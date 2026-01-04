Escucha la noticia
Reciclaje 'castillista': Mas de 20 exministros del regimen de Pedro Castillo postulan en las elecciones 2026
No es muy común ver a exministros queriendo dar el salto a la arena política parlamentaria, pero las elecciones 2026 parece ser la excepción. Tras una revisión a todas las listas parlamentarias, El Comercio identificó que 56 exministros -que ejercieron mandato desde 2001 en adelante- figuran como candidatos, y esta alta cifra responde a un factor en particular: 24 provienen del gobierno de Pedro Castillo.