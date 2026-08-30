Planta de beneficio de Guzmán Alva Polo en las faldas del cerro El Torro

Uno de los investigados que más llamó la atención de las autoridades es Guzmán Oswaldo Alva Polo, fundador de la Asociación Cristiana Evangélica Lazos de Amor.

La influencia del pastor Alva ha crecido, no solo como referente religioso, sino también como minero ‘artesanal’ que administra, desde ocho años atrás, una planta procesadora de oro, al mismo tiempo que funge de agente municipal (representante) de Shiracmaca.

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Precisamente, el Ministerio Público y la policía sospechan que, por su posición en la zona así como por otros vínculos, las actividades del pastor Alva suponen “indicios de lavado, crimen organizado y minería ilegal”.

—Muerte en el socavón—

En marzo del 2019, ocho mineros murieron asfixiados por gases tóxicos tras una explosión y derrumbe en un socavón ilegal del cerro El Toro. Familiares de las víctimas acusaron públicamente a Guzmán Alva por haberlos obligado a ingresar a ese socavón sin los implementos de seguridad necesarios. Esta denuncia provocó que se abriera una indagación en su contra por homicidio culposo.

Martina Rodríguez Cruz, familiar de un minero muerto en socavón el 2019, fue una de las que señaló al pastor.

Paralelamente, estas muertes provocaron que la Fiscalía Especializada en Medio Ambiente (FEMA) de La Libertad le abriera una investigación por minería ilegal. Mientras que la Gerencia Regional de Energía y Minas de La Libertad inició procedimientos sancionadores contra el pastor y contra el jefe de las rondas vecinales, Jorge Espejo Moreno –este último, también dueño de una unidad minera–, por el incumplimiento de las normas ambientales y de seguridad.

Reciente resolución de la gerencia regional de Minería de La Libertad que confirma sanción contra la planta del predicador.

Para agosto del 2020, la Dirección General de Formalización Minera del Ministerio de Energía y Minas (Minen), excluyó del Reinfo y declaró ilegal a Alva. Sin embargo, una medida cautelar permitió que su planta procesadora de oro siguiera operando.

Al ser consultado por las muertes, el predicador negó a El Comercio tener vinculación laboral con los mineros asfixiados. “Mire, yo no me he dedicado a ese rubro (socavones). Tenía una planta de beneficio, pero debidamente formalizada”, dijo.

Respecto a su planta de beneficio, Alva afirmó que los mineros de otras zonas preferían venderle su mineral en lugar de llevarlo a la costa. “El mineral de Pataz pasa por Huamachuco a plantas en Trujillo. Como yo tenía mi planta más accesible, yo agarraba el producto de los mineros”, explicó.

Respecto a sus proveedores, el pastor aseguró no recordar a quiénes le compraba el mineral, aunque afirmó que estos sí contaban con su inscripción en el Reinfo.

Enfrentamiento del domingo en el cerro El Toro dejó cuatro fallecidos. (Foto: GEC)

Familiares de las víctimas piden apoyo para sacar los cuerpos de otras cinco personas que habrían quedado sepultadas tras el derrumbe (Foto: Antena Norte Huamachuco)

Otros nexos

Greco Quiroz es un ex consejero regional de La Libertad, quien presidió una comisión investigadora sobre la problemática de la minería ilegal en el cerro El Toro. En las conclusiones de su informe se menciona como “presunto minero ilegal” al hermano del pastor, Pedro Alva Polo, quien fue sancionado por incumplir normas ambientales en el cerro El Toro.

Las pesquisas fiscales también siguen los pasos del pastor Alva como agente municipal del caserío de Shiracmaca. En el 2025, fue acusado de haberse reelegido por un tercer período consecutivo de manera fraudulenta, por lo que se indaga si dicho cargo está siendo utilizado para favorecer sus actividades mineras.

Una comunicadora radial, un represenante de la Junta Administradora de Agua y Saneamiento y un integrante de la ronda campesina recibieron videos amenazantes tras cuestionar la reelección como agente municipal.

En video aparece un hombre armado insultando y exigiendo no molestar al 'pastor'

EL DATO:

Entre el 2019 y el 2020, el pastor Alva exportó oro a Emiratos Árabes Unidos y a Alemania, según consta en la Sunat.

Exportaciones en el 2020

En el 2025, la Municipalidad de Sánchez Carrión exoneró de impuestos a Lazos de Amor, cuyo presidente es empleado de la planta del pastor Alva.

Unidad de Investigación