Richard Rojas García, operador político de Vladimir Cerrón que ha sido propuesto como embajador de nuestro país en Panamá, aseguró que si el Ministerio Público determina que debe quedarse en el Perú debido a la investigación que afronta por lavado de activos, lo hará.

“Si la fiscalía ve conveniente que no viaje, me quedo. No me aferro a ningún cargo. Hay muchas maneras de aportar siendo parte del equipo”, expresó en declaraciones a Willax TV.

Asimismo, aseguró que el propósito de la Fiscalía es “meter” al presidente de la República, Pedro Castillo, en la investigación a Perú Libre por el presunto delito de lavado de activos al buscar “sin razones” para incluir a más personas.

“Hay que entender que el propósito de la Fiscalía no es Vladimir Cerrón, no es Richard Rojas; el propósito de la Fiscalía es meter a Pedro Castillo en la investigación. Cada vez están buscando las sin razones para incluir a más personas en la investigación”, expresó.

“De mi parte estoy presto a dar cualquier declaración cuando me llamen, no tengo miedo a cualquier investigación”, agregó al negar ser facilitador de actividades ilícitas mediante operaciones de lavado de activos, como afirma la fiscalía.

Richard Rojas García, operador político de Vladimir Cerrón que ha sido propuesto como embajador de nuestro país en Panamá, aseguró que si el Ministerio Público determina que debe quedarse en el Perú debido a la investigación que afronta por lavado de activos, lo hará.

Indicó que Vladimir Cerrón le hizo dos depósitos por un total de 25 mil soles para la campaña electoral y que los S/ 376.930 que intentó retirar de la sucursal del BBVA, a nombre del exgobernador regional de Junín, fue para realizar una “inversión” en el local del partido en la avenida Brasil.

“Vladimir Cerrón me dio dos depósitos: en el mes de diciembre me dio 15 mil soles y, si no me equivoco, en abril me dio 10 mil soles. Eso está con voucher porque fue transferencia de la cuenta del partido a mi cuenta. Fue para gastos de campaña”, subrayó.

“Ese dinero (376 mil soles) fue hecho por un cheque de gerencia porque era para una inversión. Se tiene proyectado poner dos paneles publicitarios en el local del partido, que es en la avenida Brasil 170, para de esa manera vender publicidad tanto a los candidatos como al sector privado”, acotó.

Respecto a la posibilidad de ser nombrado embajador en Panamá, refirió que la idea surgió del propio presidente Pedro Castillo porque considera que se trata de un “personal de confianza” del mandatario.

“Personalmente no solicité el país (Panamá). Es una propuesta del presidente y yo pedí un país de habla hispana. En una conversación personal con el presidente me dijo: ‘vete a una embajada’. Es una cuota que él como presidente tiene que designar. Yo me considero que soy personal de confianza del presidente”, acotó.

Finalmente, Rojas García aseguró que tiene conocimiento que Castillo Terrones y Vladimir Cerrón “no se hablan”. “La comunicación no sé hasta qué punto será fluida, no tengo conocimiento”, manifestó.

Conforme a los criterios de Saber más

VIDEO RECOMENDADO

null null