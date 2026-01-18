Pintas proselitistas rumbo a la playa: ¿Quiénes han inundado la Panamericana sur y cuál es el efecto real de esta estrategia?

Sin embargo, los especialistas coinciden en señalar que se trata de una estrategia errada con miras a los próximos comicios del 12 de abril.

A través de diversos recorridos, El Comercio ha podido identificar una serie de pintas proselitistas a lo largo de la carretera Panamericana sur, la más usada por los limeños en temporada de verano. Lo que más llama la atención es que las pintas no se concentran en los candidatos presidenciales, sino en los aspirantes a diputados o senadores.

Solo en algunos casos se ha apostado por un trabajo conjunto, como Podemos que tiene pintas de su candidato presidencial José Luna y su cabeza de lista para diputados, el exparlamentario Aron Espinoza.

En el resto de casos, se trata de pintas de candidatos legislativos que apuestan por una campaña conjunta como Miguel Torres (candidato a senador) y Pierangeli Dodero (candidata a diputada). Incluso se puede observar a candidatos de diferentes ideologías compartiendo paredes en la carretera que conduce a las distintas playas.

Podemos Perú Podemos apuesta por resaltar a su candidato presidencial José Luna y a número 1 para Diputados, Aron Espinoza. 1 / 4 Alianza para el Progreso Juan José Santiváñez, el exministro que postula con Alianza para el Progreso, acumula más de 60 pintas en la ruta desde Lima hasta Paracas. 2 / 4 Perú Libre y Avanza País En la carretera a la playa se puede ver a candidatos de distintas ideologías compartiendo pared. En la imagen el caso de Perú Libre y Avanza País. 3 / 4 Fuerza Popular Fuerza Popular promociona a Miguel Torres para Senado y a Pierangeli Dodero que va para diputados. 4 / 4

—Mal cáculo—

Enzo Elguera, analista político y especialista en mediciones electorales, señaló que las pintas proselitistas están mal enfocadas, debido a que estamos ante un escenario donde los electorales se afrontarán a una nueva cédula de cinco cuerpos donde, en el caso del Parlamento, tendrán tres casillas distintas: para Senado Nacional, para Senado Múltiple y para Diputados.

“Lo que se ve en las pintas está lejos de asomarse a lo que el elector tendrá en la cédula electoral. Por ende, esa pinta no es influyente en el grado de recordación, porque no ayuda al elector a identificar en cuál cédula debe marcar”, indicó el CEO de la encuestadora Imasolu.

En esa misma línea, el experto en marketing político, Mauricio Rojas, coincidió en que existe mucha confusión en el electorado respecto a la votación de senadores y diputados, por lo que indicó que, en esta etapa de campaña, las pintas proselitistas sirven para la recordación de los candidatos presidenciales, y no tanto para los congresales.

“Los candidatos congresales deberían priorizar el trabajo en campo, incluido en las playas, explicando a su público objetivo cómo será la cédula y cómo votar correctamente. Llevar reproducciones de lo que será la nueva cédula, para familiarizarla”, dijo.

Elguera añadió que los cabezas de lista congresales serán claves para impulsar campañas en conjuntos con otros números de sus listas.