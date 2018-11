El viaje de una delegación del Frente Amplio a Uruguay para expresar su preocupación ante el pedido de asilo diplomático realizado por el ex presidente Alan García ha generado diversas reacciones en el Congreso. Algunos de los parlamentarios consideraron esa decisión como inoportuna y hasta desacertada.

“Creo que es una medida inadecuada que le hace un gran favor a Alan García”, comentó Víctor Andrés García Belaunde (Acción Popular). “Pareciera que este viaje ha sido incentivado por el Partido Aprista ya que favorece la tesis de persecución política”, agregó.

El parlamentario manifestó que si se quiere probar que el ex mandatario es perseguido por la justicia y no por sus adversarios políticos, “qué hacemos los adversarios políticos presionando”.

“Este es un tema estrictamente de derecho internacional y de soberanía de un Estado provocado por un líder político decadente”, manifestó.

César Vásquez, vocero de Alianza para el Progreso, consideró el viaje como inoportuno. “Quizás la intención sea buena, pero puede dar pie a que se le utilice mal”.

El legislador de Cajamarca indicó que su bancada consideró que “es más prudente no viajar para no dar pretextos a Alan García para decir que es un perseguido político y que por eso están yendo políticos peruanos a Uruguay a presionar”.

No obstante, Vásquez precisó que se trata de una buena intención del Frente Amplio de querer aclarar a sus pares uruguayos de que no hay persecución política y que en el Perú se vive en un Estado de Derecho.

Por su parte, Indira Huilca (Nuvo Perú) sostuvo que los efectos que tendrá la visita de los tres legisladores del Frente Amplio no serán muy significativos. “Esta delegación del Frente Amplio va a tener efectos muy limitados pues solo se trata de una representación parlamentaria política”, dijo.



La parlamentaria expresó que lo ideal hubiera sido que viaje una delegación más amplia. “Nosotros somos de la idea de que no solo vaya a Uruguay una delegación multipartidaria, sino también representantes de la sociedad civil para que se conozca lo que realmente sucede en el país”, reiteró.



Para Javier Velásquez Quesquén (Apra), el viaje de los miembros del Frente Amplio “se trata de un “grave error” del Gobierno. “El Ejecutivo utiliza a su brazo ortopédico que es el Frente Amplio, que son sus aliados, para tratar de influir en una decisión que debe ser soberana. Cómo no va a haber persecución política, este es un ejemplo de eso”, indicó.



En tanto que Justiniano Apaza (Frente Amplio) justificó el desplazamiento de sus colegas a Uruguay. “Vamos a informar que aquí no hay ninguna persecución política, que Alan García lo que busca es escapar de la justicia, lo que hay es un proceso judicial independiente”, dijo tras precisar que sus compañeros han solicitado licencia al Congreso y que el viaje no significará ningún gasto al Legislativo.