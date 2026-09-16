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Resumen

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El último pleno tuvo como eje central el debate de la nueva Ley de promoción agraria. (Ilustración El Comercio)
El último pleno tuvo como eje central el debate de la nueva Ley de promoción agraria. (Ilustración El Comercio)
Por Erik Rivera

El informe consultivo de la Comisión de Modernización, que dirige la diputada Paola Martínez (Renovación Popular), concluyó otorgar en parte la delegación de facultades al Ejecutivo para legislar por 120 días. El grupo analizó 14 submaterias de la simplificación administrativa y reforma estructural del Estado.

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