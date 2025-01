Es así que el 2025 inicia con conversaciones entre cuatro agrupaciones, dos de ellas lideradas por rostros conocidos: la excandidata presidencial Verónika Mendoza y el rector universitario Alfonso López Chau.

Esta no es la primera alianza electoral de la que se habla dentro del espectro izquierdista con miras a los comicios 2026. En 2024, Juntos por el Perú, el partido dirigido por el actual congresista y exministro castillista Roberto Sánchez, anunció la unión entre su partido, el de Antauro Humala (que lleva su acrónimo como nombre) y Voces del Pueblo de Guillermo Bermejo. Sin embargo, esta alianza se fue desmoronando.

El primer revés de dicha alianza está relacionado con la sentencia de la Corte Suprema que declara ilegal el partido de Antauro Humala. Como segundo revés, el partido Voces del Pueblo se alejó de las conversiones. “Una cosa es lo que se quiere, y otra lo que se va a poder. Antauro no tiene partido, no puede ser candidato. Además, no estamos en la misma sintonía, porque no creo en la xenofobia, en que hay que matar a todo el mundo. Esa lógica de matar a expresidentes no va con el espíritu republicano. Juntos por el Perú puede proponerlo, pero lo veo difícil, tanto en lo administrativo como en lo político”, explicó el congresista Guillermo Bermejo, líder de Voces del Pueblo y anunciado como posible candidato presidencial para el 2026.

En paralelo a esta alianza frustrada, otro sector de la izquierda sostuvo conversaciones durante el 2024. Se trata de Nuevo Perú, Ahora Nación, Primero La Gente y el Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE). Esta unión pondría en una misma plataforma electoral a la excandidata presidencial Verónika Mendoza y al rector de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), Alfonso López Chau.

Nuevos partidos, mismo discurso

Marco Antonio Zevallos, fundador de Primero La Gente, confirmó a El Comercio que los cuatro partidos vienen sosteniendo conversaciones desde mediados de 2024. “Los resultados de la misma irán madurando con el correr de los meses, y comunicaremos los avances conforme se vayan sucediendo”, refirió el exregidor y exgerente de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán.

Esto ha sido ratificado por miembros de Nuevo Perú y Ahora Nación en el podcast “Todos Nos Une”, conducido por Marcos Pflucker y autodenominado como “prensa alternativa”. En dicho espacio, Julio Castro, de Nuevo Perú, habló sobre la necesidad de una propuesta de unidad entre las organizaciones, tanto inscritas como no inscritas en el registro electoral.

“La lucha anticorrupción y la lucha contra la criminal son bases importantes para luego abordar otros temas que tienen que ver con la lucha por la igualdad [...] para que finalmente podamos en un nuevo pacto social, mediante una nueva Constitución, dar las condiciones para enrumbar hacia el progreso y bienestar”, refirió el exdiputado de Izquierda Unida y también miembro del desaparecido Partido Socialista.

En la misma conversación, César Holguín, dirigente de Ahora Nación, refirió su fundador Alfonso Lopez Chau ha sido claro con que son “una coalición de centro izquierda o de izquierda democrática”. “Tenemos una preocupación grande por la crisis que afronta el país, y las dos propuestas fundamentales son retomar el proyecto nacional con el que se fundó el Perú, que implica cohesionar la patria, recuperar su territorio y sus recursos, proyectar hacia el escenario internacional con soberanía. Y, en la dimensión política, retomar los fundamentos de una república, pero no una centralista, no una pepública ‘pituca’, sino una república plebeya, de las regiones, una república chola, que esta ojotas y ponchos. Esa es la visión principal que tenemos. En ese entender, claramente necesitamos una nueva constitución de unidad nacional”, afirmó Holguín, exafiliado de Unión por el Perú.

Respecto a la agenda de una nueva Constitución Política, Marco Antonio Zevallos de Primero La Gente prefirió no adelantar postura junto a sus posibles aliados. “Es un tema que se someterá en su momento a la discusión programática respectiva, en forma y fondo”, anotó.

En los temas administrativos de la alianza, Julio Castro de Nuevo Perú explicó que buscarán tomar una “decisión democrática” de candidaturas a través de las elecciones primarias. “Se ha avanzado también en la necesidad de poner representantes para definir las bases democráticas consultadas a la ciudadania, mas allá de revisar los asuntos legales que viabilicen el frente político electoral”, adelantó.

La principal tarea en esta alianza izquierdista será la definición de candidaturas, especialmente la presidencial. Nuevo Perú -agrupación que logró su inscripción al segundo intento- tiene a Verónika Mendoza; Ahora Nación tiene a Alfonso López Chau; y en Primero La Gente, la congresista Susel Paredes ha expresado sus intenciones de postular a la presidencial. Una plancha presidencial con los tres es posible, pero la definición de la cabeza es el principal debate para los cuatro partidos (solo PTE no tiene una candidatura presidencial visible).

Partido político Fecha de inscripción ante el JNE Figuras principales Primero La Gente 05/07/2023 Marisol Pérez Tello, Susel Paredes, Flor Pablo, Alberto de Belaunde Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE) 05/04/2024 Rolando Breña, César Barrera, Bernardo Dolmos, Bladumiro Begazo Nuevo Perú 03/07/2024 Verónika Mendoza, Sigrid Bazán, Julio Castro Ahora Nación 24/07/2024 Alfonso López Chau, José Balcázar

Las alianzas electorales pueden inscribirse formalmente hasta el 16 de junio. En el ámbito legal, la presidenta de la República, Dina Boluarte, debe pronunciarse sobre la autógrafa de ley aprobada por el Congreso donde reduce la valla electoral -a solo 6% de votos válidos- para las alianzas electorales.

Además… Otras alianzas posibles Raúl Vásquez, representante del partido Fe en el Perú, sostuvo que su agrupación sostendrá una reunión con Obras de Ricardo Belmont con miras a la conformación de un frente electoral.

Fe en el Perú es el partido que lidera Álvaro Paz de la Barra, exalcalde de La Molina. Vásquez es voceado como candidato al Senado por dicha agrupación.

¿Y los remanentes 'castillistas'?

Existe otro bloque izquierdista con aspiraciones electorales para el 2026, pero su principal barrera -hasta el momento- es que aún no logran la inscripción electoral ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). En este bloque tenemos a remanentes del gobierno de Pedro Castillo, divididos en dos partidos: Todos con el Pueblo del propio expresidente Pedro Castillo (actualmente en prisión) y Adelante Pueblo Unido del ex primer ministro Aníbal Torres.

El partido del encarcelado Castillo registra problemas con las cifra de afiliados necesaria para la inscripción debido a que se les objetó un importable bloque del material presentado ante el JNE y, según fuentes consultadas, les está resultando difícil la subsanación. Mientras que en el caso de Adelante Pueblo Unido, el panorama está más avanzado.

De lograr la inscripción, dicha agrupación espera concretar su propio frente electoral. Si bien Aníbal Torres es la principal figura voceada como candidato presidencial, también se menciona el nombre del exministro castillista Hernando Cevallos. Tampoco se ha descartado alianzas con otros partidos como Voces del Pueblo (con inscripción, de Guillermo Bermejo) y Unidad Popular (en proceso de inscripción, de Duberlí Rodríguez).

En la lista de proceso de inscripción existen otros partidos de izquierda -además de Unidad Popular de Duberlí Rodríguez- como RUNA (del exministro castillista Ciro Gálvez), Pueblo Consciente (del exministro castillista y congresista Guido Bellido), el Partido Humanista (del excongresista Yehude Simon), y Ciudadanos por el Perú (del prófugo Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte).

¿Y Perú Libre? Mientras Vladimir Cerrón se mantiene prófugo, el partido del lápiz mantiene su apuesta por el hermano Waldemar Cerrón como figura presidencial. Por el momento, los hermanos Cerrón no hablan de alianzas electorales.