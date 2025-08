Tras conocerse que la Corte Suprema revocó la suspensión de 24 meses en su contra, Patricia Benavides pidió que se respete el fallo judicial. “Espero que esta vez se cumpla con la resolución y se me asigne el despacho fiscal el cual deba laborar como fiscal suprema”, dijo la exfiscal de la Nación este jueves en una entrevista con Willax Televisión.

La Sala Penal Permanente de la Corte Suprema declaró improcedente la medida cautelar que había dictado el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria en junio pasado, al sostener que el Congreso archivó la denuncia constitucional que habilitaba cualquier acción penal en su contra.

“Estamos ante una resolución ya de segunda instancia donde hay que cumplir con la resolución. (…)Así como tenemos derechos, tenemos obligaciones”, señaló Benavides durante su intervención televisiva.

En su decisión, con ponencia del juez César San Martín Castro, el máximo tribunal explicó que no existe base legal para suspender a un alto funcionario sin que el Parlamento haya levantado previamente su inmunidad mediante una acusación constitucional formal.

Además, la Corte recordó que, en paralelo, la Junta Nacional de Justicia ya había dispuesto su reposición como fiscal de la Nación. Aunque el Ministerio Público no ejecutó esa resolución, los magistrados señalaron que jurídicamente “ya se la repuso” y que su retorno es “imperativo”.

“A mí me suspenden de una manera ilegal, me sacan del Ministerio Público en seis días, afectando todos mis derechos (…). He estado en una lucha constante con la verdad en la mano”, aseguró Benavides.

“Ya no podemos estar creando más más casos, más muñecos, más cosas para evitar mi retorno al Ministerio Público”, puntualizó.