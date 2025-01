Uno de los principales cambios que afronta el proceso electoral 2026 es el nuevo sistema de dos cámaras del Congreso, donde se debe elegir a diputados, senadores por lista nacional y senadores por lista de circunscripción electoral.

Ante este escenario, el jefe de la ONPE, Piero Corvetto, adelantó a El Comercio que los electores recibirán dos cédulas para los comicios: la primera, con las casillas para la plancha presidencial, el Senado de lista nacional y el Parlamento Andino; y la segunda, para Senado por circunscripción y Diputados.

La justificación para esta nueva distribución es la Ley 32166, aprobada por el actual Congreso, referida al sufragio del personal activo de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional que realizan servicio en un lugar diferente al cual están inscritos como electores. “Van a votar, según la norma, para todo lo que es elección nacional: fórmula presidencial, Senado con lista nacional y Parlamento Andino. Vamos a trabajar ese formato para facilitar el voto de casi 250 mil peruanos que sirven al país en el día de la elección. A ellos solo se les entregará una cédula”, explicó Corvetto a este Diario.

Este será el nuevo formato que implementará la ONPE para los comicios generales del 2026.

—Proyecciones —

A enero del 2025, suman 41 los partidos políticos, pero la ONPE –al igual que el Jurado Nacional de Elecciones– viene realizando proyecciones de tiempo para una elección con 50 logos, debido a que hay 20 grupos en proceso de inscripción. Sus estimaciones arrojan mayores tiempos de escrutinio [ver gráfica]. Esto implica también mayor demora en la decisión de los electores. El abogado José Manuel Villalobos recordó que la Ley Orgánica de Elecciones estipula que el elector no puede estar más de un minuto en la cámara secreta. “Ahora el tiempo quedará corto, sobre todo para los indecisos y las personas de tercera edad”, sostuvo.

En busca de evitar retrasos, la ONPE implementará dos ánforas, dos cámaras secretas, y aumentará las mesas de sufragio y los locales de votación, para agilizar el proceso. “Estamos hablando de muchas marcas en esta oportunidad. Para la fórmula presidencial, para Senado nacional con voto preferencial, igual para Cámara de Diputados, Senado por circunscripción y Parlamento Andino. Van a ser realmente demasiadas marcas y eso puede tomar mucho tiempo. Por eso, estamos trabajando con 300 electores por mesa, que es nuestro tope legal, y con más de 93 mil mesas”, dijo Corvetto.

Para este proceso, la ONPE también contará con un almacén para resguardar las cédulas, en amparo de una nueva ley del Congreso. De igual manera, el organismo ha presentado una iniciativa de ley para precisar la figura del recuento de votos en el caso de errores materiales aritméticos (cuando no cuadran las sumas de los votos en las actas de votación). “La Constitución es muy clara y solo permite revisar el resultado bajo dos premisas: el error material y los pedidos de nulidad. Esas son las únicas opciones. La Constitución no te dice que si has perdido la elección por un margen, puedes pedir que cuenten los votos”, apuntó.

Estas son las principales adaptaciones que realizará la ONPE para los comicios generales de 2026.

—Preocupaciones —

Las proyecciones preliminares de la ONPE anticipan unas 25 mil actas con errores aritméticos para el 2026. “Los miembros de mesa tienen que llenar cinco actas. Nos preocupa que el cansancio pueda llevar al error. [...] En un contexto de resultados tan estrechos, no podemos darnos el lujo de que 1% o 2% de actas pueda anularse por errores aritméticos”, afirmó e indicó que se implementará el sistema de Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STE) en casi 30 mil mesas de sufragio de Lima y Callao. Este sistema ya fue utilizado, pero de manera acotada.

Villalobos indicó varios escenarios de error posible. “Con dos cédulas, los partidos perderían el llamado arrastre del voto y eso no van a querer los partidos. Podría generar confusión. Y al tener dos ánforas, algunos electores podrían confundirse y meter una cédula en la ánfora que no corresponde”, alertó.

José Naupari, también experto electoral, dijo que el Congreso no ha realizado especificaciones sobre el voto cruzado. “Si para senador por circunscripción votas por el candidato A, pero para senador nacional votas por el candidato B, ¿eso sería un supuesto de nulidad? ¿Es válido si votas por un partido en Senado y otro en Diputados? La lógica dice que sí, pero el Senado es un solo órgano con dos modalidades, ¿podrías votar por dos partidos distintos?”, cuestionó.