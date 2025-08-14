Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

En el Ministerio Público (MP) ronda la incertidumbre sobre la conducción futura de las fiscalías supremas, cuando la restituida Patricia Benavides comience a desempeñar sus funciones fiscales de manera oficial.

