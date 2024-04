Patricia Benavides

En sus alegatos de defensa, Patricia Benavides, aseguró que no se corría del sistema de justicia, pero sí se defendía con la Constitución y la ley.

Pidió un debido proceso, una investigación seria, sin afectación al derecho defensa, donde no se establezcan sesgos políticos, ideológicos ni mediáticos.

Dijo estar presta para ejercer su derecho de defensa, ya que no le podían negar que exija el debido proceso.

“Nunca he vulnerado el debido proceso de ningún investigado, siempre he respetado el derecho fundamental de las víctimas, pero siempre hay un revanchismo, un sesgo político e ideológico que si no son apartados manchan y oscurecen la función fiscal”, afirmó.

Por ello, preguntó “¿en virtud de qué?” se solicita su impedimento de salida del país y cuestionó que esto se sustente en lo dicho por un aspirante a colaborador eficaz, sin elemento alguno que corrobore su declaración.

Por ello, solicitó al juez supremo Juan Carlos Checkley, resuelva de acuerdo a las normas.

“No me corro al sistema de justicia, no temo a una investigación, no temo a una decisión judicial porque soy la principal interesada en que estos hechos se esclarezcan”, anotó.