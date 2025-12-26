Reacomodos presidenciales: Candidaturas caídas, endoses y estrategias fallidas de partidos con miras a las elecciones 2026

El último reacomodo se produjo en Avanza País, tras la renuncia de Phillip Butters a su candidatura presidencial por discrepancias con la dirigencia del partido que ya le había retirado su confianza desde finales de noviembre. El partido del tren ha reformulado su plancha presidencial con José Williams como candidato presidencial, después de encuestas internas sobre disposición de voto para la representación del partido, que colocan al congresista con un 27% por encima de Butters con un 15.8%.

El caso de Avanza País no es el único. Perú Moderno quiso postular a Carlos Añaños con cambio de logo incluido, pero las discrepancias internas frustraron la candidatura del empresario y hoy postulan a Carlos Jaico.

Otros casos son los de Juntos por el Perú, donde Roberto Sánchez terminó siendo el candidato presidencial después de no lograr concretar una postulación con Antauro Humala. Mientras que Voces del Pueblo postula a Ronald Atencio tras la condena de Guillermo Bermejo, y en Perú Primero tienen a Mario Vizcarra en reemplazo de su hermano, el expresidente Martín Vizcarra, quien no solo está preso sino que también está inhabilitado. La lista se cierra con Ciudadanos por el Perú, el partido que es vinculado a Nicanor Boluarte -hermano de la expresidenta Dina Boluarte- y que se quedó sin candidato presidencial tras la fallida inscripción de Morgan Quero.

—Desorden interno—

Perú Primero, el partido de los Vizcarra, es el único de los partidos con reacomodos que figura en los sondeos de votación. Martín Vizcarra intentó inscribir su candidatura como vicepresidente, pero esta fue rechazada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) -en el marco de las elecciones primarias- por las sanciones de inhabilitación que acumula desde el Congreso. Luego, Vizcarra fue sentenciado y recluido en un penal.

Fuentes del propio partido indicaron que esto ha significado una serie de disputas de liderazgo en la interna de Perú Primero, donde se han constituido hasta cinco facciones en torno a personajes vinculados a Martín Vizcarra: de su hermano, de su esposa, de su aliado César Figueredo, y otros dos grupos menores de dirigentes. Esto, según las propias fuentes, ha generado un desorden interno, que se observó principalmente en las listas de candidatos al Congreso, y sobre todo en las pugnas por los números para designados (los invitados) .

Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), explicó que la condena que tiene a Martín Vizcarra en la cárcel reduce la posibilidad de un endose. “La capacidad de endose dependía, en buena medida, de que Martín Vizcarra participe de la campaña. El que haya sido condenado y esté en prisión, debilita esa capacidad. Los cuadros y el aparato de movilización se movían a partir de Martín Vizcarra, pero ahora todos ven solo al hermano, y la organización de esto será la prueba para ver si Mario Vizcarra puede ejercer cierto liderazgo”, indicó el politólogo.

Si bien la capacidad de endose se ha reducido, las cifras acumuladas hasta la fecha pueden ayudar a mantener a Mario Vizcarra. Así lo interpretó el analista político Enrique Castillo: “A pesar del daño que hizo, y a pesar de todo lo probado contra Martín Vizcarra, el hermano mantiene esa intención de voto. Eso que tiene es un núcleo duro que no parece que se vaya a bajar”.

—Estrategias fallidas—

En Juntos por el Perú, Roberto Sánchez se convirtió en el candidato presidencial después de no lograr concretar la postulación de Antauro Humala. Además, el congresista ahora presenta como aliado al preso expresidente Pedro Castillo.

Antauro Humala buscó forzar su candidatura al Senado hasta el final, pero sin éxito, a través del propio Juntos por el Perú y Salvemos al Perú. Para el analista Enrique Castillo, la figura del etnocacerista estuvo inflada y recordó que, cuando lo midieron en las encuestas, apenas llegó al 1%.

El politólogo Paulo Vilca apuntó que el etnocacerismo afronta divisiones -al igual que el ‘castillismo’- pues algunos se quedaron en Juntos por el Perú, y otros se han ido al Partido Democrático Federal u otras agrupaciones.

En el ‘castillismo’, tienen al propio Pedro Castillo en Juntos por el Perú, y a Ronald Atencio (Voces del Pueblo) y Raúl Noblecilla (Podemos) hablando de alianzas con este sector.

“Con tantos candidatos hablando del ‘castillismo’, el único diferencial era tener a Pedro Castillo de candidato, pero existe una sentencia. Sin una candidatura, no le funciona la estrategia”, dice Vilca.