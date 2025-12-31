Este Diario ubicó dos paneles del mencionado partido en las principales calles de Piura. Uno es del candidato a diputado, Luis Castro, y otro del postulante a gobernador, Pedro Alama. El caso más engañoso es el de ‘Lucho’ Castro, quien pone la imagen de Vizcarra con el título de “presidente” y al costado, “Elecciones, abril 2026”.

“Martín Vizcarra ha dado la facultad para que su imagen sea utilizada, no hay restricción [...] Es parte de la estrategia”, aseguró Alejandro Salas, dirigente y candidato de Perú Primero a Senador. Salas también descartó que la comunicación utilizada genere confusión, alegando que se utiliza la palabra “presidente” en su condición de exjefe de Estado y en su calidad de titular del partido. Vale indicar que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) lo excluyó del registro de Perú Primero tras su inhabilitación, y a la fecha no figura ni como afiliado de la agrupación.

El candidato a gobernador, Pedro Alama, también usa la figura de Martín Vizcarra para su campaña proselitista en Piura. Créditos: Cinthia Cherres / CINTHIA CHERRES

—Estrategia fallida—

El especialista en materia electoral, José Manuel Villalobos, explicó que no existe alguna sanción establecida en el actual marco normativo para casos engañosos como el de Perú Primero. Sin embargo, el abogado reconoció que se presta para la confusión.

Para el analista político Enzo Elguera, está claro que se busca hacer creer al electorado que Martín Vizcarra puede postular y favorecer a candidatos. “Va a ser complicado porque no hay liderazgo, una estructura, en ausencia de Vizcarra. El nivel de influencia que tiene su hermano Mario no es igual, y por eso no usan su imagen. Aun con Vizcarra afuera [de la cárcel] no es que pueda endosar votos para una fuerza parlamentaria. Antes al menos tenía un activismo, pero ahora es complicado, la ciudadanía valora su situación en prisión, y hay otros lideres por los cuales optar”, dijo.

Elguera advirtió que la situación se complicará más para Perú Primero si prospera la tacha contra la candidatura de Mario Vizcarra.