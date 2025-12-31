Martin Hidalgo
Martin Hidalgo

En la región Piura, en los paneles proselitistas del partido Perú Primero, los candidatos no aparecen junto a la cabeza de su plancha presidencial Mario Vizcarra, sino que utilizan la imagen del preso e inhabilitado Martín Vizcarra. Se trata de una estrategia engañosa que, según los analistas, no dará resultados en la contienda electoral.

