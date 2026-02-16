Resumen

Renovación Popular acusa a Fuerza Popular de crear el “Fuji Jerismo”. (Foto: Composición)
Redacción EC

Renovación Popular acusó a Fuerza Popular de haber creado el denominado “Fuji Jerismo” y sostuvo que dicha agrupación debe hacerse cargo de sus votos, al considerar que el actual Gobierno responde políticamente a ese sector. El pronunciamiento fue emitido este 15 de febrero de 2026 por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

Partidos

Renovación Popular: “Fuerza Popular debe hacerse cargo de sus votos ya que ellos han creado el Fuji Jerismo”

