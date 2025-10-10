El presidente de Acción Popular, Julio Chávez, consideró que el Congreso “no es el héroe, sino cómplice” de la continuidad de una alianza que se ha repartido el poder “a espaldas del pueblo”, con el aval de algunos legisladores de su partido.

A través de su cuenta en “X”, señaló que Dina Boluarte fue vacada “por presión de la calle”, ya que desde el Parlamento no se buscaba su destitución, y sus aliados “se quedaron” ahora “con más poder”.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

LEE MÁS: Congresista Alejandro Muñante propone que presidentes vacados no tengan pensión vitalicia

“El país pedía que se vayan todos! Se fue Dina pero se quedaron sus aliados y ahora con más poder, Jerí de Somos Perú a Palacio y el fujimorismo preside el Congreso. Será la continuidad de una alianza que se había repartido el poder a espaldas del pueblo”, expresó.

“La vacaron por presión de la calle, no querían hacerlo. El Congreso no es el héroe, sino cómplice. Lamentablemente con el aval de algunos congresistas de Acción Popular”, agregó.

El país pedía que se vayan todos!

Se fue Dina pero se quedaron sus aliados y ahora con más poder, Jeri de Somos Perú a Palacio y el fujimorismo preside el Congreso. Será la continuidad de una alianza que se había repartido el poder a espaldas del pueblo. La vacaron por presión de… — Julio Chávez (@jchavezchiong) October 10, 2025

Como se recuerda, pasada la medianoche de este viernes 10 de octubre el Congreso de la República vacó a la presidenta Dina Boluarte, luego de que esta decidiera no presentarse ante el hemiciclo a ejercer su defensa.

La moción de destitución obtuvo 121 votos a favor. Es una cifra más alta de votos que en las vacancias de Alberto Fujimori en el 2000, Martín Vizcarra en el 2020 y Pedro Castillo en el 2022.

Minutos después de que el Parlamento aprobara su vacancia, la ahora expresidenta Boluarte ofreció un pronunciamiento, flanqueada por los aún ministros de Estado, donde hizo un recuento de sus obras.

En ese mismo instante el congresista José Jerí (Somos Perú), de 38 años, juró en el cargo de presidente de la República, conforme a la línea de sucesión establecida en la Constitución Política de 1993.