y hacerle la vida más fácil a los ciudadanos que van a ir a votar, así como a los casi 300 mil peruanos que van a ser miembros de mesa en más de 93 mil mesas. Es parte de nuestra tradición, entonces es muy difícil cambiarlo. Pero es lo que debilita a partidos. El voto preferencial es una maldición. Dentro de la jornada va a producir que se demoren más los electores para votar. Va a hacer que los miembros de mesa se demoren más en contar los votos y que pueda haber mayor error en el conteo de votos.

—¿Cómo harán con los miembros de mesa? Es una tarea mucho más complicada que antes, con un horario extendido.

Nosotros creemos que el incentivo a los miembros de mesa nos permitió sacar adelante la elección del 2021. Si nosotros no hubiéramos tenido esos 120 soles hubiese sido, te confies, muy complicado, sacar la elección del 2021. […] Ahora tenemos varias estrategias para que trabajar con ellos. En principio queremos que este incentivo 160 soles es muy importante. De repente, en muy pocos sectores o zonas del país, 160 soles no cambia el presupuesto familiar, pero mayoritariamente, sí. Estamos convencidos de que el incentivo, además de una campaña de sensibilización importante que tenemos que hacer en muchas partes del mundo. […] Aprovecho esta entrevista para invocar a los ciudadanos en general a que se comprometan con el país, con las elecciones para sacarlas adelante.

—¿Se ha pensado en algo específico?

Campaña de sensibilización y mucha capacitación en línea. Es fundamental mucha comunicación directa con los ciudadanos. Creemos que vamos a poder convencer a que podamos abrir las mesas en tiempo y forma. De repente, en algunos lugares podríamos tener algunos atrasos en la apertura. Sin embargo, creo que en la mayoría de casos vamos a a abrir en tiempo. Pero eso implica que la gente resida donde dice residir. Ese es un un tema, que es importante. A nosotros nos preocupa que el número de peruanos que hoy día reside en el exterior y que no ha cumplido con actualizar su dirección, pueda golpearnos en ausentismo y en aperturas de mesa.

PERUANOS EN EL EXTERIOR

—¿Por la salida de peruanos al exterior en los últimos años?

La información de Migraciones, que son permanentes y son muy buenas, siempre hacen hincapié en que hay un número muy importante, cientos de miles, sino ya millones de peruanos que están en el exterior, y no han actualizado su información. Hay que invitarlos a esos connacionales a que pueda actualizar su su dirección hasta el 12 de abril para que puedan ser parte de la elección

—¿Los que no hayan actualizado su dirección en el exterior no podrán votar?

Sí. Tenemos un problema grande porque puede incrementarse el ausentismo electoral a partir de la no actualización de datos ciudadanos ante Reniec.

El voto electrónico. ¿Cómo se va a manejar?

—Cuando llegamos, cerramos el proyecto del voto electrónico presencial. El ciudadano debe tener la libertad de decir ‘yo creo en el voto electrónico, yo voto electrónicamente’. ‘Yo no creo en el voto electrónico, yo voto de otra manera, de manera convencional’. No teníamos ni el software ni el hardware auditados como las buenas prácticas lo requieren. Sin embargo, hemos avanzado mucho en lo que tiene que ver con el voto electrónico no presencial, el voto electrónico a distancia. Es una salida bastante interesante para la para los peruanos en el exterior que gastan tanto en moverse de un lugar a otro. Nosotros tenemos entre 209 y 220 puntos de atención en el exterior. En Cancillería hace un gran trabajo, es quien organiza la elección con nuestro material en el exterior, pero entendemos que los peruanos viven en 1.300 o 1.500 ciudades en el exterior y 220 puntos de atención resulta pocoy no es un problema exclusivamente peruano. Creo que sería Importante poder llegar a esta elección con la posibilidad de tener voto electrónico no presencial.

—¿Cómo funcionará este voto electrónico no presencial? ¿A través de una aplicación para el celular?

En nuestra web, se generará un espacio a partir de los peruanos que tienen DNI electrónico. Se puede abrir un espacio temporal para los que tienen su DNI electrónico y su certificado digital vigente. Eso es importante. Con el certificado digital vigente pueden inscribirse y votar, estén en Buenos Aires, en Santiago de Chile, en Panamá, en Nueva York, en Shanghái.

—Claro, su circunscripción es peruanos en el exterior.

Todos ellos son una sola circunscripción. Pero sería voluntario.¿Hay algún cambio normativo que ONPE espera por parte del Congreso antes que se convoca a elecciones en abril de 2025?El recuento de votos, para nosotros, es la prioridad. Porque la ley actual no lo especifica.

—¿Se van a establecer parámetros? De lo contrario, podríamos tener 49 partidos reclamando recuento de votos.

La Constitución es muy clara y solo permite revisar el resultado bajo dos premisas: el error material, que son cinco tipos, y nosotros estamos planteando el el poder hacer un reconteo automático del error aritmético; y lo otro es lo que tiene que ver con los pedidos de nulidad, impugnaciones. Esas son las dos únicas opciones que la Constitución brinda. La Constitución no te dice que si has perdido la elección, puedes reclamar que se cuenten los votos, o si el margen es muy pequeño, se puede volver a contar los votos. La Constitución es muy clara.

FRANJA ELECTORAL Y FINANCIAMIENTO

—Más allá del recuento de votos, que es una iniciativa ya presentada. ¿Qué otros ajustes electorales podrían darse?

Hay un tema vinculado a la franja electoral que tenemos que pulir. La franja electoral estuvo siempre pensada en radio y televisión, pero hoy tienes todo un abanico digital que creemos debe ser incorporado a la legislación. Otro tema tiene que ver con repensar el financiamiento privado. Creemos que las empresas tienen que tener la libertad de financiar, pero existen aspectos por mejorar, como el pase de 40% sin que puedas tener la trazabilidad de los fondos por el Banco de la Nación. Todo lo que se ha planteado como el pago de abogados, también es un tema que llamaría a que se reflexione más. Creemos que esa no es la mejor forma de gastar el dinero público. […] Otro debate en el que no deberíamos tirar la toalla es la necesidad de mejorar la legislación con miras a tener unas mejores primarias. Invitaría a la Comisión de Constitución [del Congreso] a que repiense el tema de mantener la elección de delegados como opción para los partidos. Porque serán delegados electos solo por los partidos con nuestra asistencia técnica, en lugar de una elección organizada por la ONPE […].

—¿Cuando están haciendo este planteamiento, incluir el tema digital dentro de la franja electoral, qué incluye exactamente? ¿Porque es bien amplio estas YouTube, estas redes sociales, está los podcast, qué es lo que están planteando que se incluye dentro de la franja electoral?

Creemos que es el partido el que tiene que definir en dónde invierte y cuánto invierte. A partir de los cambios normativos que aplicamos en 2021, la franja dejó de ser franja, y realmente se convirtió en una bolsa de minutos. Lo que hacíamos era un registro de radios, televisoras e internet. Nosotros hemos considerado ahora una bolsa de 80 millones para las elecciones generales, y creo que alrededor de 30 millones para las primarias, porque hay franja para las primarias. Entonces creemos que hay que ser muy abiertos. Está para el debate porque tienes influencers, podcast, todo un universo. A diferencia de lo que era antes que ONPE le hacía el plan de medios de campaña a los partidos, ahora los partidos deben tener la libertad, en dónde invierten, cuánto invierten.

—Mi última consulta tiene que ver con el financiamiento público. Cada seis meses encontramos nuevos ejemplos del mal uso de los recursos por parte de los partidos. En El Comercio acabamos de revelar el caso de Perú Libre y el pago de capacitaciones a personas del mismo partido. ¿Qué se puede hacer al respecto porque los llamados de atención evidentemente no funcionan?

Hacemos nuestro mayor esfuerzo para asistir, asesorar a los partidos para que hagan un cumplimiento adecuado, estricto de la norma. Los hemos convocado en diciembre a hacer una conceptualización de un libro contable digital para que puedan ellos rendir cuentas en línea y puedan contar con todas las bases de datos y la información que ellos requieren. ¿Nosotros estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo y solo nos queda invocar a los partidos aquí, que entiendan que este que que el hacer un uso adecuado de los fondos público. Tengo la sensación de que hay mejoría, eh, No toda la que deseamos, pero sí creo que los partidos están mejorando todavía. Seguramente están lejos de la expectativa de la ciudadanía, pero sí creo que hoy los partidos han pasado por ordenarse, por tener sistemas de control interno, por tener tesoreros, contadores, por participar en las capacitaciones.

—¿No debería darse mayores sanciones para los partidos que realizan un uso indebido de los recursos del financiamiento público?

Creo que deberíamos combinar sanciones y premios. Estoy pensando en voz alta a partir de la pregunta que me planteas, porque los incentivos podrían funcionar no solo para temas de financiamiento, sino para temas como las alianzas electorales. Nunca se ha pensado en incentivos, y me parece que es interesante. No tenemos una propuesta escrita, pero lo estoy planteando a partir de la pregunta. Si un partido cumple con presentar todo como debe, demuestra una mayor territorialización de sus actividades o abre un número de comités anuales adicionales a los que tenga para garantizar que tiene presencia nacional, entonces ¿por qué no pensar que esos partidos pueden tener un 10% más de financiamiento público anual para el próximo año? Hay que ponerles candados para que tengan más comités provinciales, que trabajen temas de mujer, que trabajen temas de discapacidad.