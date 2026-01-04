Reciclaje ‘castillista’: Mas de 20 exministros del regimen de Pedro Castillo postulan en las elecciones 2026

Los 24 exministros ‘castillistas’ figuran como candidatos en las listas parlamentarias de 11 partidos diferentes. Juntos por el Perú es agrupación política que más exfuncionarios de este régimen lleva en sus listas, y esto responde a la alianza de su fundador Roberto Sánchez -el exministro que más tiempo duró en el gobierno- y el propio Pedro Castillo. Debido a que Castillo no puede postular por encontrarse en prisión, JPP lleva en sus filas a sus hermanos José e Irma, además de a su cuñada Yenifer Paredes.

Newsletter Mientras Tanto Héctor Villalobos analiza a fondo los hechos políticos que definen la agenda, cada miércoles.

Entre los exministros ‘castillistas’, JPP lleva en sus filas a Iber Maraví, Anahí Durand, entre otros. Tras dejar el Ministerio de Trabajo, Maraví se convirtió en el rostro visible del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), considerada fachada de la “Nueva Fracción Roja” de la organización terrorista Sendero Luminoso (SL). Mientras que Durand, extitular de la cartera de la Mujer, dejó la agrupación de Nuevo Perú -de Verónika Mendoza- para convertirse en una acérrima defensora de Pedro Castillo.

Mientras que Perú Libre y Podemos acumulan a otros cuatro exministros, respectivamente. Además de Guido Bellido, el partido de los Luna postula a Luis Barranzuela, Eduardo Gonzalez y Heidy Juárez.

Los exministros del régimen de Pedro Castillo se ubican estratégicamente en las listas en búsqueda de una curul.

—Objetivo real—

Para el analista político Enrique Castillo, en estas elecciones se pueden identificar, en la mayoría de listas, dos tipos de interés para postular al Congreso: los que buscan sacarle provecho propio a la función, y los que buscan sacar algún beneficio político. En esa línea, Castillo considera que las mayoría de exministros ‘castillistas’ se ubican en el segundo rubro.

“Buscarán la forma de librar a su líder, a sus correligionarios o a lo que fueron sus gestiones como ministros, de sanciones políticas o denuncias. Al llegar a la curul, van a buscar amnistías o blindarse de acusaciones constitucionales. Mira el caso de APP, les sirvió manejar la subcomisión (de acusaciones constitucionales) para limpiar a todos, hasta a Dina Boluarte. A través de una curul, tienes una especie de seguro”, dijo.

Enrique Castillo refirió que exista una clara estrategia de la izquierda ‘castillista’ en enviar a sus representantes en varias listas parlamentarias para tener una especie de bancada propia en el Congreso 2026. Además, el analista recordó que esto también se advirtió con el gobierno de Dina Boluarte, cuando se empezó a especular sobre la candidatura de Juan José Santiváñez, quien finalmente postular como senador con APP. Este Diario identificó que seis exministros del régimen de Boluarte postulan en estas elecciones 2026, como Jorge Luis Chávez (en Perú Primero), José Arista (en Fuerza Popular), Elizabeth Galdo (en Avanza País), entre otros.

La mayor cantidad de exministros que postulan en las elecciones 2026 provienen del gobierno de Pedro Castillo.

—Otro tipo de experiencia—

Fuera de los exfuncionarios izquierdistas de los últimos gobiernos que buscan reciclarse, el abogado especialista en gestión pública, Martin Cabrera, sostuvo que los exministros pueden aportar en el Congreso por su conocimiento transversal del aparato público.

“Un ejemplo expecífico. Los exministros conocen el sistema de abastecimiento, el de presupuesto y el de inversión publica. Conocen las falencias a reformar para mejorar el gasto público”, indicó el director ejecutivo del Instituto de Políticas y Comunicaciones (IPOC).

Cabrera añadió que la labor ministerial permite conocer al aparato público de manera transversal, lo cual brinda mayores herramientas de articulación con otros poderes del Estado.