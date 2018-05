Patricia Donayre cree que FP votará a favor de la bicameralidad

La congresista de Peruanos por el Kambio Patricia Donayre dijo que existe un “ánimo positivo” para debatir la propuesta del retorno a la bicameralidad en el Congreso y vio posible que Fuerza Popular vote a favor de su aprobación.

“Después de escuchar a Miguel Torres, me queda claro que al parecer el fujimorismo va a respaldar la posibilidad de tener una segunda cámara nuevamente”, expresó a Canal N.

En una reciente entrevista, el legislador de Fuerza Popular Miguel Torres manifestó que si bien, personalmente, respalda la unicameralidad, está decidido “a abrir los oídos” a todas las exposiciones que giren en torno a este debate para evaluar la iniciativa.

“Voy a estar atentísimo a todas las presentaciones que se hagan porque la Constitución no está escrita en piedra, los tiempos han cambiado, lo reconozco por completo, y por qué no, puede ser que yo me esté equivocando, en más de una oportunidad me he equivocado”, declaró el fujimorista.

En ese sentido, Patricia Donayre consideró que de aprobarse el proyecto, va a ser necesario, aunque complicado, “ponerse de acuerdo en cuanto al número de congresistas, las atribuciones y los requisitos”. Además, acotó que es importante explicarle a la ciudadanía la importancia de una segunda cámara.

“Lo que hay que demostrarles es la funcionalidad de una segunda cámara y que la elección del congresista tiene que ser mucho más exigente nos guste o no”, indicó.

Particularmente, señaló que el proyecto de ley de su autoría plantea “requisitos adicionales para ser senador”, en vista de que estos conformarían “la cámara de enfriamiento, la cámara reflexiva”.

Por otro lado, al ser consultada si los sentenciados por terrorismo deberían trabajar en el Congreso, en referencia al caso de la congresista del Frente Amplio María Elena Foronda, Patricia Donayre sostuvo que no, porque existe “la sensación de que estas personas no van a cambiar”.

-Oficialismo-

Respecto a la situación de Peruanos por el Kambio, la congresista manifestó que “sin duda alguna” esta es la bancada oficialista. Aseguró que sostienen “permanentes reuniones” con el presidente Martín Vizcarra y “hay coordinaciones”.

Asimismo, sobre el voto de confianza dado al Gabinete Ministerial, Patricia Donayre dijo que se lo otorgaron porque “representa al Ejecutivo y la cabeza del Ejecutivo es el presidente Vizcarra”. Acotó que, dentro de la bancada, nunca se consideró la posibilidad de negárselo.



MIRA TAMBIÉN EN POLÍTICA...