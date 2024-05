Bullón Ausejo se acogió a la confesión sincera ante el Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder (Eficcop) el pasado 3 de mayo; y narró cómo, luego de reuniones y llamadas, logró ganar una licitación de más de 3 millones de soles, una segunda de casi 3 millones de soles y otra de cerca de 1 millón de soles.

Según la declaración, a la que accedió El Comercio, el empresario confirmó que mantuvo una reunión con el exoficial de la Fuerza Aérea Giancarlo Valer Enciso y una persona a quien se la presentaron como “Palomo”, quien dijo sería Jorge Luis Palomino Quesada, ex gerente central de la Oficina General de Logística designado por Patricia Benavides y para quien la fiscalía ha pedido prisión preventiva.

Entre los hechos que la fiscalía maneja como presuntos actos ilícitos, vinculados al pago de sobornos y actos de corrupción, existen aquellos vinculados a la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú SAC por la adquisición de equipos de cómputo.

Estos surgieron tras las declaraciones del ex asesor fiscal Jaime Villanueva, como aspirante a colaborador eficaz.

Uno de ellos, describe la fiscalía, se inicia en el mes de julio del 2023, “cuando la ex fiscal de la Nación Liz Patricia Benavides Vargas habría ordenado a Jaime Villanueva que concerte con Giancarlo Valer Enciso, a fin de que una empresa cercana a este pueda participar de un proceso de contratación pública” de equipos de cómputo por el monto total de S/3′451.769,31

Patricia Benavides y su exasesor, Jaime Villanueva.

La adquisición, se estaba sustentando en el requerimiento solicitado por la Coordinación de la Fiscalía Superior Penal Nacional y Fiscalías Penales Supraprovinciales Especializadas en Derechos Humanos e Interculturalidad (área usuaria en adelante) a cargo de Marena Mendoza Sánchez -amiga de Benavides y quien ya ha sido mencionada en otros episodios de posibles coordinaciones ilegales- formalizando dicho requerimiento en un oficio del 12 de julio del 2023.

Las órdenes de compra fueron posteriormente formalizadas bajo los requerimiento OCAM-2023-200-134-0 y OCAM-2023-200-135-0, el 11 de octubre del 2023 y la elaboración de las Órdenes de Compra Guías de Internamiento Nro. 0000765 y Nro.00007666, giradas a la empresa Inversiones Tecnológicas Del Perú S.A.C.

Luego de ello, Benavides le habría indicado a Villanueva que se realizarían otros dos contratos valorizados en S/4′070.666,87 para la adquisición de equipos logísticos informáticos, y que contacte nuevamente con Valer Enciso.

Como se recuerda, Jaime Villanueva ha declarado que se habría reunido en diversas ocasiones con Valer Enciso a quien volvió a encontrar gracias a Grika Asayag, exasesora de Dina Boluarte- ya que este fue el que le proporcionaba los nombres de las empresas que habrían sido beneficiadas con contratos y licitaciones en el MP, sino también le habría proporcionado diversos nombres para que ocupen cargos en la fiscalía.

En tanto, el encargado de direccionar las licitaciones a favor de la empresa Inversiones Tecnológicas Del Peru S.A.C., según la fiscalía, habrían sido Jorge Luis Palomino Quesada, quien fue nombrado por la exfiscal de la Nación como Gerente de la Oficina de Logística del Ministerio Público.

“Liz Patricia Benavides Vargas, quien designó a Jorge Luis Palomino Quesada al cargo de confianza de Gerente de la Oficina de Logística, siendo que, posteriormente, aprovechando su cargo como gerente de la oficina de logística, habría colocado a Miriam Sánchez Tenorio, en la Gerencia de Abastecimientos del Ministerio Público, para que sea esta quien escoja las fichas técnicas ofrecidas por Giancarlo Valer Enciso, a efectos de direccionar los procesos en beneficio de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú S.A.C.”, señaló la fiscalía.

Jorge Luis Palomino Quesada Trabajó con Enma Benavides, hermana de exfiscal de la Nación Jorge Luis Palomino Quesada, hoy detenido por la Fiscalía implicado dentro de la presunta organización criminal que habría dirigido la exFiscal de la Nación, Patricia Benavides, fue nombrado por esta en el cargo de confianza de Gerente Central de la Oficina General de Logística, a través de la Resolución 1150-2023-MP-FN, del 17 de mayo del 2023. Palomino Quesada, trabajó en la Corte del Callao entre el 2019. Fue designado Jefe de la Unidad de Administración y Finanzas de la Corte Superior de Justicia del Callao, durante la gestión de Enma Benavides, hermana de la exFiscal de la Nación.





La hipótesis de estos presuntos actos de corrupción se ha visto fortalecida con la “confesión sincera” del empresario Gustavo Iván Bullón Ausejo, gerente comercial de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú SAC. (Intec), desde el 2008.

Explicó que junto a él también trabajaba en Intec Johan Robert Chauca Iparraguirre; y que durante el 2023, las ventas de esta empresa se incrementaron.

Jorge Palomino Quesada

En su declaración, aseguró conocer a Giancarlo Valer Enciso desde su adolescencia, aproximadamente desde 1993; y se casó con la hermana de este, aunque actualmente ya era su ex cuñado.

Ya en su confesión sincera, Bullón Ausejo narró que entre los meses de agosto y setiembre del 2023, Giancarlo Valer lo llamó por teléfono y le comentó que había un negocio que quería hacer con él y lo citó a una oficina ubicada entre la avenida Manuel Holguín con el Derby.

Tres o cuatro días después, aproximadamente a las 10 de la noche, acudió hasta el Edificio Lima Central Tower, ubicado en la dirección mencionada, donde lo recibió Valer Enciso, quien lo hizo pasar a una sala en el primer piso del edificio donde ya había una persona sentada, pero que no identifica.

Valer Enciso, dijo el confesor, salió de la sala y regresó a los pocos minutos con otra persona a quien se la presentó como “Palomo”. En ese momento, su amigo de infancia le mostró unos requerimientos (TDR) de equipos de cómputo y le preguntó si podía abastecer dichos equipos de manera rápida.

Valer Enciso le agregó que “Palomo” sería el “contacto”, por lo que sí tenía stock y por ello entendió que “Palomo” podría validar su ficha técnica ante Perú Compras; y le brindó su número de ficha técnica a Valer.

Luego de ello se retiró de la oficina junto a Valer, que lo acompañó al ascensor y en el trayecto le indicó que él iba a “trabajarlo”.

Según el empresario, durante la reunión que duró entre cinco a diez minutos, “Palomo” y la cuarta persona a quien no identifica, no hicieron ningún comentario.

Después de dos o tres semanas de la reunión, dijo Bullón, revisó el portal de Perú Compras y pudo verificar que el Ministerio Público estaba cotizando con diversas fichas técnicas del producto, entre las que estaba su empresa; y procedió a cotizar con el mejor precio que podía brindar, pero no fue seleccionado. Aseguró haber recibido la llamada de Valer quien le preguntó si fue seleccionado y al decirle que no, este le respondió que lo iba a revisar.

Pasaron una o dos semanas más y vio que el Ministerio Público estaba nuevamente cotizando a través de las fichas técnicas y volvió a cotizar el precio, esta vez bajando su oferta.

Esta vez, dijo, sí fue seleccionado, por lo que solo esperó la orden de compra. Ya cuando tuvo la orden de compra -al tercer día- lo llamó Valer Enciso, quien le dijo que ya sabía que su empresa había ganado y le pidió “una comisión” por haber gestionado el trato comercial.

Las órdenes de servicio, según refiere el confesor, son las OCAM-2023-200-134-0 y OCAM-2023-200-135-0 por el monto de S/3′451.769,31.

Giancarlo Valer Enciso

Tres días después de eso, Valer insistió en que “necesitaba lo suyo” y Bullón le dijo que podía darle S/70 mil. Le ofreció hacerle una transferencia, pero Valer le indicó que se lo entregue en efectivo.

El dinero, dijo el empresario, lo sacó de su cuenta personal y se lo entregó a Valer en el Centro Comercial Jockey Plaza. Aseguró haber estacionado su auto frente a la clínica que está dentro de local comercial, aproximadamente a las 11 de la mañana, donde se encontró con su amigo y le entregó los S/70 mil.

Un par de semanas después de esto, dijo haber recibido nuevamente una llamada de Enciso, quien le dijo que esté atento porque iban a salir más compras de computadoras en el MP.

Una semana después de esa llamada, confirmó que el MP estaba cotizando a través del portal Perú Compras, por lo que procedió a realizar su oferta a través de su empresa y salió seleccionado.

Por esta vez se trataba de la venta de computadoras y monitores, a través de las órdenes OCAM-2023-200-149-0 por S/2′926.942,45 y OCAM-2023-200-187-0 por el valor de S/989.878,40.

Debido a ello, Enciso lo volvió a llamar solicitando su “comisión” y Bullón le indicó que podía darle S/30 mil. Por ello, acordaron encontrarse una semana después en un condominio del distrito de Santiago de Surco, a donde ingresó con su vehículo, fue registrado con su DNI e ingresó al sótano, lugar donde le entregó el dinero en un sobre.

Luego de estos episodios, según Bullón, ya no le pagó más “comisiones” a Valer.

Al ser consultado si conocía al exgerente de la fiscalía, Jorge Luis Palomino Quesada, el empresario dijo presumir que era la persona a quien le presentaron en la oficina del Derby, a la que llamaron “Palomo” y con quien tuvo la reunión entre agosto y setiembre del 2023.

Así también, dijo no conocer a Benavides Vargas ni a sus exasesores Jaime Villanueva Barreto y Miguel Girao.





Por su parte, Johan Robert Chauca Iparraguirre, socio mayoritario en la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú SAC, también se acogió a la confesión sincera.

En su declaración obtenida por este Diario, aceptó conocer al ex miembros de la FAP Giancarlo Valer Enciso, puesto que su socio Gustavo Bullón se lo presentó en una reunión familiar entre el 2004 y 2005, ya que en ese momento era cuñado de este.

Narró que en octubre del 2023, visualizó en el portal de Perú Compras que su empresa había colocado dos órdenes de compra en el Ministerio Público y felicitó a Gustavo Bullón -su socio- por sus buenas ventas.

Entonces, le preguntó a Bullón cómo había logrado ello, y este le contó que había entregado a Valer las fichas técnicas del producto que vendían, pero ya no ahondó más en el tema.

A finales de octubre, Bullón le presenta su liquidación con el monto de las comisiones que debía ganar por haber superado el margen mínimo de las ventas (8%). En ese momento, anotó, su socio le comentó que lo gestione lo antes posible puesto que de allí tenía que “entregarle algo a Giancarlo Valer Enciso”.

Chauca Iparraguirre asegura haberle realizado la liquidación a Bullón, por la venta de casi cuatro millones de soles en equipos de cómputo al MP, a través de un cheque de gerencia y cuyo dinero salió de la cuenta corriente de la empresa.

Chauca Iparraguirre también reconoció que en noviembre del año pasado le pagó otra liquidación por ventas a Gustavo Bullón, por la venta de equipos a la fiscalía por las OCAM-2023-200-149-0 por S/2′926.942,45 y OCAM-2023-200-187-0 por el valor de S/989.878,40.

Luego de ello, aseguró el empresario, no volvió a pagar más comisiones por venta a Bullón.

El audio comprometedor entre Benavides y un aspirante a colaborador eficaz

El Comercio, además, accedió a la transcripción del audio que entregó el aspirante a colaborador eficaz 08-2024 al Eficcop y en el que mantiene una llamada con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides Vargas.

El audio fue entregado por el aspirante a colaborador eficaz para corroborar su declaración ante el Eficcop, sobre las presuntos actos de favorecimiento que se habrían realizado para librar a Benavides del proceso disciplinario que se le seguía en la Junta Nacional de Justicia.

Además, de los informes que presuntamente habría entregado a su favor el capitán de la Policía Jorge Rodríguez, a través del abogado Luis Castillo Alva.

Así también, se habla de las coordinaciones que supuestamente hicieron el 26 de noviembre, cuando fueron alertados por Castillo Alva, del operativo que estaba por ejecutar Eficcop para la detención de Jaime Villanueva.

En la conversación, Benavides le pide tranquilidad a su interlocutor, indicándole que están buscando cualquier cosa para “fregar”.

“Tranquilo, porque si te pones así nervioso, eso, osea, yo sé que es un (suspiro) no sabes todo lo que uno pasa el día a día, esos están ahí con ganas de buscar por dónde fregar, no, pero no es así, osea tranquilo, tranquilo, las cosas correctas, así él... la policía también ha sido lo que él me ha…”

Patricia Benavides, exfiscal de la Nación.

Previamente, el colaborador eficaz le informa a Benavides que lo habían llamado a declarar en Eficcop, donde le preguntaron si habían hablado antes del operativo y que, como habían quedado, dijo que no.

“Yo estoy, yo estoy convencido, por eso es que me he mantenido en esa línea, no hemos hablado en la noche, este... yo no he traslado ningún pedido de Castillo, al policía no lo conozco”, le dijo el colaborador según la transcripción.





Defensa de Benavides asegura que esta no conoce a Giancarlo Valer y rechaza audio entregado por aspirante a colaborador

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides, rechazó cualquier intervención ilícita de su patrocinada en las negociaciones que los representantes de la empresa Inversiones Tecnológicas del Perú SAC reconocieron haber realizado con Giancarlo Valer Enciso, para lograr la venta de equipos de cómputo al Ministerio Público.

“Yo he conversado con la doctora Benavides y le he preguntado si conoce al señor Valer y ella me dice que no lo conoce, que no tiene idea quién es; así que si el señor Villanueva era tan conocido de él, tendrá que demostrar de dónde lo conoce y si realmente hay un nexo con la doctora Benavides”. Juan Peña, abogado de Patricia Benavides.

Por ello, aseguró que al no conocer a Valer, no pudo pedirle a su exasesor Jaime Villanueva ponerse en contacto con el ex FAP para que pueda presentar las ofertas de diversas empresas a fin de que estas fueran favorecidas.

“Hay una contradicción grave entre ambas versiones y va a ponderar una. La que demuestre que la doctora Benavides conocía a Valer o que no se llegue a corroborar que se conocían. Esta carga de pruebas es únicamente del señor Villanueva. Él tendrá que demostrar que supuestamente se conocían (Benavides y Valer) y por qué le pide, supuestamente, se comunique con esta persona”, anotó.

En esa línea, señaló la probabilidad de que Valer, en realidad, sea amigo de Villanueva y este ahora esté usando ello para poderse librar de nuevos delitos que no había confesado antes.

“Esperemos que por el bien del país y no solo por el de la doctora Benavides, se lleguen a esclarecer todos los hechos. Si hay una imputación que se corroboren los hechos, para que se sepa la verdad porque cada día es complicado no solo para la institución, sino para los abogados porque cada día nace un nuevo hecho”, anotó.

De otro lado, sobre el audio entregado por el aspirante a colaborador eficaz 8-2024 al Eficcop, señaló que no se sabe exactamente el contexto de la conversación, puesto que en diversas partes la transcripción se encuentra tachada.

“Acabo de ver la transcripción del (aspirante a) colaborador eficaz y si se da cuenta, todo está borrado, oculto. Allí se puede presumir que se trataría de inducir a la doctora al tratar de señalar respuestas y eso está prohibido, no puede haber una inducción por parte del colaborador ¿Por qué lo borran?”.

Juan Peña, abogado de Patricia Benavides

En ese sentido, sostuvo que si se quiere saber exactamente qué dijo su patrocinada, se debería publicar todo el audio completo. Ello, indicó, porque en alguna parte de la conversación -según la transcripción- ella le indica a su interlocutor “todo por lo legal” , o sea, todo fue por lo legal.

“Dentro de lo que dice la doctora, es que actúe dentro de lo legal. Esto, en la carpeta fiscal aún no lo han ingresado y si lo han ingresado (en la investigación) debe estar en una carpeta reservada de la que no hemos tenido conocimiento”, anotó.