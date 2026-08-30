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Resumen

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Desde la mitad del 2026, un equipo de la Primera Fiscalía Especializada en Lavado de Activos de La Libertad inició una investigación preliminar a cinco mineros que operan alrededor del cerro El Toro, zona aurífera donde operan mineros informales e ilegales.

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Tipo de trabajo:

InvestigaciónExamen en profundidad de un hecho noticioso que requiere investigación y recursos extensivos.