La permanencia de la legisladora Elizabeth Medina (Perú Libre) como presidenta de la Comisión de la Mujer del Congreso ha sido cuestionada por distintas integrantes de dicho grupo. ¿La razón? La postura que ha asumido luego de que Patricia Chirinos (Avanza País) denunciara una agresión verbal de parte del primer ministro Guido Bellido antes de la instalación del Parlamento, durante la gestión de la Junta Preparatoria.

Aunque Medina dijo a este Diario la noche del martes solidarizarse con la parlamentaria de Avanza País y condenar la agresión de Bellido, ayer por la tarde varió su discurso, intentó bajar el tono de la denuncia de Chirinos y sembrar dudas sobre la misma.

“¿Por qué no lo ha denunciado en su momento para tener conocimiento del caso y tomar el toro por las astas, y sancionar ese hecho? Conociendo el temperamento de mi coleguita, creo que buscó una oportunidad para hacerlo y lo hizo en este momento, en la situación en la que se encuentra nuestro país. No por el hecho de que yo soy congresista, a mí sí hazme respetar mis derechos”, manifestó a El Comercio el miércoles por la tarde.

Asimismo, recordó la otrora militancia de Chirinos en el Movimiento Chim Pum Callao del exgobernador regional Álex Kouri, tildándola de “la dama de Chim Pum Callao, relacionada con actos de corrupción”.

Aunque negó estar protegiendo a Bellido y rechazó ser “protectora de la violencia”, consideró que el caso se está “politizando”. Consultada por el hecho de minimizar la denuncia, respondió: “Si ella ha sido víctima de una violencia verbal del señor Bellido, vuelvo a repetir, se le pide las disculpas del caso. Yo como congresista, de Perú Libre, como presidenta de la Comisión de la Mujer, se le pide disculpas […] Se tiene que aclarar, investigar y llegar hasta el punto [final]. Voy a pedir al ministro Guido Bellido que le ofrezca disculpas públicamente si es posible”.

Más temprano, en “Exitosa”, Medina Hermosilla mencionó también el hecho que Patricia Chirinos es hija del fallecido exlegislador Enrique Chirinos Soto al momento de poner en duda la versión de Chirinos.

Elizabeth Medina es una docente de Educación Física representante de la región Huánuco en el Congreso. Según comentó, llegó a la lista de Perú Libre como invitada del hoy presidente Pedro Castillo.

Desconfianza

Las expresiones iniciales de Elizabeth Medina no pasaron desapercibidas para integrantes de la Comisión de la Mujer. “Rechazo y condeno que la presidenta de la comisión del a mujer tenga que cuestionarle a una víctima por qué se demora en presentar una denuncia. Con todo lo que pasa en nuestro país, lo que tenemos que incentivar es que todas las mujeres se animen a presentar sus denuncias de violencia, sean físicas, psicológicas o verbales. Porque lo que tenemos que hacer es que sea el señor Bellido o quien sea, puedan tener una sanción ejemplar por esa falta”, manifestó la vicepresidenta del grupo, Rosángela Barbarán (Fuerza Popular).

En su lectura, Medina busca “justificar al premier”, por lo que aseveró que la titular del grupo no brinda garantías de imparcialidad. Por tanto, sostuvo que Perú Libre, que tiene a su cargo la presidencia de la comisión, tendría que buscar a una persona más idónea para el cargo, “que tenga el deseo de querer reivindicar a todas las mujeres sin excepción y no estar mirando el color político o el pasado”.

“Voy a ingresar un documento por lo que ha ocurrido, porque para mí es gravísimo. Sería una exhortación a la presidenta para que responda, porque puede decir que la han sacado de contexto, que no lo creo, porque la he escuchado […] En todo caso, si todos mis colegas están a favor de ello, que pueda dar un paso al costado o se pueda censurar a la mesa”, advirtió Barbarán.

Su colega de bancada, Cruz Zeta, dijo estar preocupada por las expresiones de Medina y consideró que no debería seguir como presidenta, aunque esto tendrá que ser discutido en la comisión. “Me genera desconfianza. Si ahora n está apoyando a una dama, qué será después. No nos brinda confianza. Como congresistas, tendremos que conversar personalmente con ella”, comentó.

Por su parte, María de los Ángeles Jáuregui (Renovación Popular) calificó de “lamentable” que Medina “no pueda darle el peso a la falta tan grave que cometió el congresista y ahora ministro Bellido, porque definitivamente lo que hizo no fue solamente una falta de respeto, sino una humillación”.

En esa línea, indicó que evaluará las medidas a tomar, pero coincidió en que Medina no da las garantías para seguir al frente del grupo. “Yo creo que no debería seguir presidiendo la comisión, porque si no puedes defender a una mujer del Parlamento a la que ve, conoce, que comparte con ella un círculo de trabajo pequeño, ¿cómo va a defender a aquellos que no ve, que no conoce? No hay una credibilidad. No estaría apta para poder liderar una comisión tan importante”, añadió.

A su turno, Yorel Alcarraz (Somos Perú-Partido Morado) señaló que las declaraciones de Medina le generan “molestia y decepción”. “La lucha contra la violencia contra las mujeres supera la diferencias de partidos y que nos debería unir. No mezclar una cosa con la otra, en este caso el pasado del papá no tiene que ver con la agresión de la que ha sido víctima nuestra compañera”, refirió.

Y aunque apuntó que Medina “está dejando mucho que desear” con sus expresiones, su permanencia como presidenta de la Comisión de la Mujer dependerá de Perú Libre.

Consultada al respecto, Medina sostuvo respetar tales opiniones, pero consideró que “lo que ellas están fomentando es el odio entre mujeres”. “Respeto sus opiniones, su manera de hacer y pensar. Pero no hay que perder tiempo en esas cosas referentes a nuestra colega Patricia Chirinos, más bien hay que empezar a trabajar para ver de qué manera vamos a ayudar a esos niños que han quedado huérfanos”, dijo en referencia a familiares de las víctimas mortales del reciente accidente de un bus en la Carretera Central. “Eso sería más importante. Ya pasó, ya lo dijo y en su momento se tiene que sancionar al ministro Guido Bellido, que se aclare y pida disculpas”, sentenció.

Otras voces de Perú Libre tuvieron similares críticas a Chirinos. “Nos genera extrañeza como bancada que justo en estos momentos se pronuncie. Estamos en una crisis de gobernabilidad por grupos opositores que están generando desestabilidad al gobierno”, expresó Kelly Portalatino a la prensa. Su colega Betssy Chávez dijo creer que hubo “demora para su denuncia efectiva”.

Mientras tanto, Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, publicó el miércoles mensajes en Twitter referidos a los derechos de las mujeres, aunque sin referirse al caso concreto ni condenarlo.

