Junto al Partido Patriótico del Perú y Ciudadanos por el Perú (fuera de contienda), son los tres partidos que no han transparentado sus ingresos y egresos en la primera entrega obligatoria ante el ente electoral.

Pero el problema de Obras se extiende a sus listas de candidatos al Congreso. De los 210 candidatos que se presentaron con Belmont, el 24% tampoco presentó sus reportes de financiamiento a la ONPE.

Ricardo Belmont encabezó un mitin de cierra de campaña en la Plaza San Martín (Foto: Julio Reaño)

Entre los 159 candidatos que sí presentaron sus informes de campaña, el 42% consignó S/ 0 en el apartado de aportes. Es decir, los candidatos aseguran haber realizado su campaña con nula inversión de aportes. Entre este bloque se encuentra el mismo Ricardo Belmont quien, además de que el partido no entregó su reporte de campaña presidencial, en su calidad de candidato a senador por Lima consignó S/0 de ingresos y S/0 de egresos.

En su primera entrega ante la ONPE, Ricardo Belmont consignó no haber recibido ni gastado dinero en su campaña electoral. Este reporte fue presentado como candidato a senador por Lima.

La omisión del partido y el reporte de S/0 se contradicen con la propia hoja de vida presentada por Ricardo Belmont ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En el rubro de “Información adicional”, el candidato presidencial consignó haber recibido “un aporte” de S/ 168 mil por parte de su hermano Augusto Belmont desde el exterior el país.

Además, el exalcalde de Lima registró recibir aportes voluntarios de personas naturales a través de los aplicativos Yape y PayPal.

Rastros dudosos de financiamiento

En la plancha presidencial de Obras, los candidatos a vicepresidentes sí han presentado sus reportes de campaña en su calidad de aspirantes al Congreso. Daniel Barragán, candidato a primer vicepresidente, consigna -en su calidad de aspirante a senador- un ingreso de apenas S/ 877 para su campaña.

Dicho aporte, según el reporte, provino del propio bolsillo de Barragán, exministro de Pedro Castillo, y se gastó en la impresión y movilidad de banners.

Daniel Barragán, candidato a segundo vicepresidente de Obras, consignó haber invertido solo S/ 877 para su campaña.

En el caso de Dina Hancco, candidata a segunda vicepresidenta, se repite el esquema, aunque con un monto mayor. Su reporte indica que su campaña se financió de su propio bolsillo con S/ 5.000. En el rubro de gastos, siete pagos fueron dirigidos a Alain Hancco.

Dina Hancco, candidata a segunda vicepresidenta de Obras, consignó haber gastado S/ 5.000 en su campaña.

La figura del autofinanciamiento se repite en otras candidaturas, Roberto Chavarría, exlegislador antaurista que postula como senador por Junín, reporta un ingreso de S/ 6.504 de sus propios bolsillos para su campaña. El dinero fue gastado, según su propio informe, en gigantografías y en el alquiler de su local de campaña.

Suman 33 los candidatos parlamentarios que consignan ingresos de campaña menores a los S/ 1.000. Hasta los S/ 5.000 de aportes aparecen otros 38 aspirantes, mientras que apenas 20 consignan aportes hasta poco menos de S/ 20.000.

Solo un candidato reporta un monto significativo de ingresos por S/ 56.000. Se trata de José Luis Lezama, candidato al Senado por Ancash. Aunque puede tratarse de un error, debido a que el documento de su reporte que data en el portal de ONPE corresponde a una candidatura de otro partido.

La que sigue en la lista es Asunción Arenas, candidata a diputada por San Martín, quien reporta ingresos a su campaña por S/ 19.000 que provienen, de los cuales S/ 11.000 fueron aportados por la empresa Fierros & Aceros Selva S.A.C., la cual inicio actividades en 2023.

Mientras que Sissi Angulo Rivas, candidata a diputada por Lima, también registra ingresos por S/ 16.000, de los cuales sacó de su propio bolsillo más de la mitad: S/ 10.700.

Según su hoja de vida presentada ante el JNE, Angulo venía laborando, desde 2011, como supervisora de las canchas de tenis de la Municipalidad de La Molina. Según su propia información, el último ingreso anual fue de apenas S/ 1.025.

Por su parte, Demetrio Valqui Calderón, aspirante a diputado por La Libertad, asegura haber recibido ingresos por S/ 14.000 por parte de un familiar. Valqui se desempeña como seguridad y tiene ingresos anuales de S/ 6.000, según su propia hoja de vida.