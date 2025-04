Acción Popular, el Apra y el PPC son los únicos partidos históricos que sobreviven, siendo que los dos últimos recién recuperaron su inscripción formal. Otros cuatro partidos se constituyeron en los últimos 20 años, y seis en los últimos 10 años. El resto de 30 partidos son los que tienen menos de cinco años de vigencia, y 18 de estos lograron su inscripción recién entre 2024 y 2025.

—Posicionamiento clave—

El analista político Enzo Elguera consideró clave la recordación de los logos ante una posible cédula con más de 40 opciones para marcar. “Es tan relevante que una porción del electorado solo votará por la marca que tenga mentalmente presente, sin recordar siquiera el nombre del candidato. Este fenómeno se vio con la votación del Frepap”, explicó.

Desde el punto de vista del marketing político, el especialista Mauricio Rojas agregó que durante los primeros meses de campaña será clave los atributos positivos asociados a cada marca, porque en un escenario de tanta polarización, la gente solo tendrá claro las marcas por las cuales no quiere votar. “El elector ahora recuerda los logos por los cuales no quiere votar, como el Partido Morado, Perú Libre, Renovación Popular, y vemos, por ejemplo, imágenes donde la gente te dice que no votes por los logos que están en el actual Congreso”, recordó.

Pese a ello, ambos especialistas reconocieron que los logos de partidos históricos parten con ventaja de recordación, así como los partidos que ya han participado en las últimas contiendas como Renovación Popular, Podemos, Avanza País y Somos Perú. “En el contexto de los nuevos partidos, tienes logos con oportunidad como Batalla Perú y Progresemos, que desarrollan un trabajo de simbolismo: el primero con los valores de la lucha heroica y el patriotismo, y el segundo a un tema más cotidiano como una mascota”, dijo Elguera.

Rojas apuntó que es posible posicionar un logo en estos meses de campaña que se vienen con una estrategia, pero que esta labor será más fácil para los partidos que han apostado por un logo de fácil recordación, y no tanto para los que llevan muchas letras en su símbolo. A modo de buen ejemplo, señaló el logo de Libertad Popular que lleva un cóndor, pero criticó a otros como Fe en el Perú, Primero La Gente o Cooperación Popular.

“Una de las principales cosas para tener en cuenta en un logo, es que sea fácil de dibujar para replicarlo en las pintas que se realizan en murales. Además de que sean fácil de recordar, para cuando lo pongas en gráficas para redes sociales o medios, donde la gente se queda con los clips de apenas duran unos minutos. Tienes que darle al elector un logo fácil de recordar. En el caso de Progresemos, la mascota puede ser algo cotidiano, pero le añadieron una persona y el perro está pequeño, y eso en una cédula de votación es algo imperceptible”, aseguró.

Entre otros logos, Enzo Elguera señaló como “logo estratégico” al de Perú Primero, debido a que “juega a hacer recordar la bandera del Perú y el símbolo del partido político más allá de quien ejerza el liderazgo”. Aunque Rojas advirtió que esta estrategia también es utilizada por el partido Salvemos Perú, lo que podría terminar confundiendo al elector en la cédula de votación.

Un análisis del especialista en marketing político, Mauricio Rojas, sobre los 43 logos que participarán en las elecciones 2026.

—10 claves—