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Resumen

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Las elecciones de este 2026 dejarán un sistema partidario mucho más reducido. De los 57 partidos que hoy mantienen inscripción vigente en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP), solo 15 tienen asegurada su permanencia tras las elecciones generales de abril y los comicios regionales y municipales de octubre.

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