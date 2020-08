Durante poco más de hora y media, el primer ministro, Walter Martos, expuso las políticas del Gobierno para solicitar el voto de confianza al Congreso de la República. Como lo había anunciado el viernes pasado, su discurso enfatizó las acciones del Ejecutivo para la atención de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La exposición de Martos para el pedido de investidura se dividió en cinco ejes: lucha contra la pandemia, reactivación y desarrollo económico; reactivación y desarrollo social; seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción: reforma de justicia y reforma política.

Martos, general del Ejército en retiro, inició a las 9:30 de la mañana de este martes su discurso ante el Congreso diciendo que los peruanos enfrentamos una nueva guerra contra un “enemigo invisible y letal”. Asimismo, señaló que estamos atravesando como país “una de las peores crisis sanitarias, económicas y sociales de los últimos 50 años”. Apelando a la unidad, recordó que las guerras y crisis que ha vivido el Perú han tenido como origen común “la desunión”.

Una de las principales diferencias entre su discurso y el brindado por el ex primer ministro Pedro Cateriano fue la extensión de temáticas: mientras el actual jefe del Gabinete dedicó casi el 30% de su exposición al tema salud y pandemia; su antecesor le otorgó menos del 10% a este tema. Este punto fue uno de los más cuestionados por los congresistas que, finalmente, terminaron denegándole el voto de confianza a Cateriano el pasado 4 de agosto.

Mientras Cateriano utilizó con mayor recurrencia, en su discurso del pasado 3 de agosto ante el Congreso, las palabras inversión, millones, proyectos, nacional y Perú; el primer ministro Martos empleó en su mensaje de hoy las palabras pandemia, nacional, pymes, reactivación, personas, millones e inversión.

La nube de palabras de Martos

Las palabras más repetidas por Walter Martos en su discurso fueron: pandemia, mypes, nacional, millones, personas.

Lucha contra la pandemia

Tal como lo había anunciado, el principal eje de su discurso fue respecto a las medidas para la contención y prevención de la pandemia del coronavirus (COVID-19). Debido al reinicio de las actividades económicas, “que debían darse para sacar a la economía de cuidados intensivos”, el número de contagios se ha incrementado. Ante ello, Martos dijo que implementarán medidas para disminuir la tasa de exposición y cortar la cadena de contagio.

Para ello, este miércoles aprobarán, en sesión de Consejo de Ministros, un decreto supremo “con medidas complementarias que ayuden a revertir esta situación. Si no contenemos la enfermedad, será difícil avanzar con la reactivación de nuestra economía”, adelantó.

Otro de los anuncios referidos a medidas preventivas fue la entrega de escudos o máscaras a usuarios de transporte terrestre. Para ello, se han destinado S/45 millones para su adquisición. En 15 días hábiles, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) determinará a los municipios provinciales que los distribuirán.

El 20 de julio, entró en vigencia el uso obligatorio de estas máscaras en servicios de transporte público, incluido el Metropolitano, Línea 1 del Metro de Lima y los corredores complementarios. Quienes no cuentan con este implemento, no pueden abordar los vehículos para su traslado.

Una de las operaciones que Martos implementó cuando se desempeñaba como ministro de Defensa, la operación Tayta, continuará y será desplegada en otras regiones, de acuerdo con su discurso. Para ello, esta semana se intervendrá en las ciudades de Huánuco, Tingo María, Puno y Juliaca, y se continuará con Tacna, Cusco y Ayacucho. La operación Tayta identifica y brinda protección a la población más vulnerable frente al COVID-19. De resultar en casos positivos, se les brinda un tratamiento temprano.

Por otro lado, en cuanto a la oferta hospitalaria, el primer ministro Martos dijo se tiene previsto ampliar a 466 Centros de Aislamiento Temporal para instalar 32 mil camas y atender a pacientes con diagnóstico COVID-19 confirmado; la proyección de camas UCI al 28 de julio de 2021 es de 3.000 –punto coincidente con el discurso de Cateriano– ; y en diciembre de este año inaugurarán la primera etapa del Centro de Alta Complejidad Hospital Luis N. Sáenz, con 428 camas de hospitalización y 69 camas UCI.

La disponibilidad de oxígeno y los avances del Gobierno para suscribir acuerdos que permitan al país acceder a las futuras vacunas contra el COVID-19, fueron también abordados por el primer ministro.

Por ejemplo, anunció que en lo que resta del año se adquirirá o brindará mantenimiento a 19 plantas de oxígeno y, con cargo al financiamiento de los Gobiernos Regionales, 29 plantas adicionales. “Desplegaremos todos los esfuerzos que sean necesarios para cubrir el déficit de oxígeno medicinal y para que nuestros ciudadanos no tengan que hacer largas colas o amanecerse en la búsqueda de este recurso fundamental”, dijo Martos.

Para el acceso a vacunas, precisó que entre agosto y setiembre de este año se contará con al menos tres acuerdos con laboratorios farmacéuticos que incluyan ensayos clínicos en Perú. Las gestiones se realizan con laboratorios de Alemania, Brasil, China, Estados Unidos, Francia, Reino Unido, India, Italia y Japón.

“Antes del 31 de agosto, debemos manifestar nuestro compromiso financiero, previa opinión favorable del MEF, a CovaxFacility, para asegurar la adquisición de las vacunas y garantizar con ello la inmunización de 6.6 millones de peruanos (20% de la población)”, dijo Martos.

Finalmente, antes de fines de año, suscribirán al menos cinco acuerdos con laboratorios para ejecutar compras anticipadas y eventuales compromisos de transferencia de tecnología, que garanticen la inmunización del 50% restante de la población no cubierta por CovaxFacility.

Asimismo, Martos anunció que este jueves 13 de agosto presentará el segundo informe del grupo de trabajo en el que incorporarán al registro del Centro Nacional de Epidemiología y Control de Enfermedades (CDC), una cifra de defunciones que eran consideradas como “sospechosas” de COVID-19 y pasarán al conteo oficial.

Aunque lo relacionado a las vacunas ha sido uno de los puntos de coincidencia, en su discurso, Martos no se refirió a lo anunciado por Cateriano respecto a un sistema de salud unificado. Al respecto, Martos dijo que en caso se reporten demoras en la ejecución presupuestal, entrega de medicamentos y atención a ciudadanos, “se intervendrán aquellas regiones en las que no exista respuesta y se encuentren en situaciones críticas”

Cateriano había propuesto la creación de “una rectoría nacional en el sistema de salud”, a cargo del Ministerio de Salud, en concordancia con lo anunciado por el presidente de la República, Martín Vizcarra, en su mensaje a la Nación. El objetivo, dijo Cateriano, era “articular los servicios ofrecidos por el Ministerio de Salud, EsSalud y las sanidades de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional del Perú, en época de crisis sanitarias como la actual”.

La nube de palabras de Cateriano

Las palabras más repetidas por Cateriano en su discurso fueron: millones, gobierno, país, inversión.

Reactivación económica

Para la reactivación económica y recuperación, Martos dijo que en lo que resta del año y el 2021 se concentrarán en: el impulso a la inversión pública y los sectores productivos para acelerar la reactivación económica; medidas para la recuperación de la inversión privada; y medidas para garantizar la eficiencia de la economía y mejores servicios públicos.

Este fue uno de los ejes más cuestionados por la representación nacional a Cateriano, quien dedicó el 60% de su discurso a la economía y dio un especial énfasis en la actividad minera.

Se observan, por ejemplo, diferencias entre lo expuesto por Cateriano y Martos respecto al tema minero. “El Perú es un país minero desde el periodo prehispánico. Tenemos una actividad milenaria inherente a nuestra cultura”, dijo el ex primer ministro en su exposición, y afirmó que, además de ser esta actividad “columna vertebral de la economía del Perú”, era necesario aplicar la consulta previa y reducir “por lo menos en seis meses” este proceso.

Para el objetivo de reactivar la economía a partir de proyectos mineros, dijo que se iban a transferir recursos al Ministerio de Cultura para que, “por primera vez, pueda realizar la identificación de todos los pueblos originarios y culminar así, la actualización de la base de datos”.

Por su parte, Martos se refirió a los conflictos sociales en Espinar (Cusco) y Bretaña (Loreto), en la que fallecieron tres comuneros de la etnia Kukama en un enfrentamiento con la Policía Nacional en los alrededores del Lote 95. “Vamos a agendar acciones con prioridad y con los actores en el territorio, en cada provincia y región, con sus verdaderos dirigentes, sus autoridades; y del despliegue de estas acciones les vamos a dar cuenta no solo a los dirigentes y autoridades sino a la comunidad y al propio Congreso de la República, para que esté al tanto de lo que realmente sucede”, dijo el primer ministro.

Cuando Cateriano se desempeñó como primer ministro, del 15 de julio al 4 de agosto, el conflicto en Espinar sumó 11 días de paro indefinido con un diálogo suspendido, que pudo retomarse recién a fines de julio.

Este martes, el primer ministro Martos anunció que están elaborando, con la participación de 128 instituciones del Estado, el sector empresarial, los pueblos indígenas, los sindicatos y la sociedad civil, el Primer Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos.

“De esta forma, podremos disminuir las brechas en igualdad de oportunidades y derechos, así como prohibir prácticas contrarias a la dignidad humana o que vulneran derechos fundamentales”, dijo Martos.

En cuanto al soporte a las Mypes, Cateriano anunció que el Gobierno asignó S/736 millones para la adquisición, a través de Compras Myperu, de bienes manufacturados producidos por las mypes de diferentes sectores. “Con esto, esperamos beneficiar a 10 mil mypes y generar alrededor de 100 mil puestos de trabajo directos en los próximos seis meses”, dijo.

Por su parte, Martos anunció que se mejorarán los requisitos y procesos de este programa –Compras Myperu–, “procurando ampliar la participación de las MYPEs para que contraten con el Estado”.

Martos dedicó una buena parte del eje de reactivación económica al impulso de las Mypes: FAE-Mype, Reactiva Perú y FAE-Turismo. “Las MYPEs en el Perú representan el 86% del empleo privado y el 30% de la producción”, sostuvo.

Sobre la inversión pública, dijo que el objetivo es que su ejecución se incremente 20% en el segundo semestre de este año, y crezca al menos 10% en el 2021. “Para ello, esperamos invertir cerca de S/ 20 mil millones en lo que resta del año y S/35 mil millones para el 2021, montos que generarán un efecto importante en la recuperación de nuestra economía”, anunció. Asimismo, para cerrar la brecha de infraestructura y servicios públicos, promoverán la participación del sector privado en la inversión en infraestructura y servicios públicos a través de las modalidades de Asociaciones Público Privadas (APP).

Violencia contra las mujeres

Una de las diferencias entre los anuncios de Cateriano y Martos tiene que ver con las acciones del Gobierno para la prevención de la violencia contra las mujeres y la atención de casos. En el discurso que dio después del mensaje a la Nación del presidente de la República, Martín Vizcarra, Cateriano dijo que inaugurarían cuatro Centros de Emergencia Mujer (CEM) y, antes de julio del 2021, se contaría con ocho nuevos CEM.

“Durante el presente año, se desarrollará un sistema de información de alerta de emergencia por la desaparición de niños, adolescentes y mujeres víctimas de violencia”, dijo.

A diferencia del anuncio de Cateriano, el primer ministro Martos declaró –en concordancia con los dicho por el presidente Vizcarra– que este año se contará con 20 nuevos CEM en comisarías del país y cinco nuevos Hogares de Acogida Temporal. “Para el 2021, se implementarán 25 nuevos CEM en comisarías, con los que dejaremos funcionando un total de 441 CEM a nivel nacional. Este es nuestro compromiso”, detalló Martos.

Elecciones 2021

Otra de las distancias entre ambos discursos se observó en cuanto al próximo proceso electoral. Cateriano se refirió específicamente a las Elecciones generales del 2021, indicando que hay “la necesidad de llevar adelante un proceso electoral impecable, pese a las condiciones complejas, para asegurar que todos los peruanos ejerzan derecho a elegir a sus gobernantes sin comprometer su salud”.

Martos, por su parte, solo dijo respecto al proceso electoral que como Gobierno han ratificado su opinión favorable a la eliminación del voto preferencial, “a la necesidad de regular el financiamiento de las organizaciones políticas más allá del delito especial ya creado, a garantizar la integridad de quienes asuman cargos de relevancia pública y a evitar que la inmunidad se confunda con impunidad”.

En este sentido, tuvo coincidencias con el discurso hecho por Cateriano semanas atrás, donde manifestó estar en contra del voto preferencial, “en la medida que alienta los intereses individuales de los candidatos y debilita a los partidos políticos”.

“Estamos a favor, también, de que sean los militantes, y no las cúpulas, los que tengan el poder para decidir quiénes serán sus candidatos, permitiendo una participación amplia de todos aquellos que cumplen los requisitos. Naturalmente, creemos que los sentenciados en primera instancia no deben postular y que la inmunidad parlamentaria no debe ser sinónimo de impunidad”, añadió.

Por otro lado, a diferencia de su antecesor, Martos anunció medidas enfocadas en la reforma de justicia.

Antes de pasar a su exposición, Martos había dicho que “o vencemos unidos, o seremos derrotados impasiblemente por este enemigo silencioso”. Como punto final de su discurso, dijo que no solo acudía al Parlamento para pedir el voto de confianza al gabinete, sino unión entre el Ejecutivo y la representación nacional.

