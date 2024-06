El partido político Podemos Perú, del congresista José Luna Gálvez, anunció el martes último una alianza con un colectivo denominado Ciudadanos por la Democracia, conformado por exaliados del expresidente Pedro Castillo y del congresista Guillermo Bermejo.

Podemos dio la bienvenida a los representantes del grupo, entre ellos a Luis Barranzuela, exministro del Interior en la gestión castillista , quien dimitió luego de ser cuestionado por organizar una fiesta en su casa en plena pandemia del Covid-19, en el 2021, en la que participó Bermejo.

Barranzuela renunció oficialmente a la agrupación de Bermejo, Voces del Pueblo, en mayo pasado. Ese grupo aún se encuentra en proceso de inscripción como partido político.

Podemos también saludó la incorporación del abogado Raúl Noblecilla, exrepresentante legal de Castillo, exviceministro de Gobernanza en la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y exasesor de Bermejo ; y de Roger Nájar, excandidato al Congreso por Perú Libre, quien además estuvo voceado para ocupar el cargo de primer ministro cuando Castillo llegó a Palacio, en julio del 2021.

Por último, el partido de Luna dio la bienvenida al general del Ejército Peruano en retiro Wilson Barrantes, quien fue jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) durante la gestión castillista .

Podemos señaló que todos ellos son “líderes sociales” del “movimiento” Ciudanos por la Democracia. No obstante, en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones no figura ninguna organización con ese nombre.

Noblecilla dijo a El Comercio que Ciudadanos por la Democracia “es un movimiento social que no pretendía aspirar a una situación electoral, sino a mantenerse en unidad para contrarrestar y tratar de dar soluciones a la crisis total que vive el Estado peruano”.

De acuerdo con el partido de Luna Gálvez, se ha “consolidado un acuerdo con el propósito común de trabajar para garantizar a los peruanos un país con seguridad, reactivación económica, soberanía nacional, soberanía energética y el pago de la deuda social”.

Podemos y su líder, Luna Gálvez, enfrentan una investigación fiscal por presuntas irregularidades en su inscripción como partido.

La agrupación política cuenta con una bancada parlamentaria de 10 congresistas: Luna Gálvez, Enrique Wong, Carlos Zeballos, Heidy Juárez, Digna Calle, José Luis Elías, Kira Alcarraz, Juan Burgos, Francis Paredes, Luis Picón y José Arriola.

De ellos, Juárez y Arriola enfrentan investigaciones fiscales por presuntos recortes de sueldo. Incluso, la Fiscalía de la Nación ya presentó una denuncia constitucional contra Juárez por el delito de concusión.

En tanto, recientemente el congresista Picón fue condenado a cuatro años de prisión suspendida por el delito de negociación incompatible, por hechos ocurridos cuando fue presidente regional de Huánuco (2011 - 2014).

En las elecciones del 2021, el candidato presidencial de Podemos fue Daniel Urresti, preso desde el año pasado por el asesinato del periodista Hugo Bustíos.

Conversaciones con los Luna

Noblecilla dijo a El Comercio que el acuerdo entre Ciudadanos por la Democracia y Podemos se concretó tras conversaciones con Luna Gálvez; su hijo, el excongresista José Luis Luna Morales, actual secretario nacional del partido; y otros miembros de la esfera política de Podemos.

“Hemos ido trabajando coincidencias. Y llegó el momento, cuando ya las coincidencias se hicieron claras, de unirnos en una plataforma democrática. [...] Nuestras diferencias son muy pequeñas. Las podemos tener en materia económica, en cómo contribuir a desencantar los planes de gobierno que tuvo Pedro Castillo y que no se pudieron realizar, que son una deuda social para el Perú”.

Noblecilla aseguró que su grupo busca enfrentar al “gobierno autoritario y al Congreso, que es totalmente dictatorial”.

Al recordarle que Podemos forma parte del Congreso, señaló: “Por supuesto que sí, pero si revisas y estudias el comportamiento de Podemos, dentro de la situación de caos que ha llevado el fujimorismo y la derecha, ha podido al menos conseguir situaciones a favor de las mayorías, como es sin duda el tema de [la liberación de los fondos de] las AFP”.

No obstante, recientemente Podemos apoyó con cuatro votos el dictamen que modifica la definición de organización criminal y obliga a que los allanamientos se realicen con presencia del involucrado y su abogado. Ninguno de los congresistas de esa bancada se pronunció en contra, y solo uno votó en abstención, como se puede revisar aquí.

Además, ocho de sus miembros votaron a favor de eliminar a los movimientos regionales, cuando esa propuesta ingresó sorpresivamente al pleno.

También, con cuatro votos a favor, ninguno en contra y ninguna abstención, respaldó el dictamen que limita los alcances de los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra. Y recientemente respaldó la ratificación de la ‘Ley Impunidad’, que dejó sin piso la decisión de la Corte Suprema de considerar “inconstitucional” y no aplicable la ley que reduce el plazo del sistema de justicia para perseguir y castigar delitos.

La ‘Ley Impunidad’ fue utilizada por el presidente del Congreso, Alejandro Soto, para librarse de un proceso penal. También fue invocada en procesos judiciales por el expresidente Martín Vizcarra, el exjuez supremo César Hinostroza, el exdirigente fujimorista Joaquín Ramírez y el prófugo Vladimir Cerrón.

En tanto, consultado por la investigación fiscal contra Podemos por las presuntas irregularidades en su inscripción, Noblecilla deslizó un supuesto acoso judicial. “Podemos ha demostrado que a pesar de todas las dificultades que muestra el Congreso en su autoritarismo, ha podido rescatar acciones concretas en favor del pueblo. [...] Estamos mirando hacia adelante. Todo lo demás que se siga investigando. No me hace ruido. ¿Sabes cuántas denuncias tengo? No me puede sorprender. Conozco la guerra del ‘lawfare’ (acoso judicial)”, dijo.

¿Se quiebra el partido de Guillermo Bermejo?

Noblecilla era uno de los rostros más conocidos de Voces del Pueblo. Consultado por esa agrupación, dijo que en su momento le pareció “una posible plataforma democrática, pero hoy ya no lo es”.

De izquierda a derecha: Raúl Noblecilla, Guillermo Bermejo y Ronald Atencio. Los dos últimos continúan con el proyecto político Voces del Pueblo. / Ronald Atencio / Facebook

”Participé activamente y apoyé, desde luego, a Voces del Pueblo. Cuando se fue desarrollando el planteamiento del partido, ya tuve lecturas diferentes que me obligaron a [alejarme], no a renunciar, porque nunca estuve inscrito. Apoyé en su momento porque me parecía una posible plataforma democrática, pero hoy ya no lo es. Para mí, tiene una lectura política distinta. No entraré en detalles, pero tiene todo el derecho de inscribirse y postular”, dijo.

Añadió que “lecturas distintas” lo separaron políticamente de Bermejo.

En tanto, el presidente de Voces del Pueblo, Ronald Atencio, negó a El Comercio que el distanciamiento de Noblecilla revele un quiebre al interior de la agrupación.

“El doctor Noblecilla nunca fue ni militante ni fundador ni dirigente del partido político Voces del Pueblo, no hay ningún ruptura. Aún estamos en proceso de inscripción”, dijo.

Como señalamos líneas arriba, quien sí perteneció a Voces del Pueblo fue Barranzuela, pero oficialmente renunció el mes pasado. Los registros del ROP dan cuenta que fue fundador, tesorero titular nacional e integró la secretaría nacional de finanzas y logística partidaria.

Militancia

Nájar se encuentra afiliado a Podemos Perú desde abril pasado, según registros del ROP. Renunció a Perú Libre en noviembre del 2022.

Barrantes también se sumó oficialmente a Podemos en abril. En el 2022 se inscribió en Perú Federal, agrupación que no logró inscribirse como partido.

Noblecilla aún no cuenta con afiliación vigente, pero aseguró que se inscribirá en Podemos. Estuvo afiliado a Perú Patria Segura entre el 2005 y el 2018.