El expresidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) se suma al partido Fuerza Moderna, según anunció la fundadora de la agrupación Fiorella Molinelli.

La exministra y expresidenta del Seguro Social de Salud (Essalud) indicó que su agrupación política pretende “mejorar” el plan de gobierno de PPK que presentó en el 2016, de cara a las elecciones generales del 2026.

“El Perú necesita reenfocarse en la senda del crecimiento, con el apoyo de todos. Agradecemos a PPK por confiar en nosotros y por compartir su experiencia y sabios consejos como hombre de Estado. En Fuerza Moderna, retomaremos y mejoraremos el Plan de Gobierno que desarrollamos en el 2016. Saludamos y agradecemos tu adhesión a este nuevo y gran partido”, señaló.

Por otro lado, en diálogo con “Beto a saber”, Molinelli detalló que ha “recuperado” a algunos personajes vinculados al gobierno de Kucynski, como los excongresistas Janet Sánchez y Gilbert Violeta. Este último incluso está colaborando en la Comisión Política de Fuerza Moderna.

Asimismo, informó que viene recibiendo el apoyo de otros personajes, como Raúl Diez Canseco Hartinger, hijo del exministro Raúl Diez Canseco, y de Rocío Andrade Botelli, hija del fallecido exalcalde de Lima Alberto Andrade.

“Con PPK estamos conversando sobre retomar el plan de gobierno en el cual tuve la oportunidad de coordinar, pero ahora con un enfoque más territorial. Allí estamos tratando de ver la parte de desarrollo específico, un plan para el sur del país”, expresó.

“Es el plan que no puedo negar porque lo he trabajado, tiene buen contenido y tengo todas las ganas de sacarlo adelante. En resumen, no he hecho un partido a partir de los vientres de alquiler. Todavía está inmaduro, pero va a crecer, estoy segura y convencida”, agregó.