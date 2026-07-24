Entre ellos figuran cuatro de las seis organizaciones que lograron representación en el nuevo Congreso bicameral: Fuerza Popular, Juntos por el Perú, Renovación Popular y Ahora Nación.

ESTOS SON LOS 15 PARTIDOS QUE MANTENDRÁN SU INSCRIPCIÓN:

PARTIDO ¿Participó en las elecciones generales? ¿Participa en las elecciones regionales y municipales? Adelante Pueblo Unido NO SÍ Ahora Nación SÍ SÍ Cambio Social NO NO Educa, Emprende e Innova Perú NO NO Fuerza Ciudadana NO SÍ Fuerza Popular SÍ SÍ Juntos por el Perú SÍ SÍ Partido Ciudadanos por el Perú NO SÍ Renovación Popular SÍ SÍ Partido Político Pueblo Consciente NO SÍ Partido Político Todo con el Pueblo NO SÍ Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú NO SÍ Resurgimiento Unidad Nacional - RUNA NO SÍ Unidad Popular NO SÍ Visión Perú NO SÍ

No obstante, el escenario aún no está completamente definido. El Partido del Buen Gobierno, de Jorge Nieto; y Obras, de Ricardo Belmont, permanecen en una situación incierta. Aunque superaron la barrera electoral en las elecciones generales, no alcanzaron el número mínimo de listas inscritas para los comicios regionales y municipales. Pese a ello, especialistas en derecho electoral tienen posiciones encontradas sobre si aún pueden conservar su inscripción.

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La cancelación de la inscripción para el resto de partidos, entre ellos Alianza para el Progreso, Acción Popular, Perú Libre, Avanza País, Podemos y Somos Perú, recién entrerá en vigencia a partir del 1 de enero del 2027.

ESTOS SON LOS PARTIDOS QUE PERDERÁN SU INSCRIPCIÓN TRAS LAS ELECCIONES DE ESTE 2026:

PARTIDO ¿Participó en las elecciones generales? ¿Superó la barrera electoral? ¿Participa en las elecciones regionales y municipales? ¿Cumple el requisito mínimo de participación? Acción Popular NO - SÍ SÍ Alianza para el Progreso SÍ NO SÍ SÍ Avanza País SÍ NO SÍ NO Batalla Perú SÍ NO SÍ NO Coalición Transformadora Tierra Verde NO - SÍ NO Comunidad Política Inka Perú NO - SÍ NO Fe en el Perú SÍ NO SÍ NO Frente Popular Agrícola FIA del Perú SÍ NO SÍ SÍ Libertad Popular SÍ NO SÍ NO Nuevo Perú por el Buen Vivir SÍ NO SÍ SÍ Partido Aprista Peruano SÍ NO SÍ NO Partido de los Trabajadores y Emprendedores SÍ NO SÍ NO Partido Demócrata Unido Perú SÍ NO SÍ NO Partido Demócrata Verde SÍ NO SÍ NO Partido Democrático Federal SÍ NO NO - Partido Democrático Somos Perú SÍ NO SÍ SÍ Partido Frente de la Esperanza SÍ NO SÍ NO Partido Morado SÍ NO SÍ NO Partido Patriótico del Perú SÍ NO SÍ NO Partido Político ADP NO - SÍ NO Partido Político Cooperación Popular SÍ NO SÍ NO Partido Político Fuerza Moderna SÍ NO SÍ NO Partido Político Integridad Democrática SÍ NO SÍ NO Partido Político Perú Libre SÍ NO SÍ NO Partido Político Perú Acción SÍ NO SÍ NO Partido Político Perú Primero SÍ NO SÍ SÍ Partido Político Peruanos Unidos ¡Somos Libres! SÍ NO SÍ NO Partido Político Voces del Pueblo SÍ NO SÍ SÍ Partido Político Prin SÍ NO SÍ NO Partido Popular Cristiano SÍ NO SÍ NO Partido SíCreo SÍ NO SÍ NO Partido Unidad y Paz SÍ NO NO - Perú Moderno SÍ NO SÍ NO Podemos Perú SÍ NO SÍ SÍ Primero La Gente - Comunidad, Ecología, Libertad y Progreso SÍ NO SÍ SÍ Progresemos SÍ NO SÍ SÍ Partido País para Todos SÍ NO SÍ SÍ Salvemos al Perú SÍ NO SÍ NO Un Camino Diferente SÍ NO SÍ NO Verdad y Honradez NO - SÍ NO

Una tarea cuesta arriba

Fuente: Instituto Aklla Perú

El presidente del Instituto Aklla Perú y especialista en derecho electoral, José Tello, advirtió que recuperar la inscripción de un partido que la pierde “es sumamente complicado” debido a las exigencias que impone la legislación vigente.

Tello explicó que, además del requisito de contar con afiliados equivalentes al 0,1%; es decir, más de 27.000 personas, las organizaciones deben reunir adherentes que representen el 3% de los ciudadanos que votaron en la última elección nacional. En la práctica, ello supone conseguir más de medio millón de firmas.

“Conseguirlas es un proceso muy difícil para los partidos”, señaló Tello a El Comercio.

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Sobre la permanencia del Partido del Buen Gobierno y Obras, aseguró que dependerá de la interpretación que adopte el Jurado Nacional de Elecciones (JNE): “Si el Jurado interpreta que la participación política se produce desde las elecciones primarias, donde proclama a los ganadores, estos partidos podrían conservar su inscripción”.

Añadió que el problema de Obras y Buen Gobierno fue no alcanzar los mínimos de candidaturas durante la fase de inscripción formal debido a una falta de experiencia en el uso del sistema “Declara”. “Cometieron un error garrafal al no prever esta situación; si tenían problemas con la plataforma digital, debieron presentar las candidaturas físicamente”, señaló.

No obstante, el especialista en derecho electoral José Manuel Villalobos señaló que Obras y Buen Gobierno perderán la inscripción “salvo que el Congreso cambie la ley”. Esta posibilidad no está descartada considerando que ambas agrupaciones tendrán capacidad de negociación en el Parlamento bicameral.

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¿Más representatividad?

El politólogo Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), destacó que la reducción de la cantidad de partidos representa un cambio relevante frente a la fragmentación observada en los últimos años. No obstante, advirtió que ello no implica, por sí solo, una mejora en la calidad de la representación política.

“Es importante que ya no tengamos más de cinco decenas de agrupaciones, que más allá de la fragmentación, lo que revelaban era un escaso nivel de representación. Pero tampoco creo que porque ahora haya menos se haya mejorado la calidad de la representación. Tampoco significa que sean organizaciones más fuertes de por sí”, dijo a El Comercio.

Vilca sostuvo que la institucionalización de los partidos no puede medirse únicamente por el cumplimiento de los requisitos legales o por haber superado la barrera electoral.

También destacó que varios de los partidos que conservarán su inscripción deberán demostrar su capacidad para consolidarse. Recordó que algunos partidos siguen vigentes porque no participaron en las elecciones generales, mientras que otros, como Ahora Nación y Juntos por el Perú, continúan en una etapa de construcción política.

“Su desempeño en el Congreso probablemente determine cuál es el futuro que puedan tener”, dijo.

En opinión de Vilca, el nuevo escenario tampoco garantiza un fortalecimiento del sistema de partidos. “Tengo muy poca expectativa de que los partidos que han quedado o han pasado la valla vayan a contribuir efectivamente a una mayor institucionalización o a un mejor funcionamiento de la democracia”, señaló.

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El desafío de la continuidad

El proceso electoral del 2026 marca el fin del ciclo para partidos que habían logrado mantenerse vigentes en distintos procesos electorales. Un análisis del IEP destaca que Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú no lograron superar la barrera electoral pese a haber mantenido presencia parlamentaria y una importante estructura territorial durante la última década.

De acuerdo con el IEP, esas organizaciones construyeron su crecimiento desde los ámbitos regionales y municipales antes de consolidarse a nivel nacional. No obstante, ese despliegue territorial no se tradujo en respaldo suficiente para sus candidaturas presidenciales. El artículo sostiene que el desgaste de sus principales liderazgos impidió convertir esa presencia organizativa en votos a escala nacional.

No obstante, aunque APP, Somos Perú y Podemos Perú no consiguieron representación en el nuevo Congreso bicameral, mantienen una cobertura territorial superior a la de Fuerza Popular para las elecciones regionales y municipales de octubre. Mientras APP presentó listas en el 60% de las regiones y el 71% de las provincias, y Somos Perú en el 76% y 69%, respectivamente, Fuerza Popular solo inscribió candidaturas en el 36% de las regiones y el 22% de las provincias.

Para el IEP, ese contraste evidencia que el éxito en una elección nacional no necesariamente refleja la capacidad de organización territorial de un partido.