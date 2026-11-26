Ricardo Belmont, presidente y fundador del Partido Cívico Obras, denunció haber sido traicionado por el vocero de Obras y el intento de modificar el reglamento interno de la agrupación sin su conocimiento.

Según afirmó, se habría buscado sorprender a diputados y senadores para hacerlos firmar un documento que ya estaba elaborado la noche anterior como si hubiese sido aprobado.

“ Es algo muy grave, están pretendiendo sorprender a diputados y senadores para cambiar el reglamento interno de nuestro partido, en una actitud muy desleal. Entre los espartanos la traición está prohibida y hoy hemos sido traicionados nada menos que por el vocero de Obras quien ha estado corriendo una carta diciendo que Ricardo Belmont, como presidente del partido, quería echar a mucha gente que esta trabajando en el Congreso, eso es falso” , manifestó Belmont.

Señaló que la propuesta buscaba modificar las atribuciones para elegir al vocero y a los integrantes de la mesa directiva de la bancada.

Tras dar lectura al documento señaló que la reunión estuvo presidida precisamente por el vocero titular del grupo parlamentario, el diputado Víctor Eduardo Piñán Mamani.

«Siendo las 9:30 horas del 25 de noviembre, bajo la presidencia del vocero titular, diputado Víctor Eduardo Piñán Mamani, directivo portavoz del grupo parlamentario, se da inicio a la doceava sesión ordinaria de la bancada a fin de tratar aprobación de los artículos (...)», se lee en el fragmento de la carta.

Presenta audio

Como parte de su denuncia, también presentó un audio en el que se escucha a un congresista, a quien identificó como Heber López Letona, explicar que el cambio permitiría que los 14 miembros de la agrupación participen en la elección de su representante.

“En el anterior reglamento lo debe elegir, o bien sea Ricardo Belmont o Daniel Barragán; ahora acá nos está dando facultad a todos los miembros, a los 14, de poder elegir un representante”, se escucha en el audio presentado por el fundador de Obras mediante un video streaming.

Belmont aseguró que desconocía la elaboración y presentación del documento. Asimismo, indicó que la propuesta habría sido impulsada bajo el argumento de que él pretendía retirar a trabajadores vinculados a los congresistas, lo que calificó como falso.

“Obviamanente (Heber Lopez) va a ser expulsado del partido Obras, se puede ir a otro partido. El era el que estaba corriendo el documento. Le vamos a dar el derecho a la defensa y luego se le va a invitar al retiro para que se vaya del partido.

Cuestiona contratación de personal en el Congreso

Belmont cuestionó la distribución del personal que trabaja en Obras dentro del Congreso y afirmó que la Secretaría General habría incorporado a más de 150 personas sin consultarle como presidente del partido.

Según explicó, al revisar la composición del personal advirtió que solo el 3% de los trabajadores pertenecía a Obras, mientras que había personas vinculadas a otras agrupaciones políticas.

“ Hemos encontrado familiares de los senadores, de los diputados (trabajando dentro del Congreso), ahora vamos a verificarlo. Si obras se va a quedar con un solo congresista lo haremos, porque los principios de Obras no pueden transgredirse ”, aseguró.

“Van dos personas que retiraron su firma del documento que se pretende introducir, como son la senadora Agripina Flores, y Dina Hancco, y la están retirando todos los que firmaron un compromiso conmigo que Obras pondría el 50% de la gente que ha trabajado con nosotros y el otro 50% lo ponían los congresistas, tal como lo establece el reglamento que están en los estatutos del movimiento Obras”, sostuvo.

Anuncia cambios en la dirigencia

Belmont Cassinelli anunció que en el plazo de una semana convocará al Comité Ejecutivo Nacional para abordar cambios en la Secretaría General y en la representación legal del partido.

“Hoy caerá la persona que organizó esto, dentro de un partido democrático. En una semana convocaremos al Comité Ejecutivo Nacional el cambio de la secretaría general y de la personería jurídica de Obras”, dijo.

Respecto de la persona a quien atribuye la organización de la propuesta, sostuvo que será sometida a un procedimiento interno y tendrá derecho a la defensa antes de que se evalúe su expulsión.

“Le vamos a dar el derecho a la defensa y luego se le va a invitar al retiro para que se vaya del partido (...) Por fin cayó la mafia dentro del Congreso, mochasueldos”, apuntó.