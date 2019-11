El empresario y exministro Raúl Diez Canseco se presentó en el tercer día de la edición 57 de la CADE como representante de Acción Popular (AP); sin embargo, horas antes el presidente de ese partido, Mesías Guevara, había señalado en su cuenta de Twitter que Diez Canseco no era dirigente de AP y hablaría a título personal.

“Que sepa el señor Mesías Guevara, que parece un francotirador dentro de Acción Popular, que a mí me invitó CADE como un líder de Acción Popular. Yo tengo militancia de más de 50 años en el partido, he sido candidato a la presidencia en el partido, he sido congresista y un infatigable correligionario”, señaló a El Comercio.

Asimismo, agregó que si Mesías Guevara quería que lo inviten al CADE, debía hacer “méritos suficientes”.

-Financiamiento a campañas-

En otro momento, consultado por las recientes revelaciones sobre aportes de empresarios a la campaña de Keiko Fujimori, entre ellos Dionisio Romero, del Grupo Credicorp, Diez Canseco lamentó que las leyes vigentes en la actualidad (que prohíben aportes de empresas a campañas) no hayan existido en esa época.

Pidió también no generalizar porque, según dijo, “muy pocos lo hicieron, y la ley no les castigaba ni prohibía hacerlo [...]. Deben estar reflexionando”.

En ese sentido, dijo no tener duda de que no lo hicieron para hacer daño al Perú, sino que realmente querían evitar el caos.

Raúl Diez Canseco también saludó que ahora sí haya leyes más drásticas al respecto. “Hay que darnos cuenta de que los votos no se compran y la política no debe estar a la venta, que los ideales están allí" aseveró.

-Caso Confiep-

En otro momento, Diez Canseco comentó sobre el último allanamiento del fiscal José Domingo Pérez a las oficinas de la Confiep. “No sé qué nuevas cosas pueden encontrar”, refirió.

Subrayó que no pertenecía a la Confiep, pero destacó que este gremio haya explicado que los aportes que recibieron de los empresarios “fueron bancarizados y contabilizados”.

“Y fueron hechos para defender legítimamente un sistema de trabajo, de empresa que propugnan ellos, yo allí no veo ningún delito”, indicó.

Finalmente, el acciopopulista dijo sentirse dolido de que “aprovechándose de la inmoralidad que hizo Odebrecht quieran ensuciar la trayectoria de una institución que puede ser que no represente a todo el Perú pero es decente y sólida”.