Patricia Benavides: ¿Qué actuaciones se han realizado en el Ministerio Público y la Junta Nacional de Justicia?

El retorno de Patricia Benavides al Ministerio Público (MP) ha quedado en manos de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, quien deberá adoptar una decisión en los próximos días.

Esta semana, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) respondió a los oficios enviados por Espinoza Valenzuela, en los que ratifica que corresponde la ejecución de la resolución que emitieron en junio pasado, disponiendo la reincorporación de Benavides Vargas.

Mientras que, fuentes de El Comerci o señalaron que en la sesión de la Junta de Fiscales Supremos, realizada esta semana, se recomendó a Espinoza Valenzuela resolver el tema a la “brevedad posible”.

Señalaron que el acuerdo se adoptó por “unanimidad”, ya que la fiscal de la Nación también participó de la sesión.

Benavides Vargas, como se recuerda, fue destituida del cargo de fiscal suprema titular y fiscal de la Nación, en mayo del 2024. La decisión fue ratificada en octubre de ese mismo año.

En enero del 2025, se le aplicó una segunda destitución en un segundo proceso disciplinario. Esta sanción fue anulada en junio de este año, a través de la Resolución 092-2025-PLENO-JNJ y se le impuso una sanción de suspensión por dos meses.

Ese mismo mes de junio, a través de la Resolución 231-2025-JNJ, la Junta Nacional de Justicia declaró nulo de oficio la primera destitución y dispuso su reincorporación como fiscal suprema titular y fiscal de la Nación. Esto último, no sería posible puesto que los tres años para los que fue electa en 2022, concluyeron el 1 de julio último.

La misma resolución, cabe precisar, dispuso que el proceso disciplinario por el que fue destituida, se retrotraiga “hasta antes de la emisión del Informe de Instrucción N.º 063-2024-LITN-JNJ, debiéndose retroceder la causa al estadio de emitirse nuevo informe instructor.”

Este proceso disciplinario se vincula a la remoción de la exfiscal Bersabeth Revilla, con la finalidad de interferir en la investigación que se sigue contra su hermana Enma Benavides, por presuntamente haber cometido actos de corrupción para beneficiar a procesados por narcotráfico.

Dos meses después, a la fecha, la JNJ no ha informado cuál es la situación de este proceso disciplinario que tiene que volver a realizarse al interior de dicha institución.

JNJ ratifica que suspensión de Benavides ya fue cumplida

A través del Oficio 00166-2025-P/JNJ, del 4 de agosto, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) informó a la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, que la sanción de suspensión por dos meses, aplicada a Benavides Vargas -a través de la Resolución 092-2025-PLENO-JNJ- ya fue cumplida.

“Respecto a si ya se cumplió la sanción de suspensión por sesenta (60) días calendarios impuesta a la señora fiscal suprema Liz Patricia Benavides Vargas, la directora de procedimientos disciplinarios ha emitido el decreto de 31 de julio en el que da por cumplida dicha sanción por los fundamentos allí expresados.” Junta Nacional de Justicia

El documento, firmado por el presidente de la JNJ, Gino Ríos, también responde a los oficios enviados por la fiscal de la Nación donde solicitó una aclaración sobre el procedimiento de restitución de Benavides Vargas.

Al respecto, el documento señala que el pleno de la JNJ se reunió el 4 de agosto y analizó los oficios enviados por la fiscal de la Nación, y, en respuesta, se precisa que la Resolución 231-2025-JNJ “fue notificada válidamente” a Espinoza Valenzuela, quien devolvió el texto “injustificadamente”.

No obstante, agrega, el mismo documento ya fue “explicado” a través de otro oficio enviado a la fiscalía de la Nación, el 2 de julio del 2025.

En otro ítem, la JNJ aduce que la “oposición” formulada por la FN para ejecutar la citada resolución -invocando el artículo 12 de la Ley del Procedimiento Administrativo, es para un acto declarado “nulo” y no cuando se ha dispuesto una “nulidad”.

En un tercer punto, se reiteró que la Resolución 231-2025-JNJ dispone la cancelación de la medida disciplinaria de destitución de Benavides Vargas y que se rehabilite su título para su inmediata reincorporación al Ministerio Público, siempre y cuando no exista mandato judicial o administrativo en contrario.

Este Diario solicitó al MP información respecto a la existencia del presupuesto para la plaza que, eventualmente, podría ocupar Benavides Vargas para su retorno, pero hasta el cierre de este informe no precisaron si el área respectiva había expedido o no el informe correspondiente.

Como se recuerda, Espinoza Valenzuela había informado que, además de los oficios enviados a la JNJ para las precisiones del caso, también se esperaba un informe del área presupuestal del MP.

La fiscal de la Nación anunció, como posibilidad, que Benavides podría ocupar una de las dos fiscalías supremas que investigan delitos de corrupción de funcionarios.

No obstante se advirtió que ello podría ser contradictorio teniendo en cuenta que Benavides continúa siendo investigada por presuntamente liderar una organización criminal al interior del MP y que también habría tenido vinculación con personajes ligados al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”.

Al cierre de este informe, se conoció que el 4 de agosto, la fiscal de la Nación había solicitado a la JNJ se pronuncie de forma “motivada” sobre presuntas “inconsistencias e irregularidades” en los procesos disciplinarios seguidos contra Benavides Vargas (notificación de la Resolución n.° 092-2025-PLENO-JNJ y ejecución de la Resolución n.° 231-2025-JNJ).

Solicitó dicha información antes de que el Ministerio Público adopte las medidas que corresponda.

Jorge Del Castillo, abogado de Benavides Vargas, sostuvo que el Ministerio Público está en una actitud de “rebeldía” respecto a la reposición de su patrocinada como fiscal suprema.

En declaraciones a RPP, lamentó que ante el oficio de la JNJ donde le otorga un día para ejecutar la resolución que repone a la ex fiscal de la Nación no haya cumplido.

“No ha tomado una decisión positiva, hay rumores de que ha devuelto los oficios a la Junta Nacional de Justicia. Entonces, la doctora Espinoza se está buscando todos los boletos para que ella termine sancionada el día de mañana”, adujo.

Cabe precisar que, en declaraciones a este Diario, Del Castillo Gálvez reconoció que su patrocinada tendría que ser reincorporada únicamente como fiscal suprema titular, y ya no como fiscal de la Nación.

Además, anunció a los medios de prensa que han solicitado a la fiscalía de la Nación que les informe el día y la hora para que su patrocinada acuda al MP a fin de reasumir sus funciones, pero no habían tenido respuesta.