“Alejandro Toledo tiene una deuda con la sociedad peruana”

Paul Allemant fue el corredor inmobiliario que le mostró al hoy prófugo expresidente Alejandro Toledo y su esposa, la ex primera dama Eliane Karp, un conjunto de casas en Las Casuarinas, entre ellas la que, según el Ministerio Público, la pareja adquirió por US$3.8 millones, dinero que fue parte del presunto soborno de Odebrecht por los tramos II y III de la carretera Interoceánica.

“La justicia tarda pero llega y espero que mañana [viernes], el juez de Estados Unidos no le dé la opción de pagar una fianza y que Toledo pague su culpa desde ya. Él tiene una deuda con la sociedad peruana, lo elegimos presidente para que nos guíe y realice un buen gobierno, pero no lo hizo”, dijo a El Comercio.

Allemant contó que recorrió junto a Toledo y Karp “varias propiedades” y que al final les enseñó la de la calle El Cascajal.

“En ese momento no hicieron ningún comentario y semanas después me enteré de que la habían comprado. Me lo dijo una persona que tenemos en común. En Las Casuarinas todos se enteran de todo, de quién compró, de quién no lo hizo, y cómo yo manejó todo el mercado ahí. Y ahí empezó todo”, refirió.

El corredor inmobiliario, agregó, que llamó y le envió un correo a Toledo Manrique en ese momento para pedirle que “en aras de la honestidad” le pague el 3% de comisión que acordaron [de aproximadamente S/400 mil].

“Me llamó para decirme que cuando llegue a Lima [pagaría] y bueno, cada vez que llegaba nunca daba la cara y bueno todo tiene un límite. Lo esperó tres meses y después fui a los medios”, remarcó.

La compra de la casa de Las Casuarinas y de una oficina en la torre Omega por Eva Fernenbug, suegra de Toledo, ya había sido dada a conocer por el diario “Correo”.

Pero Allemant confirmó que Toledo y Karp fueron los que manejaron toda la transacción. Entregó una serie de correos a la Comisión de Fiscalización del Parlamento, que revelaban que la pareja pensaba vivir en la propiedad. Incluso, la exprimera dama había solicitado que la vivienda tuviese un jardín amplío.

“La señora Fernenbug nunca fue, nunca la vi, eso es mentira [que la casa era para ella]”, dijo.

“Ya le eché tierrita al pago”

El corredor inmobiliario afirmó que ya renunció a recibir algún tipo de pago del expresidente, reclamado por la justicia peruana.

“Ya lo dejé, porque ese dinero sería mal habido. No puede ser que me pague con un dinero que fue de la corrupción. No lo recibiría, ya le eché tierrita”, sostuvo.

Allemant recordó que él siempre tuvo una sola versión respecto a la compra que hicieron los Toledo en Las Casuarinas e indicó que está dispuesto a decir su verdad ante los tribunales, cuando, agregó, el exmandatario sea extraditado al Perú.

“Por supuesto que sí [voy a declarar ante el Poder Judicial]. La verdad es una sola, yo siempre dije la verdad desde el comienzo. No tengo seis ni siete versiones como las que tuvo el expresidente”, acotó.

Alejandro Toledo ha negado haber recibido sobornos de Odebrecht y también haber realizado las compras de inmuebles en Surco.