Las bancadas del Frente Amplio y Nuevo Perú han anunciado, por separado, mociones para destituir al presidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) por supuestas nuevas vinculaciones al Caso Odebrecht.

Detallamos los pasos a seguir para una vacancia presidencial:

​¿Cuántas firmas se necesitan para presentar una moción de vacancia?

26 como mínimo (el 20% del número legal de congresistas).

En diciembre se presentó con 27 firmas. Los firmantes: Fuerza Popular (14), Frente Amplio (9), Apra (2), Alianza para el Progreso (1) y Roberto Vieira (no agrupado).

¿Cuántos votos se necesitan para que se admita el pedido de vacancia?

​El 40% del número de congresistas hábiles como mínimo

(sin contar a los congresistas con licencia y a los suspendidos).

En diciembre se aprobó la admisión con 97 votos a favor y 17 en contra. Los votos: A favor: Fuerza Popular (59), Frente Amplio

(9), Nuevo Perú (8), Alianza para el Progreso (8), Acción Popular (4), Apra (2), No agrupados (2). En contra: Peruanos por el Kambio (16) y Kenji Fujimori.

¿Cuándo se debate y se vota?

Entre el tercer y décimo días después de admitido el pedido. Salvo que 104 congresistas (80% del número legal de congresistas) respalden un plazo menor o la votación inmediata.

¿Cuántos votos se necesitan para la vacancia?

87 votos como mínimo ( dos tercios del número legal de congresistas).

En diciembre no se alcanzaron los votos: 79 a favor, 19 en contra y 21 abstenciones. A favor: Fuerza Popular (61), Frente Amplio (10) Alianza para el Progreso (2), Acción Popular (2), Apra (3) y Yeni Vilcatoma (no agrupado). En contra: Peruanos por el Kambio (18) y Roberto Vieira (no agrupado). Abstención: Bloque de Kenji Fujimori (10), APP (6), AP (3) y Apra (2).

Un escenario particular

El problema es que el Congreso se encuentra en receso parlamentario hasta marzo y la Comisión Permanente, en funciones, no puede procesar el tema.

Pedido extraordinario

Para debatir y votar la vacancia se debería convocar un período extraordinario de sesiones, según lo establecido en el artículo 50 del reglamento del Congreso, pues se requieren dos plenos como mínimo para el proceso. Para convocarlo se requiere un pedido con 78 firmas. También se puede esperar hasta que el pleno se retome, en marzo.

