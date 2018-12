La congresista Patricia Donayre (no agrupada) rechazó que el caso Moisés Mamani no se debata este miércoles en la sesión del pleno. Según indicó, espera que la reciente denuncia contra el presidente del Congreso, Daniel Salaverry, no haya sido motivo para no agendarlo.

"No quiero creer que esta actitud [de Daniel Salaverry] esté ligada justamente a estas denuncias que lo han involucrado y que lo hemos visto este fin de semana. Él debería aclarar en su momento, no solo deslindar con su asesor sino dar las precisiones del caso", refirió Donayre en enlace telefónico con RPP.

El fin de semana Daniel Salaverry fue acusado de presentar informes con fotos falsas y hechos inexistentes para justificar sus actividades durante varias semanas de representación. Según versiones de varios congresistas, la denuncia habría partido de Fuerza Popular.

Patricia Donayre expresó, en este sentido, su "desconcierto" por el "pretexto de naturaleza reglamentaria" que brindó el presidente del Congreso, de quien observaba una "actitud positiva" en las últimas sesiones plenarias.

Previamente, a través de sus redes sociales, Salaverry explicó que el caso de Moisés Mamani no sería visto en el pleno porque la agenda debe publicarse 24 horas antes de la sesión y el informe de la Comisión de Ética llegó tres horas después del plazo establecido.

"Por encima de eso está la realidad, la necesidad y el interés público de agendar una aprobación de un informe de la Comisión de Ética sobre el señor Mamani, realmente me deja en cierto desconcierto", indicó Patricia Donayre.

Manifestó, además, que Fuerza Popular "insiste en el blindaje" a actos que "lindan con lo delictivo", lo cual mella aún más el prestigio del Congreso.

"Aplican estrictamente el reglamento para unos casos y para otros no. Hemos visto que muchos proyectos de ley, muchas decisiones importantes han pasado por la Junta de Portavoces, han sido exonerados de cualquier trámite y han sido debatidos", refirió Patricia Donayre.