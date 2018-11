La congresista Patricia Donayre manifestó este lunes que las modificaciones en las vocerías en la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK), llevados a cabo en diciembre pasado tras el indulto humanitario que el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski otorgó a Alberto Fujimori, generaron un "caos al interior de la bancada".

La legisladora, que en la tarde del lunes hizo pública una carta en la que comunicaba su renuncia a la bancada oficialista, reveló que desde que Gilbert Violeta asumió el cargo de portavoz titular de PpK "no hubo reuniones" y ocurrió una "fuga de asesores".

"Yo creo que el cambio en las vocerías es lo que ha marcado la diferencia, ¿no? Es lo que ha generado todo este caos al interior de la bancada, no había reuniones constantes y las que habían de repente no tenían la asistencia del caso, y me incluyo, no habían posiciones firmes respecto a determinados temas", sostuvo en una entrevista con RPP.

"También la fuga de asesores que hubo en la bancada. Eran personas brillantes que nos podían brindar el apoyo permanente que necesitamos, y que finalmente ya no los tuvimos", añadió.

Aunque la legisladora dijo no saber si podría responsabilizar de la situación a su colega Gilbert Violeta, remarcó que como vocero es "la cabeza visible" de la bancada y cuestionó, en ese sentido, que este se haya ausentado de votaciones importantes en el Parlamento.

"Yo no sé si podría echarle directamente la culpa [a Gilbert Violeta], creo que en todo caso hay una serie de actores en este tema. Obviamente que la cabeza visible es él como portavoz de la bancada", señaló.

"Estábamos en una bancada en la que el piloto no se encontraba presente en el momento de las votaciones", manifestó.

Al ser consultada sobre la posibilidad de integrar otro grupo parlamentario, Patricia Donayre no descartó hacerlo, pero precisó que la Comisión de Constitución debe pronunciarse sobre el fallo del Tribunal Constitucional (TC) que autoriza a los congresista que renunciaron a sus agrupaciones por razones de conciencia formar nuevas bancadas.

Remarcó que como independiente seguirá apoyando al presidente Martín Vizcarra en su lucha contra la corrupción y en la necesidad de una oportuna reforma política en el país.

Donayre anunció este lunes su renuncia a la bancada de Peruanos por el Kambio a través de una carta publicada en su cuenta de Twitter. La congresista denunció en el documento que sufrió "maltrato verbal" de parte del vocero titular de la bancada, Gilbert Violeta, luego de que se opusiera a su posición política sobre el proyecto de ley del financiamiento ilícito de los partidos políticos.

Por razones que expongo en la carta, he presentado mi renuncia a la bancada de PPK. pic.twitter.com/yBpvTLB4A5 — Patricia Donayre Pasquel🐆 (@PatyDonayre) 12 de noviembre de 2018

Esta es la segunda vez que Patricia Donayre renuncia a una bancada en el Legislativo. La primera vez presentó su renuncia en junio del 2017 a Fuerza Popular, partido político por la que fue electa.