Renovación Popular: “Fuerza Popular debe hacerse cargo de sus votos ya que ellos han creado el Fuji Jerismo”

Renovación Popular acusó a Fuerza Popular de haber creado el denominado “Fuji Jerismo” y sostuvo que dicha agrupación debe hacerse cargo de sus votos, al considerar que el actual Gobierno responde políticamente a ese sector. El pronunciamiento fue emitido este 15 de febrero de 2026 por el Comité Ejecutivo Nacional del partido.

“Es justo y necesario que Fuerza Popular se haga cargo de sus votos, ya que ellos han creado el FUJI JERISMO y es evidente que este Gobierno es el de Fuerza Popular” , se lee en el comunicado.

Asimismo, Renovación Popular afirmó que, así como pidió la salida de Dina Boluarte por “la falta de capacidad para defender a los peruanos que vienen siendo asesinados a diario por sicarios”, también ha solicitado la censura del encargado de la Presidencia, José Jerí. “No vamos a permitir en silencio que nos sigan matando hermanos peruanos en manos de la delincuencia” , señala el documento.

Por otro lado, el partido se definió como una organización “pro vida, pro familia y pro libertad”, indicando que no está de acuerdo con que “un hombre, por más presidente que sea, use su posición de poder para aprovecharse de la necesidad de mujeres a cambio de un cargo público” . En esa línea, remarcó su postura en defensa del respeto hacia las mujeres y la igualdad de oportunidades, especialmente para quienes son madres.

Renovación Popular también manifestó que uno de los principales problemas del país es la desigualdad salarial entre hombres y mujeres, así como la falta de oportunidades, y aseguró que luchará por generar espacios seguros y respetuosos para el desarrollo de las mujeres en distintos ámbitos.

Finalmente, el partido indicó que actuará “con responsabilidad y coherencia”, respaldando con los votos de sus congresistas la posición de censura contra el encargado de la Presidencia y la elección de una persona que, a su juicio, esté a la altura del más alto cargo del país.

