Karem Barboza Quiroz
Karem Barboza Quiroz

Patricia Benavides pide su regreso al MP: ¿Cuál es la situación de su proceso de reincorporación?
Mientras Patricia Benavides pide su reincorporación al Ministerio Público (MP) y la Junta Nacional de Justicia (JNJ) afirma que ya se esclareció todo lo solicitado por el MP, aún se desconoce la decisión que tomará la fiscal de la Nación, Delia Espinoza.

