Carlos Caro

Abogado penalista

¿Es adecuada o no la decisión de suspender a Patricia Benavides en el cargo como fiscal suprema y fiscal de la Nación?

De ser viable, es viable. El tema es si es que estos argumentos que ha mencionado son suficientes y convincentes, yo creo que no ¿Por qué? Porque el tema de la fecha de presentación de la Denuncia Constitucional, el pedido no tiene relación con la etapa del proceso porque ya se presentó la denuncia, significa que ya acabó la etapa preliminar. Otra cosa es que el juez señale que tiene el deber de pronunciarse y no tiene ningún impedimento alegando que aún no han abierto procedimiento en el Parlamento, es argumento no es muy solvente (…) El juez es coherente con su argumento, porque si él rechazaba analizar el caso porque aún no hay (investigación) preparatoria, ya no tenía que analizar más, y con eso cerraba el tema. Pero como él ha dicho no, el hecho de estar en preliminar, no me impide, entonces tiene que entrar al tema de fondo y el tema de fondo es, ¿Es funcionaria pública o no? Sí, sí lo es porque lo ha dicho la Junta Nacional de Justicia; y a partir de ahí desarrolla el tema de los elementos de convicción, los cinco hechos, y en base a los cinco hechos concluye que hay tres que están probados o estarían probados, y luego analiza el tema de la posibilidad que tendría ella de instrumentalizar el cargo para, digamos, favorecerse en las investigaciones en su contra. Entonces, el juez en ese punto es coherente, lo único que yo critico es la falta de motivación respecto de, por qué puede aceptarse la medida en preliminar y por qué especialmente, siendo una aforada, porque se dice que es fiscal de la Nación.





¿Cuánto tiempo demoraría la apelación en la Corte Suprema?

Por experiencia, la Corte Suprema para tramitar apelaciones y resolverlas está tardando entre seis meses y un año. No porque sea el caso de la señora Benavides, es en general. Y no estoy hablando de casaciones, estoy hablando de apelaciones que vienen de procesos contra aforados. Ese es el plazo normal, pero como esta es una medida cautelar, pero que tampoco es como una prisión preventiva, se supone que debería ser más rápido. Entonces, yo creo que acá estamos hablando mínimo de dos a tres meses. Y acá los dos grandes temas que debe desarrollar la Sala Suprema Permanente es, ¿Se puede suspender en etapa preliminar, sí o no, por qué? Y segundo, ¿Se puede suspender en preliminar a un aforado, sí o no, por qué?





¿Se resolvió la crisis en el Ministerio Público?

De momento sí, porque esto va a bajar la presión, la señora Benavides no va a volver, vuelve la calma, todos vuelven a lo suyo, hasta que la Corte Suprema tome una decisión final. Pero algo que ha ganado Benavides, en este minuto, es el hecho de que tanto el fiscal como ahora el juez, han dicho que Patricia Benavides está en funciones. Entonces, en teoría, si los abogados ganan en la Suprema y logran que se revoque, Benavides tendría que volver como fiscal supremo, ya no como fiscal de la Nación, porque estaría fuera del plazo.