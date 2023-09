El congresista Paul Gutiérrez se encuentra nuevamente en el ojo de la tormenta. Acaba de admitir que quiso quitarle la pensión de alimentos a su hija porque no le gustaba el nombre que le había puesto su madre. Incluso, presentó un proyecto de ley para modificar las causales de exoneración del pago de dicha obligación.

¿Quién es Paul Gutiérrez? Logró un escaño por Perú Libre y ahora integra la bancada del Bloque Magisterial, el legislador arrastra denuncias, investigaciones, cuestionamientos y polémicas.

Por ejemplo, está implicado en el caso ‘Los Niños’ y la Unidad de Investigación de El Comercio reveló en marzo que seis visitantes del parlamentario ganaron contratos con el Ejecutivo, durante la gestión de Pedro Castillo.

Caso 'Los Niños' y visitas a Pedro Castillo

El 14 febrero de este año, Gutiérrez fue protagonista de otra polémica durante una sesión de la Comisión de Salud y Población del Congreso. Mientras la reunión se desarrollaba, se escuchó al legislador - que participaba de manera virtual - acordar con un tercero las condiciones de un encuentro sin percatarse de que no había silenciado su micrófono.

“ Qué pasa, señor empresario... Suficiente con usted, un almuerzo para empezar, y en la tarde una cena” , se escuchó decir a Gutiérrez antes de que la entonces presidenta de la comisión, Elva Julón (Alianza para el Progreso), le pidiera apagar su micrófono.

Tras los cuestionamientos, Gutiérrez aseguró luego que la persona con la que dialogaba era un primo suyo.

#AlertaLegislativa: “¿Qué pasa señor empresario? Suficiente con que usted, un almuerzo para empezar, en la tarde una cena”, se le escucha decir a un congresista en la Comisión de Salud. La presidenta le pide cerrar el micrófono al legislador Gutiérrez. pic.twitter.com/KtAg5VKU4X — Martin Hidalgo (@martinhidalgo) February 14, 2023

Un mes antes, Gutiérrez y otros 17 parlamentarios del Bloque Magisterial, Acción Popular y Perú Libre habían sido incluidos por la Fiscalía de la Nación en la investigación por el caso ‘Los Niños’ que se sigue contra el expresidente Pedro Castillo y otros legisladores accionpopulistas que habrían buscado beneficiarse a cambio de votos contra la vacancia.

De acuerdo con las pesquisas del Ministerio Público, Gutiérrez y los otros legisladores habrían sido captados por el golpista expresidente “para que ante cualquier proceso de vacancia, censura o interpelación de ministros, ellos puedan votar en contra”. A cambio, los congresistas habrían obtenido beneficios en ministerios y otras instituciones del Estado.

Un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio dio a conocer que el Bloque Magisterial buscó colocar a 59 allegados durante la gestión castillista. De acuerdo con el reportaje, Gutiérrez y sus colegas de bancada Kathy Ugarte (ahora Unidad y Diálogo Parlamentario), Francis Paredes (ahora Podemos Perú), Pasión Dávila, Adolfo Tacuri, Óscar Zea, Segundo Quiroz y Edgar Tello visitaron Palacio de Gobierno el 29 de diciembre del 2021. En esa época, Castillo ya era cuestionado por sus reuniones irregulares en la famosa casa de Sarratea.

Los legisladores pertenecían, en ese entonces, a la bancada de Perú Libre, partido por el que alcanzaron curul. Sin embargo, en mayo del 2022 ese grupo se salió de PL y formó el Bloque Magisterial de Concertación Nacional (salvo Zea, quien inicialmente estuvo en Podemos Perú y como congresista no agrupado).

No se trata de la única visita que hizo Gutiérrez a la sede del Ejecutivo cuando Castillo Terrones era presidente de la República. Según pudo verificar este Diario, en el 2021, el parlamentario estuvo en Palacio en otras 17 oportunidades.

La primera vez fue el 12 de agosto de ese año, días después de la llegada al poder del encarcelado exmandatario. De acuerdo con el portal de transparencia, en esa fecha, Gutiérrez se reunió dos veces con Castillo, primero por la tarde y luego por la noche.

Una semana después, volvió a reunirse con Castillo. Las visitas a Palacio continuaron en septiembre, octubre, noviembre y diciembre del 2021.

En el 2022, Gutiérrez siguió acudiendo a la casa de Pizarro. En los meses de febrero, marzo, abril registra siete visitas. La mayoría de veces asistió acompañado de otors congresistas de izquierda.

Ese año también comenzó a frecuentar la Presidencia del Consejo de Ministros, donde sostuvo -hasta en tres oportunidades - reuniones con el entonces primer ministro Aníbal Torres.

Además, visitó los ministerios como Economía y Finanzas, Educación, Desarrollo e Inclusión Social, Trabajo, Vivienda y Desarrollo Agrario y Riego.

En marzo de este año, El Comercio reveló que seis visitantes del congresista Paul Gutiérrez ganaron contratos con el Ejecutivo.

Al respecto, Gutiérrez Ticona negó, en diálogo con este Diario, haber interferido en las contrataciones de funcionarios en el Ejecutivo. “El hecho de que algunas personas hayan adquirido contratos con los ministerios y han visitado mi despacho es totalmente irresponsable aseverar que fue con mi intervención. Con esta información lo que se pretende es hacer creer que yo intervine para la designación de dichos contratos, lo cual debo rechazar”, dijo a El Comercio.

Pese a los cuestionamientos contra el parlamentario, su bancada lo consideró como candidato para presidir la Comisión de Energía y Minas del Congreso. Finalmente, el grupo de trabajo quedó bajo la dirección de Segundo Quiroz.

Actualmente, Gutiérrez es vicepresidente de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte. Además, es titular del Consejo Directivo y las comisiones de Defensa del Consumidor y Descentralización.

Polémico proyecto

Gutiérrez, quien es vocero alterno del Bloque Magisterial, presentó el 25 de julio pasado un proyecto de ley para modificar las causales de exoneración en el pago de pensiones por alimentos. Previamente, el legislador había buscado suspender la pensión alimentaria a través de instancias judiciales, según reveló el Centro Líber.

Tras la ola de críticas, Gutiérrez dijo, en diálogo con RPP, que consideraba retirar su propuesta y admitió que buscó suspender la pensión de alimentos de su hija, quien actualmente tiene 24 años, porque no le gustaba su nombre.

“No es que no haya querido pagar la manutención. Es que con su mamá le pusimos un nombre. Yo le puse Ruth y su mamá, Linethe. Ella se llamaba Ruth Linethe [no Linethe Ángela]. A mí me sorprendió el cambio de nombre que le hicieron cuando fui a cumplir con mis obligaciones”, expresó, días antes en el programa Al Estilo Juliana, de ATV.

“Lamentablemente, eso fue una motivación que me hizo proceder de esa manera, lo cual fue un error”, añadió.





Revisa aquí el polémico proyecto completo:

¿Quién es Paul Gutiérrez?

Gutiérrez Ticona, de 47 años, llegó al Congreso por Perú Libre tras obtener 11.124 votos en la región Apurímac. Sin embargo, meses después renunció a la bancada del lápiz para conformar el Bloque Magisterial junto a otros disidentes perulibristas en mayo del 2022.

Gutiérrez también renunció al partido del lápiz, del que era militante desde el 30 de septiembre del 2020. Previamente, estuvo afiliado a la desaparecida agrupación Perú Posible.

De acuerdo con el portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (SUNEDU), el legislador es bachiller en Educación por la Universidad San Antonio Abad del Cusco y tiene una maestría en Gestión Pública de la Universidad César Vallejo.

Antes de llegar al Poder Legislativo, Gutiérrez se desempeñó como docente de diversas instituciones educativas del Apurímac.