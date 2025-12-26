Escucha la noticia
Reacomodos presidenciales: Candidaturas caídas, endoses y estrategias fallidas de partidos con miras a las elecciones 2026
Seis agrupaciones políticas han tenido que realizar reacomodos en sus fórmulas presidenciales debido a la caída de sus figuras presidenciales iniciales. Esta situación no solo los ha obligado a cambiar de candidaturas, sino a reorientar sus estrategias, lo que a algunos les ha significado cerrar el 2025 con pocas expectativas para la campaña que se reactivará después de las fiestas navideñas y que tendrá apenas dos meses de actividad proselitista intensa, entre febrero y marzo del 2026.