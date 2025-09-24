Ya suman 52 los partidos políticos inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la reciente incorporación de Pueblo Consciente, del exjefe del Gabinete Ministerial y actual congresista Guido Bellido.
“Hoy proclamamos con firmeza: ¡el pueblo tiene su partido! Se llama Partido Político Pueblo Consciente, y su símbolo es la wawa, representación viva del esfuerzo familiar y de los hijos que dan sentido a nuestra existencia”, escribió Bellido en su cuenta en “X”.
No obstante, Pueblo Consciente no podrá participar en las elecciones generales del 12 de abril del 2026 debido a que su inscripción se aprobó fuera del plazo establecido por el cronograma electoral.
Por ello, Guido Bellido invitó a quienes deseen integrarse a las filas de su nuevo partido, con la finalidad de que puedan postularse en las elecciones regionales y locales de 2026 a nivel nacional.
Cabe indicar que la sede del partido Pueblo Consciente se ubica en el jirón Lucanas 138 y tiene como personero legal titular a Ylaita Ccasa Guimy Edwar, mientras que el alterno es Páucar Paccori Hans Heil.
Al respecto, el JNE informó que 39 partidos políticos y tres alianzas se encuentran habilitados para participar en las elecciones generales del 2026.
De este modo, los 52 partidos políticos inscritos hasta el momento son:
- Acción Popular
- Adelante Pueblo Unido
- Ahora Nación
- Alianza para el Progreso (APP)
- Avanza País - Partido de Integración Social
- Batalla Perú
- Comunidad Política Inka Perú
- Fe en el Perú
- Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap)
- Fuerza Popular
- Juntos por el Perú
- Libertad Popular
- Nuevo Perú por el Buen Vivir
- Partido Aprista Peruano
- Partido Ciudadanos por el Perú
- Partido Cívico Obras
- Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú)
- Partido del Buen Gobierno
- Partido Demócrata Unido Perú
- Partido Demócrata Verde
- Partido Democrático Federal
- Partido Democrático Somos Perú
- Partido Frente de la Esperanza 2021
- Partido Morado
- Partido País para Todos
- Partido Patriótico del Perú
- Partido Político ADP
- Partido Político Cooperación Popular
- Partido Político Fuerza Moderna
- Partido Político Integridad Democrática
- Partido Político Nacional Perú Libre
- Partido Político Perú Acción
- Partido Político Perú Primero
- Partido Político Peruanos Unidos - Somos Libres
- Partido Político Popular Voces del Pueblo
- Partido Político PRIN
- Partido Político Pueblo Consciente
- Partido Político Todo con el Pueblo
- Partido Popular Cristiano (PPC)
- Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú.
- Partido Político Sí Creo
- Partido Unidad y Paz
- Perú Moderno
- Podemos Perú
- Primero la Gente Comunidad Ecología Libertad y Progreso
- Progresemos
- Renovación Popular
- Resurgimiento Unido Nacional (RUNA)
- Salvemos al Perú
- Un Camino Diferente
- Unidad Popular
- Visión Perú.
Según el cronograma electoral, el 31 de octubre es la fecha límite para que los candidatos queden inscritos para participar en las elecciones primarias.
Asimismo, el 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones primarias. Ese mismo día los partidos que no hayan optado por esa modalidad elegirán a sus delegados.
El 7 de diciembre se realizará la elección de candidatos por parte de los delegados y ocho días después, el 15 de ese mes, es la fecha límite para que el JNE proclame resultados de las elecciones primarias.
