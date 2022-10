El congresista Pasión Dávila, del Bloque Magisterial, aseguró que las reacciones violentas de la ciudadanía contra los trabajadores de medios de comunicación se debe a que están “indignados” y no por los discursos de Pedro Castillo contra la prensa.

En declaraciones a Exitosa, el legislador aseveró que él también está indignado pero que ni él ni Pedro Castillo “azuzan” a la población, sino que “llaman a la reflexión”.

“No lo digo yo, ni el presidente, lo dice la población que todos los medios de comunicación ya la tienen cansado en una situación bastante aburrida. Todos los días Castillo. Es una indignación de la población”, indicó este miércoles.

Dávila dijo que no está bien que hayan agredido a un reportero de Latina luego que cubriera la movilización de licenciados de las Fuerzas Armadas a Palacio de Gobierno, donde Pedro Castillo arremetió contra los medios.

“No está bien (la agresión) sino que nace de la indignación de la población [...] Estamos indignados. Yo también estoy indignado, pero no azuzo. Simplemente llamo a la reflexión a la población para que saque su conclusión”, manifestó.

El congresista, que renunció a la bancada Perú Libre para integrar el Bloque Magisterial, defendió las expresiones del jefe del Estado contra los medios de comunicación.

“Con todos los adjetivos que le ponen al presidente, ¿cómo se sentirá, usted no es humano? Veo que todos los medios lo maltratan, le dicen de todo al presidente. No sean malos, somo seres humanos”, dijo para luego asegurar que no hay ninguna prueba en las acusaciones contra el presidente Pedro Castillo y atribuyó los actos de corrupción a “ratas” que rodean al mandatario, como Bruno Pacheco.