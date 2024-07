En una audiencia pública y sin la presencia de Benavides Vargas, la JNJ escuchó el martes los argumentos de su abogado Jorge del Castillo, que sustentó el recurso de reconsideración contra la resolución que ordenó su destitución del cargo de fiscal suprema titular, el pasado mes de mayo.

Tras escuchar el sustento del abogado, la JNJ dejó al voto el pedido de la destituida fiscal, así como los recursos de reconsideración de la exjueza Enma Benavides y la exfiscal Azucena Solari, destituidas también por la JNJ en el mismo proceso disciplinario.

Según el Reglamento de Procedimientos Disciplinarios de la JNJ, una vez que se lleve a cabo la audiencia se designará aleatoriamente a un ponente para cada caso. El miembro elegido tendrá un plazo de diez días para elaborar su informe y presentarlo ante el pleno de la JNJ, ya sea disponiendo la confirmación de la destitución o su revocatoria, por una sanción menor o anulación.

Dicho informe deberá ser votado por siete miembros de la JNJ y luego se emitirá una resolución. Este último trámite no tiene un plazo establecido en la norma, pero debido a que la JNJ ha ingresado a un periodo de “sesión permanente” se espera que la respuesta sea pronta.

Según el reglamento, la decisión que se emita es “inimpugnable”.

Como se recuerda, los abogados de Benavides Vargas ya adelantaron que acudirán al Poder Judicial, en vía de amparo, si la resolución de la reconsideración les es negativa.

En mayo último, cuando la JNJ se encontraba integrada solo con cinco miembros (Antonio de la Haza, Imelda Tumialán, María Zavala, Guillermo Thornberry y Marco Tulio Falconí) decidieron, por unanimidad, destituir a Patricia Benavides y a Azucena Solari; mientras que por mayoría (tres contra dos) aplicaron la misma sanción contra Enma Benavides.

Ahora, al pleno de la JNJ se han sumado Aldo Vásquez e Inés Tello, luego de ser restituidos por el Poder Judicial que dejó sin efecto su inhabilitación aplicada por el Congreso de la República.

Defensa de Benavides cuestionó a Tello y Vásquez

Durante su presentación, Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides, solicitó al pleno de la JNJ que se reconsidere la sanción de destitución aplicada, aunque anotó, “sé que será difícil”.

Como se recuerda, la JNJ halló responsabilidad funcional en Benavides, entre otros hechos, por remover a la exfiscal suprema Bersabeth Revilla, quien investigaba a Enma Benavides -hermana de la ex fiscal de la Nación- y promover al Miguel Vegas Vaccaro, a fiscal supremo provisional, pese a los cuestionamientos en su contra.

Patricia Benavides acompañada por Jorge del Castillo rechazó el informe de Inés Tello en su contra. (Foto: GEC)

Del Castillo indicó que su patrocinada no tuvo otro motivo para remover a la ex fiscal suprema provisional Revilla Corrales que el hecho de haber obtenido una evaluación baja en su producción y negó que existiera un trato degradante.

Remarcó, además, que como fiscal de la Nación, Benavides estaba facultada para promover como fiscal supremo provisional a Miguel Vegas Vaccaro, y que ella no participó en la decisión de archivar una investigación contra dicho funcionario.

El abogado también cuestionó a Inés Tello, integrante de la JNJ, al señalar que el informe que presentó al pleno proponiendo la destitución de Benavides, lo hizo cuando ya había sido inhabilitada por el Congreso de la República, junto a Aldo Vásquez.

Aseguró que el 7 de marzo del 2024 se votó la resolución legislativa que inhabilitó a Tello de Ñecco y esto habría sido aprobado a las 5:54 de la tarde. Sin embargo, el informe entregado por la entonces ponente del caso, lo habría firmado ese mismo día, pero a las 6:41 de la tarde, cuando ya se había votado su inhabilitación.

Puede ver usted los sellos y la constancia de las horas. Es decir que, cuando Tello firma el documento que pide la destitución de Patricia Benavides, el Perú ya sabía que había sido inhabilitada porque la sesión es pública y, por tanto, ustedes también no son ajenos, como buenas autoridades que son, de conocer lo que estaba pasando en el Congreso, un tema que era de implicancia a la Junta Nacional de Justicia.”

Jorge del Castillo, abogado de Patricia Benavides.

El abogado también cuestionó la situación de Aldo Vásquez, alegando que se encontraba “en una situación bastante precaria” porque aún está pendiente la decisión del Tribunal Constitucional.

Además, volvió a cuestionar la situación de los consejeros María Zavala y Guillermo Thornberry, quienes habían solicitado su inhibición del caso, pero que fue rechazado por el pleno de la JNJ.

Alegó que ambos tenían vinculación con situaciones o personas que influían indirectamente con hechos incluidos dentro del proceso disciplinario que terminó destituyendo a su patrocinada.

Objetó que el pleno de la JNJ haya tomado en cuenta las declaraciones en contra de Benavides, brindadas por su exasesor Jaime Villanueva, alegando que ello tendría motivaciones “políticas” y no pasaría por actos irregulares en sus funciones.

“Aquí no hay un tema de por qué sacó a la doctora (Bersabeth) Revilla, por qué nombró al doctor (Miguel) Vegas Vaccaro, no. Este es un tema político”, anotó.

Por su parte, en sus alegatos, la exjueza Enma Benavides y su abogado Elio Riera, también solicitaron la reconsideración de su destitución.

En su caso, según la JNJ, habría buscado que su hermana, la ex fiscal de la Nación, Patricia Benavides, influya para que se archive su investigación por presunta corrupción. Además, que la ex jueza no dijo la verdad durante una entrevista pública sobre los procesos o sanciones disciplinarios que se le aplicaron.

Riera señaló ante la JNJ que Jaime Villanueva, uno de los testigos que declaró sobre las presuntas presiones para archivar el caso de la exjueza, no había probado dichas aseveraciones.

El abogado adujo que su patrocinada no tenía ninguna sanción vigente cuando fue entrevistada por un medio de comunicación. Sin embargo, cuestionó que, incluso, aceptando que dio una información incompleta, la sanción de destitución no era proporcional por hacer unas declaraciones públicas.

“Completamente en desacuerdo con los votos en mayoría ¿Por qué? No existe ningún medio probatorio idóneo (…) Haber mentido teniendo sanciones, simplemente lo que no se dijo es que estaban totalmente rehabilitadas” Enma Benavides, exjueza superior.





Finalmente, por parte de la exfiscal Azucena Solari, se presentó su abogado Víctor Cisneros Ruiz, quien solicitó se declare fundado el recurso de reconsideración.

Según el abogado, su patrocinada no estuvo involucrada ni ha participado en las destituciones, nombramientos, o cualquier otra decisión de Patricia Benavides.

Cuestionó que el hecho en el que se le implica a su patrocinada es haber emitido un informe sobre la producción de la exfiscal Bersabeth Revilla, sin haber analizado los datos completos, con la finalidad de darle sostenibilidad a la decisión de Benavides para cesarla.