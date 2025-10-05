Martin Hidalgo
Una avenida, cuatro inmuebles: Estas son las propiedades del clan Cerron en Lima

A lo largo de su carrera política, los hermanos Vladimir y Waldemar Cerrón se han identificado con Junín, donde no solo consignan sus domicilios fiscales, sino donde crearon su movimiento regional Perú Libre. La conversión de su agrupación regional en un partido político nacional vino acompañada de un interés inmobiliario en una zona particular de Lima: la avenida Arequipa, donde acumulan hasta cuatro inmuebles.

