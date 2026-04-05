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El Poder Judicial (PJ) declaró fundada la solicitud de la Procuraduría Anticorrupción para ser constituida como actor civil en el proceso judicial que se le sigue al candidato presidencial del partido político Progresemos, Paul Deivis Jaimes Blanco, para quien solicitó el pago de S/50 mil como reparación civil provisional.

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