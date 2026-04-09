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Resumen

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El candidato presidencial del Partido Cívico Obras, Ricardo Belmont, realizó su cierre de campaña en la Plaza San Martín, en el Centro de Lima, sin aclarar las fuentes de financiamiento de su agrupación ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

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