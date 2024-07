La Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, a cargo de Delia Espinoza Valenzuela, informó que la ex titular del Ministerio Público, Patricia Benavides, quien fue destituida como fiscal suprema, salió del país el último 24 de julio, con destino a Chile.

Benavides viene siendo investigada por el presunto delito de organización criminal, y otros por presuntamente liderar una red criminal al interior del Ministerio Público. Además, habría buscado captar congresistas con la finalidad de que, a través de sus votos, apoyen temas de su interés en el Parlamento a cambio de archivar las investigaciones en la Fiscalía de la Nación.

Contra Benavides está pendiente de resolverse un pedido de impedimento de salida del país por 36 meses, que solicitó la fiscalía suprema en marzo. La solicitud fue inicialmente rechazada por el juez supremo Juan Carlos Checkley, pero su decisión fue anulada por la Corte Suprema el pasado 17 de julio.

Con ello, un nuevo juez llamado por ley debe convocar a la audiencia para analizar una vez más el pedido de la fiscalía. Hasta el momento, este procedimiento no se ha realizado en el Poder Judicial.

Fuentes de El Comercio han señalado que, a través de una disposición, la fiscal suprema Delia Espinoza pidió que Benavides y su defensa informen en un plazo de 24 horas cuál será la residencia donde permanecerá en Chile, el día de su retorno al país, entre otros requerimientos, bajo el apercibiendo de una medida más gravosa.

A través de un comunicado, Espinoza Valenzuela precisó que a las 9:39 de la mañana del último miércoles, el abogado Juan Peña, defensa legal de Benavides, presentó un escrito informando a su despacho que la investigada realizaría un viaje hacia con destino a Santiago ese mismo día, a las 11:55 de la mañana. Es decir, dos horas antes del vuelo.

El mismo miércoles, el despacho fiscal dispuso requerir a Benavides y a su defensa que cumplan con informar y sustentar documentalmente el lugar de residencia en Santiago de Chile, el tiempo que permanecerá en dicho lugar y que detallen, dentro de las 24 horas, el día de su retorno.

También se dispuso solicitar a la Superintendencia Nacional de Migraciones que informe, en el día, el movimiento migratorio de Benavides Vargas y se oficie a la empresa Latam para que detalle documentalmente, en el día, todo lo relacionado a la compra de los pasajes aéreos.

Respecto al pedido de impedimento de salida del país, Espinoza Valenzuela informó que su requerimiento está pendiente de ser resuelto desde el 23 de abril pasado. Por lo que envió un escrito al Poder Judicial (PJ) para que se programe la audiencia a la brevedad.

“En tal sentido, este despacho ha oficiado al juzgado competente, a fin de que se designe, a la brevedad, al juez llamado por ley y se programe la audiencia respectiva”, señaló la fiscalía.

Abogado asegura que Benavides regresará al país en menos de una semana

Juan Peña, abogado de Benavides Vargas, confirmó que su patrocinada viajó al extranjero y aseguró que regresará al país en los próximos días.

El abogado señaló que Benavides no tiene ninguna medida restrictiva, y tampoco está sujeta a reglas de conducta, por lo que no tenía la obligación de informar sobre su viaje, y pese a ello, lo hizo. En el escrito que presentaron a la fiscalía, dijo, adjuntaron el boleto donde se muestra que es de ida y vuelta.

“Lo que hemos hecho, como una deferencia con la fiscalía y porque ella (Patricia Benavides) ha sido fiscal de la Nación en su momento, es comunicarle que está saliendo de viaje, a pesar de que no tiene ninguna medida limitativa, ni obligación de comunicarle; aún así se lo hemos puesto para que tenga conocimiento que estamos viajando, porque podría malentenderse con una foto que se está yendo y que no lo comunicamos a ninguna autoridad.” Juan Peña, abogado de Patricia Benavides.

En ese sentido, indicó que presentaron un escrito al Ministerio Público y al Poder Judicial adjuntando copia del pasaje de salida y de regreso al país, por ello cuestionó la información difundida por la fiscalía.

Peña señaló que se trata de un viaje “familiar” de su patrocinada y sus hijas, para que visiten a su abuela, ya que actualmente las menores se encuentran de vacaciones escolares.

El abogado expresó que responderán a la fiscalía solicitando se le explique cuál es la base legal que los obligue a detallar toda la información sobre el viaje, como lo indica la fiscalía en un comunicado público, cuando no existe ninguna resolución judicial que así lo disponga.

“Lo que estoy presentando es un escrito, donde le estoy preguntando, cuál es la base legal en la que ellos se amparan para realizar esos requerimientos, ya que no hay ninguna resolución judicial que me obligue a informar a dónde me muevo, que sí pasa cuando hay una medida de restricción, pero hoy en día, no tenemos ninguna obligación y no me pueden amenazar diciendo que si no presento, me van a pedir una prisión preventiva”, indicó.

Finalmente, Peña aseguró que Benavides regresará en menos de una semana y antes de que concluyan las vacaciones escolares.

“Sí, va a regresar, no puedo decir el día, pero será antes de que las niñas comiencen fechas del colegio. Tiene programado el viaje justo en las vacaciones, que no es más de una semana”, insistió.