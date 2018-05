La ministra de Cultura, Patricia Balbuena, afirmó que no es necesario que se forme una comisión que investigue al Lugar de la Memoria (LUM), como lo ha planteado este fin de semana el congresista de Fuerza Popular Francesco Petrozzi, luego de que el parlamentario apepista Edwin Donayre difundiera un video.

En esta grabación, se ve y se escucha a Gabriela Eguren, especialista en estrategias pedagógicas y artísticas del recinto, dar una serie de opiniones personales sobre la lucha contra el terrorismo y el indulto humanitario al ex presidente Alberto Fujimori durante una visita guiada.

“Creo que no cabe [una comisión investigadora]. ¿Qué vamos a investigar? ¿Cuál sería el contenido de lo que vamos a investigar? Como ministro creo que no es necesario [la formación de un grupo investigador], no cabe y no cumple ninguna figura”, manifestó Balbuena en el programa de televisión “Agenda Política”.

La titular de Cultura señaló que su despacho está tratando de “fortalecer” al LUM para que sea un espacio para las víctimas, “donde los hechos estén, la interpretación de cada uno varía”. “Lo que no podemos no tener es un sitio de memoria, donde recordemos lo que nos pasó para que no nos vuelva a pasar”, añadió.

Adelantó que es posible que un comité consultivo revise la muestra permanente y las muestras temporales del Lugar de la Memoria.

Patricia Balbuena también precisó que Eguren no ha sido despedida del LUM, sino que fue reubicada durante el proceso que le han abierto para determinar si continúa o no en la institución.

Además, la ministra de Cultura se refirió a la visita encubierta de Donayre (con peluca y lentes) al Lugar de la Memoria.

“Más allá de este incidente, si miramos lo últimos incidentes en el país, lo que no podemos permitir como sociedad es que se instale una cultura en que las grabaciones subrepticias sean el elemento para relacionarnos”, remarcó.

En otro momento, la ministra de Cultura dijo que está de acuerdo con que los sentenciados por terrorismo no trabajen en el Estado.