Ya suman 52 los partidos políticos inscritos ante el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con la reciente incorporación de Pueblo Consciente, del exjefe del Gabinete Ministerial y actual congresista Guido Bellido.

“Hoy proclamamos con firmeza: ¡el pueblo tiene su partido! Se llama Partido Político Pueblo Consciente, y su símbolo es la wawa, representación viva del esfuerzo familiar y de los hijos que dan sentido a nuestra existencia”, escribió Bellido en su cuenta en “X”.

Hoy comparto la alegría de miles de hermanos y hermanas por haber alcanzado un logro histórico: la inscripción del instrumento político del pueblo, su propio partido, destinado a encarnar las aspiraciones, metas y sueños de nuestros abuelos y abuelas. Ellos, en las pampas de… pic.twitter.com/kpZmFVJIoj — Guido Bellido Ugarte (@GuidoBellidoU) September 24, 2025

No obstante, Pueblo Consciente no podrá participar en las elecciones generales del 12 de abril del 2026 debido a que su inscripción se aprobó fuera del plazo establecido por el cronograma electoral.

Por ello, Guido Bellido invitó a quienes deseen integrarse a las filas de su nuevo partido, con la finalidad de que puedan postularse en las elecciones regionales y locales de 2026 a nivel nacional.

Cabe indicar que la sede del partido Pueblo Consciente se ubica en el jirón Lucanas 138 y tiene como personero legal titular a Ylaita Ccasa Guimy Edwar, mientras que el alterno es Páucar Paccori Hans Heil.

Al respecto, el JNE informó que 39 partidos políticos y tres alianzas se encuentran habilitados para participar en las elecciones generales del 2026.

¿Cuáles son los partidos políticos y alianzas electorales que cuentan con inscripción expedita en el Registro de Organizaciones Políticas del JNE, para participar en las Elecciones Generales #EG2026 🗳️?

Conócelos a continuación ⤵️ pic.twitter.com/ThxUs6oFbL — JNE Perú (@JNE_Peru) September 2, 2025

De este modo, los 52 partidos políticos inscritos hasta el momento son:

Acción Popular

Adelante Pueblo Unido

Ahora Nación

Alianza para el Progreso (APP)

Avanza País - Partido de Integración Social

Batalla Perú

Comunidad Política Inka Perú

Fe en el Perú

Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap)

Fuerza Popular

Juntos por el Perú

Libertad Popular

Nuevo Perú por el Buen Vivir

Partido Aprista Peruano

Partido Ciudadanos por el Perú

Partido Cívico Obras

Partido de los Trabajadores y Emprendedores (PTE Perú)

Partido del Buen Gobierno

Partido Demócrata Unido Perú

Partido Demócrata Verde

Partido Democrático Federal

Partido Democrático Somos Perú

Partido Frente de la Esperanza 2021

Partido Morado

Partido País para Todos

Partido Patriótico del Perú

Partido Político ADP

Partido Político Cooperación Popular

Partido Político Fuerza Moderna

Partido Político Integridad Democrática

Partido Político Nacional Perú Libre

Partido Político Perú Acción

Partido Político Perú Primero

Partido Político Peruanos Unidos - Somos Libres

Partido Político Popular Voces del Pueblo

Partido Político PRIN

Partido Político Pueblo Consciente

Partido Político Todo con el Pueblo

Partido Popular Cristiano (PPC)

Partido por el Entendimiento, Recuperación y la Unificación del Perú.

Partido Político Sí Creo

Partido Unidad y Paz

Perú Moderno

Podemos Perú

Primero la Gente Comunidad Ecología Libertad y Progreso

Progresemos

Renovación Popular

Resurgimiento Unido Nacional (RUNA)

Salvemos al Perú

Un Camino Diferente

Unidad Popular

Visión Perú.

Según el cronograma electoral, el 31 de octubre es la fecha límite para que los candidatos queden inscritos para participar en las elecciones primarias.

Asimismo, el 30 de noviembre se llevarán a cabo las elecciones primarias. Ese mismo día los partidos que no hayan optado por esa modalidad elegirán a sus delegados.

El 7 de diciembre se realizará la elección de candidatos por parte de los delegados y ocho días después, el 15 de ese mes, es la fecha límite para que el JNE proclame resultados de las elecciones primarias.