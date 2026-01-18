Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
Pintas proselitistas rumbo a la playa: ¿Quiénes han inundado la Panamericana sur y cuál es el efecto real de esta estrategia?Resumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
Junto al lema “El terror de los caviares”, el nombre de exministro de Justicia Juan José Santiváñez aparece en toda la carretera al sur, desde Lima hasta Paracas. Son más de 60 pintas proselitistas las que acumula el ahora candidato de Alianza para el Progreso (APP) en busca de captar la atención de todo el público limeño que viaja al sur en busca de playa en este verano 2026.