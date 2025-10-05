Una avenida, cuatro inmuebles: Estas son las propiedades del clan Cerron en Lima

Los hermanos Cerrón afrontan una indagación por el presunto financiamiento ilícito del partido político Perú Libre. La teoría de investigación es que dicha organización política habría financiado sus campañas electorales en las que participó con el dinero que habría obtenido a través de los presuntos actos criminales de la organización criminal Los Dinámicos del Centro y otros ingresos ilícitos.

Las finanzas de los Cerrón no han sido nada transparentes fuera de los cargos públicos que han asumido en su carrera política, con Vladimir pasando de médico a gobernador y Waldemar de docente a congresista. En los reportes de Infocorp de ambos hermanos no se registran tarjetas de crédito ni créditos hipotecarios reportados a la fecha.

—Interés inmobiliario—

Los hermanos Cerrón siempre se han preocupado por consignar su domicilio de Junín (el que figura en sus DNI), lo que les ha servido para representar a dicha región desde cargos públicos. Pero la realidad es que empezaron a constituir un patrimonio en Lima desde el 2016.

La primera compra se produjo, en abril del 2016, a través del actual congresista Waldemar Cerrón junto a la madre de sus hijos, Paula Angulo. La adquisición ocurrió apenas semanas después de que los Cerrón retiraran sus candidaturas del entonces denominado Perú Libertario.

Waldemar Cerrón y Paula Angulo, ambos docentes universitarios, adquirieron el inmueble con un cheque de gerencia por S/240.000.

Bertha Rojas junto a Vladimir Cerrón

Tres años después, en el 2019, la madre de los Cerrón, Bertha Rojas, adquirió el segundo inmueble en la cuadra 14 de la avenida Arequipa, por S/378.000. Fue precisamente en la cuadra 14 donde se produjo uno de los últimos allanamientos, en el 2022, por parte de la fiscalía, específicamente en el piso 15, donde se encuentra el departamento de la madre de los Cerrón.

La Dirección de Inteligencia de la policía inició sus primeras acciones de vigilancia apenas dos días después de que se dictara prisión preventiva contra el exgobernador de Junín por el Caso Aeródromo Wanka. Vladimir Cerrón, además, consignó la casa de su madre para demostrar su arraigo domiciliario en los procesos judiciales que afronta.

El detalle en las labores de seguimiento, según fuentes allegadas al caso, es que no se tomó en cuenta la correlación y cercanía de las propiedades del entorno de Cerrón en la avenida Arequipa. Este Diario visitó el edificio donde se encuentra el inmueble de la madre de los Cerrón, pero en recepción se negaron a brindar información sobre las personas que residen a la fecha.

Al departamento de Waldemar Cerrón (2016) y al de su madre (2019) se sumó una tercera propiedad en el 2021: todas en un radio de dos cuadras de distancia. El tercer inmueble fue adquirido a nombre propio por Paula Angulo, la madre de los hijos de Waldemar Cerrón, por S/210.000 a través de tres cheques de gerencia. La compra se produjo en diciembre del 2021, apenas tres meses desde que Waldemar Cerrón asumiera como congresista, y apenas dos meses después de que fuera incluido en la indagación de lavado de activos.

Waldemar Cerrón (Foto: Congreso)

—Sin respuestas claras—

Al asumir como congresista, Waldemar Cerrón consignó a Paula Angulo como “conviviente” en su declaración jurada de intereses. De igual manera, consignó como sus “cuñados” a los hermanos de Paula Angulo. Sin embargo, dejó de consignarlos como tal en las declaraciones posteriores, después de que se revelara de que los hermanos Angulo venían obteniendo contratos con el Estado, pese al impedimento de ley.

En varias entrevistas concedidas a otros medios, Waldemar Cerrón ha apelado a su documento nacional de identidad para asegurar que es soltero. Este Diario ha buscado una entrevista con el congresista desde hace un mes, pero sin éxito. Quien sí contestó fue la docente Paula Angulo, quien aseguró percibir S/20.000 producto de tres sueldos. “Soy investigadora, vendo obras, hago ponencias nacionales, internacionales, regionales, y trabajo en una universidad privada”, afirmó.

Sobre la compra del inmueble del 2021, Angulo sustentó los fondos de la siguiente manera: “Me he comprado en la pandemia con mis ahorros y mi retiro de la AFP”. Para el 2025, la docente adquirió otro departamento, pero esta vez en Jesús María y, a diferencia de los dos inmuebles anteriores, fue adquirido con un crédito hipotecario adquirido en el Banco de la Nación.

El último inmueble del clan Cerrón está en la avenida Arequipa y también fue adquirido en el 2025, pero esta vez recurrieron a su partido. A través de Perú Libre, se compró un inmueble por S/256.000 con fondos que salieron desde la Caja Huancayo. Los representantes de Perú Libre se han negado a transparentar los fondos de dicha adquisición.