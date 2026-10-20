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Resumen

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Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
Por Thalía Cadenas

Casi dos meses después de que el Poder Ejecutivo solicitara al Congreso facultades para legislar en diversas materias, el pedido será debatido en el pleno del Senado este miércoles 21 de octubre, desde las 10 a.m.

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